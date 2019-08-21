 Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп.

Він подякував Фредеріксен за відвертість, яка допомогла заощадити багато коштів і зусиль як США, так і Данії.

"Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю, щоб зустрітися з нею коли-небудь у майбутньому!" - зазначив президент США.

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Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла з посиланням на двох помічників президента Трампа, що він неодноразово запитував їх та інших співробітників адміністрації про можливість купити Гренландію. Зазначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проєкту.

Пізніше сам Трамп заявив, що придбання США у Данії острова Гренландія було б стратегічно цікавим, але це питання не є пріоритетним. Крім того, президент США повідомив, що замислюється про візит до Данії, але "зовсім не з цієї причини".

Інформація про наміри Трампа викликала критику як у Гренландії, так і в Данії. Так, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що вважає ідею покупки Гренландії в Данії "абсурдною темою" і відкинула можливість її продажу.

Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії в 56 тис. людей живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду. Зовнішньою політикою і політикою безпеки займається Копенгаген.