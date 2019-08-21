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 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим

Спостерігачі ОБСЄ виявили траншею завдовжки сім метрів, що перетинає асфальтове покриття автодороги М03 між Світлодарськом і тимчасово окупованим Дебальцевим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року.

"Спостерігачі бачили 7-метрову траншею, що пересікала асфальтове покриття автодороги М03 між н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) та н. п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що орієнтовно за 300 м на тій же дорозі члени патруля місії бачили ще одну 6-метрову траншею, що також пересікала автодорогу.

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Приблизно за 60 м на південний схід від другої траншеї спостерігачі знову бачили ряд з 11 протитанкових мін, встановлених поперек тієї ж дороги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143927
 
 
 Топ коментарі
 
Они все правильно делать , они же защищают Донбасс от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель. Правильно зебилы ? Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим - Цензор.НЕТ 6199
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Тобто москалі займають та мінують території, які ми, завдяки ЗЕ, полишили ?
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А чому б не займати? Це називається "тихою сапою". Видавлюють наших. Спочатку видавлять із "сірої зони", потім знову організують ескалацію, далі домовляться про чергове перемир'я і розведення" і знову видавлять. Так їхня перемога гарантована, бо ми не можемо опиратися "мирним ініціативам" власного головнокомандуючого
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Як так? Невже Х@ло знову бреше?
Не звертайте уваги, сьогодні останній виступ Кварталу-95 у програмі Г+Г🤔
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Тобто москалі займають та мінують території, які ми, завдяки ЗЕ, полишили ?
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А чому б не займати? Це називається "тихою сапою". Видавлюють наших. Спочатку видавлять із "сірої зони", потім знову організують ескалацію, далі домовляться про чергове перемир'я і розведення" і знову видавлять. Так їхня перемога гарантована, бо ми не можемо опиратися "мирним ініціативам" власного головнокомандуючого
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Видавлювалка не виросла. Треба зупинитись стріляти, не так?
Коли є два ворога, один на фронті, другий у тилу, то це зветься перехресний вогонь. Вижити майже не можливо.
Вдачі хлопцям на передку☹️
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Вона не виросла. Але тимчасово запрацювало те, що не виросло. Бо виявилося надто несподіваним. Хоча чого можна чекати від преза, який ніколи не приховував, що виніс армію "за скобкі", як віру і мову, до речі.
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Я думаю, що у патріотів до ЗНЕВІРИ не дійде ніколи. Завжди на місце полеглого у боротьбі Шухевича прийде Василь Кук. І цей уявний Кук таки доживе до перемоги і передасть свою віру наступному поколінню.
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Они все правильно делать , они же защищают Донбасс от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель. Правильно зебилы ? Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим - Цензор.НЕТ 6199
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зебіли в такі і теми і носа свого не показують - соромляться, мабуть..
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Народная примета: "если враг окапывается и обустраивает огневые позиции - это к устойчивому перемирию."
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