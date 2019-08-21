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 За кордоном
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Все про:Росія (19419) Румунія (227) США (5289) Північний потік (353)

 США та Румунія виступили проти будівництва "Північного потоку-2", - заява

Президенти США і Румунії Дональд Трамп і Клаус Йоханніс підтвердили, що виступають проти будівництва "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільній заяві, поширеній Білим домом за підсумками візиту до Вашингтона глави румунської держави

"США та Румунія визнають, що енергетична безпека - це національна безпека. Ми наголошуємо на нашій опозиції "Північному потоку-2" та іншим проектам, які ставлять наших союзників і партнерів в енергетичну залежність від Росії", - йдеться спільній заяві.

У ній наголошується, що "Румунія володіє достатніми ресурсами природного газу, які потенційно дають змогу нарощувати добробут наших країн і підвищувати енергетичну безпеку Європи".

Сполучені Штати і Румунія домовилися розглянути питання про участь США в поліпшенні інвестиційного клімату в Румунії "в інтересах обох країн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7

Сторони також закликали відповідні галузі своїх країн до тісної співпраці, щоб "надати підтримку реалізації цілей Румунії у сфері розвитку цивільної ядерної енергетики", йдеться у заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143934
 
 
 Топ коментарі
 
Именно США сыграли ключевую роль в победе над фашизмом. Бравые кацапские вояки уже были под Москвой и собирались дальше драпать. США поддержали от полного уничтожения СССР. Поэтому вопрос о существовании СП2 решают именно в США.
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Трампушка занадто оригінальний. Головне, повернути орду в велику вісімку.
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в бассейне черного моря румыния союзник сша , как никто другой...и за это для сша не будет много нареканий со стороны россии
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Единственная ли она союзник штатов в регионе?Думаю нет.
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тут и думать нечего - лучший союзник...и мало напрягающий
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Полагаю вопрос скорее в сбыте их собственных нефтегазовых запасов.
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полагает он и думает))...вокруг черного моря неспокойно, евросоюз этим регионом не занимается...америка, как мировой полицейский, поддерживает союзника, чтобы был надежным
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Да кому эта внутренняя лоханка по сути нужна, тоже мне, мировой торговый путь, Босфор закрывают и превед любой торговле))), это даже не средиземка с её Гибралтаром. Чего там неспокойного, Турция союзник по НАТО, а остальные слишком слабы, чтобы быть региональными лидерами.
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о каком мировом торговом пути заговорил?...во всех черноморских странах, включая турцию, неспокойно, кроме румынии, конечно)
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Это в каких же?Болгария-тишина, Румыния-тишина, кто там ещё (рашку и Турцию в рассчёт не беру ясное дело).
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Ну и чего ж там неспокойного то?в рашке охлос в мацкве выгребает от ОМОНа?отпинают и продолжат свою стабильность. В Турции ничего сейчас, разве что назначены перевыборы на пост мэра Константинополя, Эрдогана видите ли результат не устроил. Ну и?
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Так это у вас утверждение было про неспокойность в регионе и так далее. Я объяснил, что наоборот сравнительно тихо. В чём же тогда предмет для дискуссии?
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крым, донбасс, абхазия, южная осетия, карабах, курдистан и сирия на юге турции - это все причерноморский регион...здесь борьба за и против газопроводов на европу - транскаспийского, катарского и турецкого потока
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Вы всё в кучу смешали, Крым с Донбассом имеют весьма отдаленное отношение к газопроводам. Как и Абхазия с Осетией. А Сирия к Причерноморья вообще не имеет отношения аж никак.
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если так, то и завершим на том, что для мирового полицейского(сша) в регионе черного моря румыния важный союзник...
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Тогда Украина, по-твоему - бездомная завшивленная порохоботскими и прокремлевскими гнидками дворняга, стремящаяся подкормится с руки дядек из ЕС и НАТО после драки с бешенным русским медведем.
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Сюр какой-то... Поток-2 практически готов. построен на 80% , а они еще выступают с какой-то болтовней против
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Датчане, ежели упруться... А они - такие!
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А Трамп тем временем устроил демарш Дании из-за их отказа обсуждать продажу Гренландии. Умудрился закусится с единственной страной, которая реально может остановить или осложнить до крайности строительство СП-2. Зато с Румынией, которая к проекту никаким боком, "выступает против"
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Гренландия - не Аляска, и датчане, это вам, - не кацапы.
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Бесспорно. Но объясните это Трампу, который отменил встречу с датской стороной только из-за одного отказа даже обсудить вопрос Гренландии.
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Трамп, как капризный ребёнок в магазине игрушек. "Купи Гренландию! Хочу Гренландию!" Ничего страшного. Немного ножками потопает, успокоится и забудет...
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В этом вопросе решает в основном Германия. А с ней штатам договориться не удалось.
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Клаус Йоханнис: -Кто против нас с Трампом?!
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Трамп получил новую шифровку от Пуйла и клеит горбатого. Петя тоже получал такие же, но агент Лолита сдулся. Интересно, какая кличка у Трампа в конторе. Что-то женское наверное типа Монро или Эсмеральда.
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Именно США сыграли ключевую роль в победе над фашизмом. Бравые кацапские вояки уже были под Москвой и собирались дальше драпать. США поддержали от полного уничтожения СССР. Поэтому вопрос о существовании СП2 решают именно в США.
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100%
Без ЛендЛиза...великая красная армия драпала бы до границ Монголии!
И да...
За ЛендЛиз СеРуСеРу расчитался не полностью!!! РФ до сих пор висит США бабло!!!
Короче деды нае...ли!!!
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"Румыния располагает ресурсами природного газа"

Это которые Ющенко отдал чтобы стать Европой?
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гитлер начинал войну на углеводородах румынии...американские бомбардировщики разбомбили плоешты, где были все тамошние нефтеперерабатывающие заводы....германия до воёвывала войну на запасах из хранилищ
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Запасы природного газа в Румынии на 2016 г., составляли 109,9 млрд м³.

По решению суда, Румынии перешло 79,34% спорных территорий Черноморского шельфа. По оценкам экспертов, речь идет о 12 млн. т нефти и 70 млрд. кубометров газа.

https://ru.tsn.ua/********/rumynii-dostalas-bolshaya-chast-nefti-i-gaza-okolo-zmeinogo.html
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100 млрд кубов - почти столько же кацапы гонят в Европу за один год. Или за два года перегонят только по одному СП-2, после его выхода на полную мощность. Явно не тот аргумент, чтобы отменять сп-2. А вот контры Штатов с Данией сейчас вообще ни к чему
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Вообще-то не 100, а 200 млрд. кубов. А добывают 700 млрд... в год.


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так много добывают, по чему же живут так плохо?
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это нормальные запасы, чтобы регулировать давление газопроводов балкан не один год....если заработает транскаспийский газопровод, то турецкий поток не станет инструментом давления на страны региона и европу
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А ЗЕ таке скаже?
У мене великі сумніви,
бо він багато принижував Україну, а от жарти про Орду щось я не пам'ятаю.
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