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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (721) нормандська четвірка (525) Гайко Маас (83)

 "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим

Берлін закликає Росію до конструктивних зусиль з метою врегулювання конфлікту на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) зробив у середу, 21 серпня, перед вильотом до Москви, де в нього заплановані переговори з російським колегою Сергієм Лавровим.

"У питанні перемир'я, розведення військ і в реалізації Мінських угод нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю", - наводить слова міністра агентство dpa.

"Тепер усі сторони мають продемонструвати готовність до діалогу і дій, інакше в цьому конфлікті продовжать гинути люди", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, з яким він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143932
 
   
 Топ коментарі
 
интересно что земалоросы сдали и в каком обьеме "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым - Цензор.НЕТ 9698
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Макрон прям сделал путину глубокий куни.Европейская рассея- это нечто.
Так по европейски оккупировать территории,развязывать войну против соседей и истинно по-ордынски избивать и унижать своих граждан.

А зеленая сопля тоже времени зря не теряет, ужем легла и просют...готова на все. плевать на смерти своих парней во время "перемирия", пущай ещё убивают, дайте им...ах..страшно даже написать...аж по тысяче гривен...
ни слова сочувствия, плевать, нет слова главнокомандующего. есть просто тряпка и фигляр.главное же ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!

И плевать, что Украина снова становится субъектом,а не объектом, плевать, что ее судьбу решают за ее спиной европейские кремшлюхи, глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш, монголоидный, солнцеликий ботоксный Сцарек-педофил и прочия и прочиЯ. все, кроме самой Украины. Ну а Гетьман? так его нет, есть зелёная сопля, жалкий, нелепый малоросс. Оно готово на все. готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора и шавки при кацапо-ордынском Сцарьке-лысогноме.

это таки полный писец, панове. ЗеБіли, ви здобули! Всі разом.
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А что непонятного ? Амнистия для всех и главы "республик" в верховной раде от слуги народа "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым - Цензор.НЕТ 787
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Какие мыслители собрались в теме "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 6960
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А вершина мыслительного процесса это - твой вывод?
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думаю, что да! ...и отправим туда всех порохоботов, чтобы не мешали нормальным украинцам "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 507
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А позвольте поинтересоваться, кто это, нормальные украинцы, по-вашему, те,кто *****, за кусочек хлеба, задницу целовать готовы
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нет!
тех, которых вы описали - это и есть малоросы в купе с порохоботами-ольгинцами
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Ну отак поступово і припинять цю безглузду кроваву нікому не потрібну бійню.
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безусловно.
в дверь тебе постучит вежливый зеленый человечек - и все очень быстро кончится.

а ты думал - как?
тебе же "бойня" - которую ты в глаза не видел - надоела?
ну, так щас ее прекратят.
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Головне - щоб не який-небудь "ахтивіст" або "патріот".
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разумеется!
думаю, тты будешь счастлив, подыхая под ударами приклада "не-активиста" и "не-патриота".
от души тебе этого желаю.
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дивись, як би тобі не довелось по доброму згадувати "ахтивистов" або "партіотів" сидячи на пляшці у підвалі.
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А теперь ментальные сограждане крысчан и лугандонцев посадили зелёного человечка в президентское кресло...
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Точно.Отправят в Сибирь.Или на Соловки..А может просто расстреляют по национальному признаку или уморят голодом.
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мені цікаво подивитись як зеленський здає україну--а всі будуть при цьому йому аплодувати бо він приніс мир-не мир він принесе а програш в в вйні з путіним і капітуляцію україни
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""Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым" - Донбасс в Германии или в РФ?
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за Зелупу да и за Украину сейчас решают другие - французы, немцы, итальянцы. С ним напрямую разговаривать брезгуют.
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Маас вылетел на переговоры с Лавровым/ Пошла движуха после тёрки дружбана Путина израильского барбоса и украинского комика. -Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
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Какая то опять фигня готовится под соусом чтобы не гибли люди.Как только подпишутся какие то никуя незначащие бумаги сразу встанет вопрос снятия санкций с РФ.
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Макрон прям сделал путину глубокий куни.Европейская рассея- это нечто.
Так по европейски оккупировать территории,развязывать войну против соседей и истинно по-ордынски избивать и унижать своих граждан.

А зеленая сопля тоже времени зря не теряет, ужем легла и просют...готова на все. плевать на смерти своих парней во время "перемирия", пущай ещё убивают, дайте им...ах..страшно даже написать...аж по тысяче гривен...
ни слова сочувствия, плевать, нет слова главнокомандующего. есть просто тряпка и фигляр.главное же ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!

И плевать, что Украина снова становится субъектом,а не объектом, плевать, что ее судьбу решают за ее спиной европейские кремшлюхи, глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш, монголоидный, солнцеликий ботоксный Сцарек-педофил и прочия и прочиЯ. все, кроме самой Украины. Ну а Гетьман? так его нет, есть зелёная сопля, жалкий, нелепый малоросс. Оно готово на все. готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора и шавки при кацапо-ордынском Сцарьке-лысогноме.

это таки полный писец, панове. ЗеБіли, ви здобули! Всі разом.
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"глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш"

Категорически несогласна, а в остальном все верно.

"готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора"
Так Владимир Александрович, судя по его действиям, и есть малорос самый настоящий (по вем параметрам).
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Трамп называет путина "отличным парнем", и Кима III, кстати, тоже.
Разве не мудак?
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Ни в коем случае не поступайте работать на дипломатическую службу, Вы не понимаете смысла сказанного.
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"Украина снова становится субъектом,а не объектом"

Это называется "переход под внешнее управление".

Я раньше полагала, что хуже этого ничего быть для страны не может, но так так я полагала до последних выборов, результаты которых показали, что для 73% населения - это вариант не худший, а лучший.
Правда, очень надеюсь, что это будет таки внешнее управление Брюсселя, а не РФ.
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Идите нахер со своим долбасом, дебилы ***... Какие переговоры? В суды международные стряпайте дела на кацапню.
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Минск - с самого начала был капитуляцией Украины перед кремлём. Россия там не агрессор и не участник конфликта, а только посредник. Все политические обязательства должна выполнять Украина. Даже в разрез своей Конституции. В Минске Украину лишили права вернуть оккупированные территории в своё конституционное поле, практически навязав ей существовоние неподконтрольных ей территорий под протекторатом России. В Минске Порошенко совершил акт государственной измены. А подписал эту галиматью пенсионер Кучма. Так кого судить? 11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]. 13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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а шо зетаварисчи бурштин нє копают ужє "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 2105 пабєділі ? злиє язикі поговарівают шо аж дим іде "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 3628 в 3 смєни
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не,перестали копать сразу,как закарпатскую таможню "уволили"..
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13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
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Да, и будут по Киеву ходить герои днр...
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Знов конфлікт. Кого з ким? Чому домовлятись з козлостаном про нього на території України? І шо казляндія тут забула що припхалась до нас?
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Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали[17][19]:

участники трёхсторонней Контактной группы:
Флаг России Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов
OSCE logo-ru.svg ОБСЕ: посол Хайди Тальявини
Флаг Украины Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):
Донецкая Народная Республика Александр Захарченко
Флаг Луганской народной республики Игорь Плотницкий. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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ПрезЕлентИ, що відбувається? Інформацію отримуємо лише від іноземців! Ваша ОПа боїться, що ми можемо так "зрадіти", що їй мало не здасться? Де ж ваша відкритість?
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Маас ехал в лимузине
слушать ржание конины...
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Світло в кінці тунелю Мааса мене лякає
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Такое впечатление, что Украины не существует для обоих этих господ
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Ти ж ще не сидиш, продажний порохоботе. Тоді ще не зробили, виходить
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Тепер ми точно побачимо нові обличчя з луганди в верховній раді
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ну,разве что портреты с черной ленточкой..
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свиня порохнява вже давно сдала Украіну чого цей смердючий панамський патріот досі на волі. де Трибунал
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надо посадить свинарчука - ты шо,не в курсе ? "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 3698
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Лугандонів хочуть запхати в Україну з особливим статутом "хитровжарених" і амністією всіх гіркіних
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Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом(который мы вместе с жабоедами и рашистами совместно создали для народа Украины) конфликте продолжат гибнуть украинские люди-твари кровожадные
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Вариантов только два- только на условиях запоребрика ( никаких посередине) или вариант Приднестровья ни на что другое моль не согласиться т.к. действенного принуждения россии к прекращению войны на Донбассе нет
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Ідемо по шляху Криму. Буде ще дві ворожі республіки в Україні, які зруйнують всю Україну. Де ж тоді буде виступати "квартал"? В московії є свої, хіба, що в Ізраїлі.
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В раше будет выступать.
Как раз шутка про передвигание границы будет актуальна.
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с мінськими угодами є тільки тунель і без ніякого світла.

вже три роки тривають обстріли, йде війна снайперів і ргд. йдуть безкінечні в переговорній групі по мінським угодам. там в ордло 30 тисячна армія з місцевих більшість населення ордло і надалі ненавидить все українське.
якась дурна ідея фікс в мізках всіх українських політиків: як повернути "наших людей" і "наші окуповані території".

НІЯК! нах... воно все нам треба. провести там кордон, на межі розділення попросити захід щоб допоміг з миротворцями. і хай живуть як хочуть.
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Кажется мне, что вся эта шатия-братия, якобы партнеры Украины по урегулированию "конфликта" (как можно ВОЙНУ урегулировать?) на Донбассе, заманивают нас в этот ТОННЕЛЬ, в котором нас паРаша хочет навсегда замуровать.
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"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.
Наївний Маас! Ну просто зебіл! Адже ***** якраз і треба, аби "в этом конфликте продолжали гибнуть люди".
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Надежда на свет.....
Надежда на надежду на свет.....

БОЖЕ КАКОЙ ТУПОЙ БРЕД!
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Ну да ,куй железо не отходя от кассы, пока есть такая возможность, и Шута еще не снесли! Как там у Шнитке- "Смерть Арлекино".
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Вот ещё радостная новость в тему!
"Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым

Слава Зеленскаму, открывшему наконец путь ОРДЛУ для вступления в Украину!
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Надежда на свет в конце туннеля?
Ну зашибись. То есть они пока не понимают даже где этот туннель и куда двигаться.
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