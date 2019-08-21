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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луганщина (1819) прокуратура (1845) референдум (304) суд (5456) Донбас (12807)

 "Главі виборчкому" на псевдореферендумі на Донбасі дали 5 років умовно, - прокуратура

Прокуратура Луганської області підтримала публічне обвинувачення в кримінальному провадженні щодо одного з організаторів так званого "референдуму" про підтримку "Акта про державну самостійність Луганської народної республіки" 2014 року на Луганщині.

У межах кримінального провадження, розпочатого за матеріалами управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, встановлено, що мешканка с. Тепле Станично-Луганського району добровільно взяла участь у підготовці і проведенні незаконного "референдуму", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Жінка виконувала функції "голови виборчої комісії". Зокрема, вона безпосередньо займалася підготовкою до псевдореферендуму, організувала роботу так званих "членів комісії", контролювала процес "голосування", а по завершенню незаконного "волевиявлення" разом з іншими особами, стосовно яких матеріали виділені в окремі провадження, здійснила підрахунок "бюлетенів" та їхню передачу для оголошення результатів і подальшого створення так званої "ЛНР".

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У цьому кримінальному провадженні в ході досудового розслідування підозрювана визнала свою провину, сприяла викриттю інших співучасників та, користуючись своїм правом, ініціювала укладення угоди про визнання винуватості з прокурором.

Біловодський районний суд Луганської області зазначену особу визнав винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143930
 
 
 Топ коментарі
 
А чего наш прошедший проверки рехвармированных суд дает "мирным трактористам" и прочим холуям Россеи только условные сроки? Чтобы Путен не напал?
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ніхєра не понімають обществєнну опасность дєянія - мільйони переміщених, десятки тищ вбитих... та за таке тра' на шматки розірвати і собакам скормити
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а в сторонке пропагандист скромно трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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Изверги, сатрапы, палачи, звери, что творите с "народом Донбасса"...
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А чего наш прошедший проверки рехвармированных суд дает "мирным трактористам" и прочим холуям Россеи только условные сроки? Чтобы Путен не напал?
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Це прогрес. Добре хоча б не потрібно платити запроданцям України☹️
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Кто сдесь? Снова зебил дверь попутал.
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Ну я немогу присвоить себе такую честь как называтся зебилом малоросским
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Я тебе олигофрену это звание почетное присвоил. За постоянный тупизм.
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Все правильно зебилы , он же просто защищал Донбасс от "киевской хунты" "Главе избиркома" на псевдореферендуме на Донбассе дали 5 лет условно, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5862
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ніхєра не понімають обществєнну опасность дєянія - мільйони переміщених, десятки тищ вбитих... та за таке тра' на шматки розірвати і собакам скормити
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Если за референдумы по развалу страны дают условно, то за фальсификацию результатов выборов в Верховную Раду могут в принципе даже и к ордену представить? Это просто чудесно!
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Строго как то,почему не ограничились выговором,без занесения в трудовую книжку...
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Що це за покарання для покидька котрий привів в Україну війну? За такий вирок, судді повинні бути покарані. "Главі виборчкому" на псевдореферендумі на Донбасі дали 5 років умовно, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3709
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Прокуроров самих судить и сажать нужно
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эти приговоры не ей это приговор стране((((((((((
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Суд Луганской области - какие вопросы еще есть?
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