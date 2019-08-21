 Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр Протидії Корупції на своїй сторінці в Facebook.
"Можна порадіти, що скандальний суддя Вовк склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва. Радість миттєво зникла, коли дізнались ім'я нового керівника суду.
В.о. голови суду став суддя Келеберда, який теж фігурує на "плівках Вовка". У свій час Келеберда відфутболив позов ЦПК про незаконність засекречення декларацій прокурорів Матіоса", - сказано в повідомленні.
Фото: Центр Протидії корупції / Facebook
Також у ЦПК нагадали, що в квітні задовольнив позов олігарха Коломойського щодо націоналізації Приватбанку
"Одним словом, поміняли шило на мило", - додали в Центрі Протидії Корупції.
Нагадаємо, раніше голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив про складання повноважень.
Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства
Это твоя читай: "судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня,"
И что ж там Рада проголосовала?
Кстати, июня какого года?
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
А года того , порошенковского…..
ще один дебіл ….
Ан Мурчик считовот "дебилов" ……… Запомни , колхозан нищебродный что в глазах такого дебила как ты, все дебилы. Теперь всосало сало ?
Потім півроку буде нових призначати.
Хочу вас поздравить.
тошнит от вашей вони...
Цензор!, - вы же это удалять не будете.... - вашего цеха Чел....
"Верховний п*дарас": український письменник нецензурно вилаяв Зеленського
Суды живут по своим законам , и чхать они хотели на реформы и на любую владу . .
Или это кадры для Конституционного?
Это как понимать "стал"?
Это у него с утра встал?