 Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN

Про це повідомив американський телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Трамп і Макрон поговорили телефоном сьогодні і погодилися з тим, що вони хочуть запросити Росію на G7 наступного року, заявив представник адміністрації. Очікується, що Трамп торкнеться цієї теми зі світовими лідерами", - пише видання.
Зазначається, що "саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч наступного року і Трамп погодився".
Раніше Трамп заявив журналістам, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби було висловлено таку пропозицію.
Саміт G7 в 2020 році будуть приймати Сполучені Штати.
Росія брала участь у самітах неофіційного клубу найрозвиненіших країн світу з 1997 року. Країни G7 відмовилися від формату "Великої вісімки" в березні 2014 року через російську окупацію Криму. У G7 входять сім країн: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.
При Пеце, каким он не был лайном, на это никто не решался.
Спасибо тебе, кагальный Клоуненок!
Всем жителям страны рекомендуется купить ваЗЕлин...
Моральное уродство, лжецы и лицемеры.
Права человека? Международные меморандумы, которыми можно подтереться ?
Презираю.
Мозгов хватит?😏
доллар был 28
Россия была исключена из G8 , была под санкциями....,
и что на выходе?
и Вы порохоботы хотите и дальше заганять в никуда страну
Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон. Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.
Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман. Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.
Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии. Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».
Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.
Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя. Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.
У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.
Но мы - Европа. А вы - большой вопрос. Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов. Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.
Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.
Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.
Европа - от Лиссабона до Луганска.
Юрій Гудименко