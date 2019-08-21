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 Політика України
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Все про:Вовк Павло (59) Окружний адмінсуд Києва (12) Келеберда (1)

 Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК

В.о. голови Окружного адмінсуду Києва замість скандального судді Павла Вовка став суддя Володимир Келеберда, який був серед суддів, які задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського про націоналізацію "Приватбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр Протидії Корупції на своїй сторінці в Facebook.

"Можна порадіти, що скандальний суддя Вовк склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва. Радість миттєво зникла, коли дізнались ім'я нового керівника суду.

В.о. голови суду став суддя Келеберда, який теж фігурує на "плівках Вовка". У свій час Келеберда відфутболив позов ЦПК про незаконність засекречення декларацій прокурорів Матіоса", - сказано в повідомленні.

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію Приватбанку, - ЦПК 01
Фото: Центр Протидії корупції / Facebook

Також у ЦПК нагадали, що в квітні задовольнив позов олігарха Коломойського щодо націоналізації Приватбанку

"Одним словом, поміняли шило на мило", - додали в Центрі Протидії Корупції.

Нагадаємо, раніше голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив про складання повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків. ВIДЕО

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію Приватбанку, - ЦПК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143939
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко!!! Ну перестань вже!!!!
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Здається що нові бариги переплюнуть попередніх.
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Кароче, ляльковод рулить. Зебіли змінили одного олігарха на іншого і дуже щасливі від цього.
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Краще ж мати замість непередбачуваного вовка ручного ЗЕбобіка на ланцюжку. Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9793
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
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а причем тут порошенко? То, что происходит сейчас - это уже зроблено разом, все...
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конечЬно, писеть то не мешки ворочать . Это ведь Зеленский всех этих судей назначил.
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більшість з них призначені за часів овоча. але ви кричіть шо парашенка, бо інакше ніяк
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а что же вы лишенцы гоните на Зеленского, если они пережили пороха, эти судьи ? или может устраивали пороха ?
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Ты просто идиот. Почитай, КТО назначает судей.
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Читай фарш ... и начинай выть что у пороха хватило времени только что бы пробалаболить ...
Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства
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Я читай?
Это твоя читай: "судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня,"
И что ж там Рада проголосовала?
Кстати, июня какого года?
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.

А года того , порошенковского…..
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зебіл, кожну реформу потрібно впроваджувати в життя, на що потрібна політична воля; а судова реформа потребує років десять мінімум - з досвіду наших сусідів Поьщі, Румунії та інших колишніх членів ВД.
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винторогий , так же комунисты про комунизм воняли ...
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дебіл, до тебе не доходить? Що по прикладу наших цивілізованих сусідів - а не десь там на кремлядській мокші?
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дебил у тебя в зеркале и на общем семейном фото , всосало ?
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дебіл, свої приклади на інших не чіпляй. Не проканає. Не тої системи твої гранати.
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дебіл,
ще один дебіл ….
Ан Мурчик считовот "дебилов" ……… Запомни , колхозан нищебродный что в глазах такого дебила как ты, все дебилы. Теперь всосало сало ?
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да, справді, амфаш правий, ти не просто дебіл. Ти - ідіот.
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да тут многие писали что ты заднеприводный, то мне тоже им поверить, сраколиз порошенковский ?
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Ще на пять років правління петі в України грошей не вистачить.
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Какая всётаки красота,а эти тупые Украинцы выёжываются,счастья своего не понимают-жить то им веселее стало.
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Господин президент, ваш выход. Порвите этот суд как Тузик грелку. Или Игорь Валерьевич не велел?
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Ніколи йому, ще не всі райадміністрації звільнив.
Потім півроку буде нових призначати.
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Кароче, ляльковод рулить. Зебіли змінили одного олігарха на іншого і дуже щасливі від цього.
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Здається що нові бариги переплюнуть попередніх.
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Я завжди казав що наступна влада буде гірша попередньої, але зебіли не вірили.
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Говори что. это суд Пети, а оказалось, что суд Коломойского
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Зебилыыыы, аууууууууу.
Хочу вас поздравить.
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подождите, они еще не придумали как сюда приплести пороха...
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Судей Украины нужно пусть на мыло и то толку будет дольше! Как в анекдоте " ....... плохие пусть плывут в черных гробах, хорошие в красных...."
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Последствия выбора "зеленых" - налицо. Поздравляю "победителей"! Вас жестоко нае.....
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А нука зебилики хором - порошенко реформував суди, кококо!!!!!
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73/43%зебіли, ви забезпечили це разом - з ригами, портновим, богданом і бенею.
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обоссанная соевая срань, сидите в гавне - так не чирикайте...
тошнит от вашей вони...
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Гавкнув і в будку.... а, я забув, ти навіть будки не маєш...
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Зачем доводить до конца реформу судов принятую при Порошенко? Надо быстро провести свою, в два раз потужнишу. И, хоп - Приват опять у Коломойского. Вот это реформа, вот это честный зедебильный суд.
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Правдивое слово нашей интеллигенции....
Цензор!, - вы же это удалять не будете.... - вашего цеха Чел.... Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9734

"Верховний п*дарас": український письменник нецензурно вилаяв Зеленського

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5113

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 887



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Короче ,, уже понятно шо - " кина не будет . Электричество кончилось " .
Суды живут по своим законам , и чхать они хотели на реформы и на любую владу . Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 6189 .
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Пробачу цій Беліберді все, якщо посадить Мародера(з конфіскацією)
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Бажано з усіма цими платними порохоботами
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Беня розставляє свої кадри. І все всіх задовольняє, ніхто не кричить, що узурпілували владу. Закінчилось зубожіння, немає пискляваого голосучку зубожілої Ю. Починають з чистої своєї сторінки.
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Прекратите врать! Это все люди Порошенко, который в шестерках у Бени, а Зе независимый, сильный политик. )))
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А почему не судья из Барышевского райсуда?
Или это кадры для Конституционного?
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Эпоха бідності вже скінчилась, чи ще ні.
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"И.о. председателя Окружного админсуда Киева вместо скандального судьи Павла Вовка стал судья Владимир Келеберда,"
Это как понимать "стал"?
Это у него с утра встал?
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бариги ніби уже немає, але діло його продовжує жити.
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