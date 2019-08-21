 "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) зробив у середу, 21 серпня, перед вильотом до Москви, де в нього заплановані переговори з російським колегою Сергієм Лавровим.
"У питанні перемир'я, розведення військ і в реалізації Мінських угод нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю", - наводить слова міністра агентство dpa.
"Тепер усі сторони мають продемонструвати готовність до діалогу і дій, інакше в цьому конфлікті продовжать гинути люди", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, з яким він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.
тех, которых вы описали - это и есть малоросы в купе с порохоботами-ольгинцами
в дверь тебе постучит вежливый зеленый человечек - и все очень быстро кончится.
а ты думал - как?
тебе же "бойня" - которую ты в глаза не видел - надоела?
ну, так щас ее прекратят.
думаю, тты будешь счастлив, подыхая под ударами приклада "не-активиста" и "не-патриота".
от души тебе этого желаю.
Так по европейски оккупировать территории,развязывать войну против соседей и истинно по-ордынски избивать и унижать своих граждан.
А зеленая сопля тоже времени зря не теряет, ужем легла и просют...готова на все. плевать на смерти своих парней во время "перемирия", пущай ещё убивают, дайте им...ах..страшно даже написать...аж по тысяче гривен...
ни слова сочувствия, плевать, нет слова главнокомандующего. есть просто тряпка и фигляр.главное же ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
И плевать, что Украина снова становится субъектом,а не объектом, плевать, что ее судьбу решают за ее спиной европейские кремшлюхи, глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш, монголоидный, солнцеликий ботоксный Сцарек-педофил и прочия и прочиЯ. все, кроме самой Украины. Ну а Гетьман? так его нет, есть зелёная сопля, жалкий, нелепый малоросс. Оно готово на все. готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора и шавки при кацапо-ордынском Сцарьке-лысогноме.
это таки полный писец, панове. ЗеБіли, ви здобули! Всі разом.
Категорически несогласна, а в остальном все верно.
"готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора"
Так Владимир Александрович, судя по его действиям, и есть малорос самый настоящий (по вем параметрам).
Разве не мудак?
Это называется "переход под внешнее управление".
Я раньше полагала, что хуже этого ничего быть для страны не может, но так так я полагала до последних выборов, результаты которых показали, что для 73% населения - это вариант не худший, а лучший.
Правда, очень надеюсь, что это будет таки внешнее управление Брюсселя, а не РФ.
↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
участники трёхсторонней Контактной группы:
Флаг России Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов
OSCE logo-ru.svg ОБСЕ: посол Хайди Тальявини
Флаг Украины Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):
Донецкая Народная Республика Александр Захарченко
Флаг Луганской народной республики Игорь Плотницкий. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
слушать ржание конины...
Как раз шутка про передвигание границы будет актуальна.
вже три роки тривають обстріли, йде війна снайперів і ргд. йдуть безкінечні в переговорній групі по мінським угодам. там в ордло 30 тисячна армія з місцевих більшість населення ордло і надалі ненавидить все українське.
якась дурна ідея фікс в мізках всіх українських політиків: як повернути "наших людей" і "наші окуповані території".
НІЯК! нах... воно все нам треба. провести там кордон, на межі розділення попросити захід щоб допоміг з миротворцями. і хай живуть як хочуть.
Наївний Маас! Ну просто зебіл! Адже ***** якраз і треба, аби "в этом конфликте продолжали гибнуть люди".
Надежда на надежду на свет.....
БОЖЕ КАКОЙ ТУПОЙ БРЕД!
"Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым
Слава Зеленскаму, открывшему наконец путь ОРДЛУ для вступления в Украину!
Ну зашибись. То есть они пока не понимают даже где этот туннель и куда двигаться.