 "Главі виборчкому" на псевдореферендумі на Донбасі дали 5 років умовно, - прокуратура

У межах кримінального провадження, розпочатого за матеріалами управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, встановлено, що мешканка с. Тепле Станично-Луганського району добровільно взяла участь у підготовці і проведенні незаконного "референдуму", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Жінка виконувала функції "голови виборчої комісії". Зокрема, вона безпосередньо займалася підготовкою до псевдореферендуму, організувала роботу так званих "членів комісії", контролювала процес "голосування", а по завершенню незаконного "волевиявлення" разом з іншими особами, стосовно яких матеріали виділені в окремі провадження, здійснила підрахунок "бюлетенів" та їхню передачу для оголошення результатів і подальшого створення так званої "ЛНР".

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У цьому кримінальному провадженні в ході досудового розслідування підозрювана визнала свою провину, сприяла викриттю інших співучасників та, користуючись своїм правом, ініціювала укладення угоди про визнання винуватості з прокурором.

Біловодський районний суд Луганської області зазначену особу визнав винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.