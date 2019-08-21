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 За кордоном
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Все про:Гренландія (3) Данія (82) Трамп (1912)

 Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти призначену зустріч із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен на невизначений термін через її небажання обговорювати продаж Гренландії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп.

Він подякував Фредеріксен за відвертість, яка допомогла заощадити багато коштів і зусиль як США, так і Данії.

"Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю, щоб зустрітися з нею коли-небудь у майбутньому!" - зазначив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла з посиланням на двох помічників президента Трампа, що він неодноразово запитував їх та інших співробітників адміністрації про можливість купити Гренландію. Зазначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проєкту.

Пізніше сам Трамп заявив, що придбання США у Данії острова Гренландія було б стратегічно цікавим, але це питання не є пріоритетним. Крім того, президент США повідомив, що замислюється про візит до Данії, але "зовсім не з цієї причини".

Інформація про наміри Трампа викликала критику як у Гренландії, так і в Данії. Так, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що вважає ідею покупки Гренландії в Данії "абсурдною темою" і відкинула можливість її продажу.

Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії в 56 тис. людей живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду. Зовнішньою політикою і політикою безпеки займається Копенгаген.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143926
 
 
 Топ коментарі
 
Все таки Трамплин настоящий дурак
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Ему повезло. У него был богатый папа и богатый дед. Родись он в среднеститистической американской семье по сей день мыл бы посуду в кафе, в шабат.
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Ему повезло. У него был богатый папа и богатый дед. Родись он в среднеститистической американской семье по сей день мыл бы посуду в кафе, в шабат.
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Ну если ты такой умный, то почему такой бедный ? И до сих пор не президент США
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..Цей рудий мені все більше нагадує *****, тільки ***** хитріше ,не такий тупо прямолінейний..Скорiйш б вже вибори в US
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выборы? о, да! в прошлый раз это сильно помогло...
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Абсолютно в точку! Американский аналог ***** имперскость собирательства земель в жопе играет. Украина должна надеяться только на себя.
А вообще в этом Мире, уважают только силу. Только сильный достоен быть свободным.
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и у Трампа есть все шансы победить на выборах. Экономика прёт, уровень безработицы самый низкий за многие десятилетия. А покупка Гренландии вообще подняла бы его рейтинг до небес.
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Журналістка телеканалу CNN Кайлі Атвуд повідомила, що президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон домовилися запросити РФ на саміт G7 в 2020 році.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/velika-visimka-tramp-i-makron-domovilisya-zaprositi-rf-na-samit-v-nastupnomu-roci-novini-svitu-50038490.html
или начинать делать свое ЯО ,но не с зелей - или все мы проиграли
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з петею ти хіба що цукерку зробиш з пальмової олії
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ты цапские картинки постишь - а я реальньное фото с техникой - Новой Украинской Военной Техникой - разницу видят все - а не цап ли ты ?вот в чем вопрос
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дурдом.ин.юа український ресурс.телепень нагорі ожидание внизу реальність
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Зелебеня ********** 100 + дней. Скажите, что он уже сделал для армии Украины?
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Призначив адекватних керівників і вигнав муженка-ілловайського
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Это пока все разговоры и сплошные кредиты. Если Муженко виновен в Илловайской трагедии почему ему не предъявлено подозрение в совершении преступления? Повторяю вопрос? Сколько новвой военной техники закуплено для ВСУ? Сколько поставлено вооружения? Как улучшилось финансирование и снабжение?
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Тебе интересно беседовать и задавать вопросы полудуркам с зелеными глазами? Результат же очевиден Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 2628
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хомчак-іловайський адекватний кнрівник?
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хомчак-іловайський адекватний керівник? Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 6812
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По каждому пункту ссылку прилепи, а то так выглядит, как бред.
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Міноборони скорочує понад 1000 військових лікарів і медсестер https://milnavigator.com.ua/archives/27057 Далі шукай сам. "У нищих слуг нет".
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Вот чувствуется, что у тебя 8% мозга. Перешел по ссылке и что там?: "Міністерство оборони України видало указ про скорочення понад тисячі медичних посад у військових шпиталях, про це заявила нардеп Оксана Корчинська. Представник Міноборони попросив надіслати офіційний запит і запевнив, що сьогодні ж з'ясує всі обставини і відповість депутатці по телефону."
То есть это просто ВБРОС. БРЕД, сказанный специально, что бы его разнесли порохосвинские СМИ.
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Предоставь документ о сокращении 1000 медиков. Хотя бы с какого числа их уволили-увольняют? Пока что это только фантазии некой Ольги Корчинской. Точнее это же жена того самого Корчинского. Ну да, они ж ни разу украинцев не обманывали, всегда правду говорили, Корчинские - эталон порядочности
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Комп'ютером користуватись вмієш. Погугли, за вчора, реформу харчування. Працюй Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 3210
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Э нет. Я и так уже время потратил на бред про 1000 (миллион?) уволенных медиков. Раз ты бред написал по одному пункту, другие даже проверять не буду.
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Ти довів, що це "бред"? Маніпулюй далі мізками зебілів.
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ЯО нам сделать не дадут те же Штаты. На Европу надеяться? Мы еще увидим на какую должность старушку Меркель в "Газпроме" или "Роснефти" пристроят Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 3514 . Итоги визитов нашего *********** во Францию, в Германию и Италию на лицо . Проще отправить шута обратно в цирк Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 2930
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Что мешает соорудить пресловутую "грязную" бомбу хоть сейчас?
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Вам списком? Начнем - Трамп, Макрон, Меркель и т.д. Это решаемо. Но не с Зелебеней и его партией "Сопли народа" в ВР.
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Ссорі .А що заважало баризі ? Тіж забугорні ?
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На этот вопрос - тот же ответ. Только у Пети, к тому же не было абсолютного большинства в ВР. Ну и личные качества барыги. Если мне память не изменяет, то и Расею он назвал, впервые, агрессором только в 2016 или 17 году. Оттуда же и название "АТО". Защищать Зелебени ссылаясь на ошибки папередников не лучшая тактика. Вы же не за эти грабли голосовали
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Може спочатку дороги нормальні зробити хоча б в великих містах, А то дороги вже як після ядерної війни, а вони про якесь ЯО балакають.
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не будет безопасстности и своей страны - не будет не чего - доказана - лугандоном,абхазией и приднестровьем
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итоги 5-летнего коррупционного правления хряка на лицо,слабое коррупционное государство никто не будет защищать.
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а кто кроме Украинцев его защищал? не кто - так шо свое ЯО - при другом президенте и все станет на свои места
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Опять ошибочное утверждение. Коррупция - это конечно отвратительно, но в каком государстве ее нет? Вопрос в представительстве державы. А какой с Вашего клоуна представитель государства? Вот посмотрели на него Меркель, Макрон и Конте. И пошло дело - Германия за "Северный поток 2", Франция за G8 с парашей, а Италия за снятие санкций с Расеи. Вот и вся песня
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Андрюха - у тебя цапские корни есть,хотя это и не важно - надо учить - не стреляйте, я на треть цап - как то так)))))
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У меня отец- украинец, как и все его предки. А вот бабуля по маме ушла с Кубани, в голодомор, оказавшись в Мариуполе. Из станицы Тимашевской. Кто там- не ведаю.
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А как насчёт защиты американо-говорящего населения Гренлании, и выдачи им американских паспортов?
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"Трамп! Введи войска!" А что? Параше можно, а Штатам нет? И референдум забахайте. Недорого - всего 56 тыс . населения. А Гейропа выразит очередную озабоченность. И НАТА скажет - разбирайтесь сами Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии - Цензор.НЕТ 1490
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Одни "вежливые люди". Гренландцы еще не кричат "Америка"?
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А главзебіл не відмінив зустріч з прем"єром Ізраїлю щодо продажу української землі.
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Поки що українським жидам в Ізраїлі пенсії пообіцяв та зону вільної торгівлі
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старческое слабоумие на первом этапе очень сложно распознать, даже людям, которые хорошо знают больного.... Поведение Трампа пестрит симптомами...
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Как я понимаю, Трампу не просто не хотелось в Данию! Ему не хотелось очень! Потому, он, через каких-то своих сотрудников, запускает бред о покупке Гренландии. Реакция Дании- предсказуема. После этой реакции- визит можно отменить, под вполне объяснимым предлогом. Однако! Всё это- странно, ведь Дания, вроде как играет на Трампа, создав сложности и задержав запуск СП-2. Что же движет Президентом США??? Как хотите, но у меня есть вот такая версия: Велика вісімка. Трамп і Макрон домовилися запросити РФ на саміт у наступному році - ЗМІ"(с). Это сейчас на УКРНЕТе. Трампу что-то надо, от Раши.
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- Как дела?
- Как в Дании!
-????
-То, что спереди - стоит,
то, что сзади - в ожидании!
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Пускай Сибирь у ***** купит. Ну, хотя бы ту часть, что еще не китайская.
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Передвиборні перегони почались у Америці. Не буду здивований якщо Трамп пообіцяє купити якусь планету. Брехати він навчився🤔
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Такого идиота на посту президента США,в новой истории ещё не было.
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Ідіот ідіотом, а свій хліб с маслом має. Можливо той хто вибрав ЦЕ, ідіоти?
Хоча, там і вибору не було☹️
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Шото тут неспроста. Назвать Трампа ідіотом може тільки дурень. Якась велика гра затівається і цей весь движ з островом - димова завіса.
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Я з вами згоден. Ідіот дійсно не Трамп, а ви із своїм комментом🤔
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Так и есть. При этом- движ срочный, не терпящий отлагательств! Это видно по телодвижениям.
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погано тільки що цей движ принесе горя і крові не одній сотні мільонів людей--а так нічого-цікавий движ буде по теліку-блокбастер кровяний
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Льды тают, климат меняется, а на полюсах Земли столько ресурсов, что можно "переходить на альтернативные источники энергии" ещё лет 100 без напряга. И если Антарктику пока защищают международные договоры, то делёжка Арктики де-факто уже началась. Штаты могут претендовать на небольшой кусок из-за Аляски и, видимо, хотят расширить свою зону.
Однозначно, что дело не в военной необходимости - я думаю, датчане легко дали бы разрешение на строительство хоть сотни баз США на острове. Трампу нужно именно владение островом, что указывает чисто на экономические мотивы
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Ти дивись які обідчиві піндоси. Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 3673
Звикайте. Ще не те буде.
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Совсем рыжый сбрендил! То рассею хочет видеть в ж7. то встречу отменяет по причине своего эго... Ну и дурень! Не только в Украине выбирают д....бов, и в США такая же проблема по ходу есть! (нынешний выбор пока в рейтинг д...бов не входит, время покажет!)
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Пусть у ***** спросит, как территории увеличивать. Не хотят отдавать за деньги 💵 - пусть проводят референдум среди Гренландских медведей и вводят "беленьких" человечков!!!
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Рыжий агент ***** - раскрылся по полной. Где только может, вносит раздрай в западном сообществе.
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Этот придурок и рашку хочет вернуть в G-8.., сказочный долбо..б (2). Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 5627
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мда- нинішній презик в сша ще то зебіл-всім зебілам зебіл
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Движ вокруг Гренландии понятен - не за горами борьба вокруг ресурсов Арктики. Дания может на них претендовать только владея Гренландией (наравне с рашкой, Норвегией, Канадой и США). Но Штаты, по логике, смогут владеть лишь небольшим сектором Арктики, соответствующий Аляске. И чтобы расширить его, нужно или подвинуть других игроков, что почти нереально, либо купить у кого-то из них. Гренландия выглядит наиболее привлекательным проектом
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Другое дело - что Дания оказывается в незавидном положении. Она пока успешно противостоит давлению рашкованцев и ЕС по вопросу СП-2. И из крупных игроков ее позицию поддерживают только бриты и американцы. Но Британия сейчас занята Брекситом, а Трамп устроил самый настоящий демарш. Мне кажется, в таких условиях теперь согласие Дании на СП-2 - дело времени
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Насчет СП-2 это вряд ли. Тогда американцы прижмут Датский Банк за отмывание денег. Danske Bank был назван самым коррумпированным банком мира в 2018 году. Так что датчан крепко держат за яйца.
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В свете последних событий, не удивлюсь если США надавит на датчан через банк для продажи Гренландии. Против СП-2 подготовлено уже несколько проектов санкций, но ни одни не были введены, что очень показательно
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Гренландия в 50 раз больше самой Дании. Кто же в здравом уме продаст такую собственность. Это же еще акватория, шельф.
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Вот именно. И не только шельф - Гренландия позволяет Дании претендовать на сектор Арктики аж до полюса. Без нее она станет обычным государством Северной Европы без глобальных амбиций.
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Фредеріксен треба попросити Трампа продати Аляску
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Такие вещи не начинаются с публичного обсуждения.
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у порохоботов все по старому - во всем виноват зеленский.
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