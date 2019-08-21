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 Політика України, За кордоном
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Все про:G-7 (161) G8 (16) Росія (19419) Трамп (1912) Макрон Емманюель (274)

 Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN

Президент США Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 ("Великої сімки") в 2020 році.

Про це повідомив американський телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Трамп і Макрон поговорили телефоном сьогодні і погодилися з тим, що вони хочуть запросити Росію на G7 наступного року, заявив представник адміністрації. Очікується, що Трамп торкнеться цієї теми зі світовими лідерами", - пише видання.

Зазначається, що "саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч наступного року і Трамп погодився".

Раніше Трамп заявив журналістам, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби було висловлено таку пропозицію.

Саміт G7 в 2020 році будуть приймати Сполучені Штати.

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Росія брала участь у самітах неофіційного клубу найрозвиненіших країн світу з 1997 року. Країни G7 відмовилися від формату "Великої вісімки" в березні 2014 року через російську окупацію Криму. У G7 входять сім країн: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143941
 
   
 Топ коментарі
 
Як тільки Порох пішов, увесь світ здихнув полегшено, особливо Моржовія. Українці обміняли суб"єктність своєї держави на серіал Свати, з чим їх і вітаю. Ви зробили це разом!
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це треба зебілам подякувати..
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Был бы Порох, он бы им это не позволил, они Пороха боялись .
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Опа, имеем первую "победу" Зебила.
При Пеце, каким он не был лайном, на это никто не решался.
Спасибо тебе, кагальный Клоуненок!
Всем жителям страны рекомендуется купить ваЗЕлин...
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******** вбросы, самого главного в этой статье нет - ПРИ УСЛОВИИ РЕШЕНИИ КОНФЛИКТА НА ДОНБАСЕ
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Те кто смеются, что Трамп типа боялся Пороха? Нет, зебобики, он не боялся пороха. Он боялся сенат и конгресс, а вот порох постоянно искал способы договориться с сенатом и конгрессом. Постоянно налаживал связи. А вот зе-шмаркля только куем по пианино может бить, с ним никто не будет вести дел. Вот потому и идет слив Украины.
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Все, Зебіл на зустріч з Трампом вже може не їхати - результат іхньої зустрічі вже оприлюднений до самої зустрічі.
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Идет 6й год войны, а они возвращат ПНХ в G8?
Моральное уродство, лжецы и лицемеры.
Права человека? Международные меморандумы, которыми можно подтереться ?
Презираю.
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Интересно, зегенераты смогут провести простенькую логическую цепочку от своего выбора к этой новости?
Мозгов хватит?😏
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После распада совка рашка избрала такую тактику в международных отношениях. Обростись жирком за счёт продажи черной жижи, насрать на международное право и пока мир возмущается и старается ограничить рашку - проедать накопленное. Так проканало в 2008-м, проканало, теперь как очевидно, и сейчас.
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5 лет Украина вставала из колен, Порох и комп. укреплялся долларами,для народа
доллар был 28
Россия была исключена из G8 , была под санкциями....,
и что на выходе?
и Вы порохоботы хотите и дальше заганять в никуда страну
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треба гнати беню його ляльку та їхне кодло з України, поки не пізно! Схоже вони роблять все, що б стався черговий Майдан! Нам потрібен Порох!
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Демократия - это ответственность, а не голосование по приколу. Поверили в сказку из телесериала - вот и результат.
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Бутусов вирвав фразу з контексту.Ось що казав Маркон:
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Ну что, все орали, что Америка гут и Трамп-маладэс - **** он последная ровно как и этот второй Макарон - Хйуло, кого за яйцы держит, кому бабло, а вы вот еще уехавшим евреям пенсии платит будете - с чем вас и поздравляю.
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не забывайте зетаварисчи малоросы ваше царьок вован с касты прислуги так его воспринимает мировые мужи и тут нечего не поделаешь Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN - Цензор.НЕТ 6854
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Лично я в )(уйло верю. он до 2020 ещё кучу гадостей наделает.
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Повернення Московії до G7 порушить весь світовий устрій після загарбання чужих територій і війни в Україні. Франція керується інтересами власної держави а не справедливістю. Прагне отримати доступ до російських ринків збуту. Хоче отримувати від Москви сировину і паливні ресурси. Бабло не пахне. Це виглядає не дуже пристойно. Німеччина, Франція в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі пособники і соратники, агенти Кремля. А Трамп,? США невже здадуть принципи демократії, законності, справедливості ...?! Ось Вам і Європа, ось Вам і демократія провідних держав світу!? Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників так званих демократичних держав! Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Сьогоднішній Світовий порядок це повний відстій, як у тридцятих сорокових роках минулого століття. Спокійно пережитий світом Голодомор в Україні ( мільйони померлих) і сталінські репресії тридцятих (декілька мільйонів винищених українців) дозволив їм "схавати" увесь подальший гітлерівський "тріумф волі" в Європі, анексії і загарбання . ЗАБУЛИ ?! І вже сьогодні історія повторюється, захват Кремлем чужих територій, розв'язана Путіним війна в Україні, Грузії, Сирії.... і світ знову мовчить, не діє ,і все Москві сходить з рук. Як можна йти на попятну агресору, потискати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні, порядки, домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Якщо таке відбудеться то ці країни і самі будуть пособниками вбивці, терориста. Попруть всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. Тоді УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ бездарно "профуканий" гарантами Кравчуком і Кучмою.
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Трампу, для начала, надо ещё на творой срок президентства избраться, потому как если выберут Байдена путинской прокладке - Макрону, совсем невесело станет...
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Границы Европы

Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон. Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.
Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN - Цензор.НЕТ 7488
Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман. Россия - не только не Европа, но даже не Азия. Россия - это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.

Европа - это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии. Европа - в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова «свобода».

Мы - Украина. Мы - Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к «Откровению» Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.

Мы - Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя. Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы - европейцы. А они - нет.

У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем «Газпромом», мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу - пока.

Но мы - Европа. А вы - большой вопрос. Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов. Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.

Европа - это не евро в кошельке. Европа - это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа - это состояние души. Европа - это столетия огня.

Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.

Европа - от Лиссабона до Луганска.

Юрій Гудименко
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