 Трамп і Макрон домовилися повернути Росію в G8 наступного року, - CNN

Про це повідомив американський телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Трамп і Макрон поговорили телефоном сьогодні і погодилися з тим, що вони хочуть запросити Росію на G7 наступного року, заявив представник адміністрації. Очікується, що Трамп торкнеться цієї теми зі світовими лідерами", - пише видання.

Зазначається, що "саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч наступного року і Трамп погодився".

Раніше Трамп заявив журналістам, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби було висловлено таку пропозицію.

Саміт G7 в 2020 році будуть приймати Сполучені Штати.

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Росія брала участь у самітах неофіційного клубу найрозвиненіших країн світу з 1997 року. Країни G7 відмовилися від формату "Великої вісімки" в березні 2014 року через російську окупацію Криму. У G7 входять сім країн: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Японія.