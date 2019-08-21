 США та Румунія виступили проти будівництва "Північного потоку-2", - заява

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільній заяві, поширеній Білим домом за підсумками візиту до Вашингтона глави румунської держави

"США та Румунія визнають, що енергетична безпека - це національна безпека. Ми наголошуємо на нашій опозиції "Північному потоку-2" та іншим проектам, які ставлять наших союзників і партнерів в енергетичну залежність від Росії", - йдеться спільній заяві.

У ній наголошується, що "Румунія володіє достатніми ресурсами природного газу, які потенційно дають змогу нарощувати добробут наших країн і підвищувати енергетичну безпеку Європи".

Сполучені Штати і Румунія домовилися розглянути питання про участь США в поліпшенні інвестиційного клімату в Румунії "в інтересах обох країн".

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Сторони також закликали відповідні галузі своїх країн до тісної співпраці, щоб "надати підтримку реалізації цілей Румунії у сфері розвитку цивільної ядерної енергетики", йдеться у заяві.