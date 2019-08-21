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 Економіка, Суспільство
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 "Вихід є", - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку "не платити більше" за газ

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям "не платити більше" за газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Узимку потреба в газі стрімко зростає, і він зазвичай дорожчає. Влітку потреба падає і він дешевшає. Це правда. Починаючи з травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому. А тут ще й американський LNG посилив свої конкурентні переваги на європейському ринку - що кардинально суперечить російським тезам про його начебто "високу ціну"", - написав Коболєв.

Читайте також: НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін

Він зазначив, що від ринкових цін за законом залежить і відпускна ціна, проте вже є рішення, яке допоможе українцям "не платити більше" за газ.

"Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяця ціна газу збільшуватиметься. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна. Що ж робити, щоб не платити більше? Чи є вихід? Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки з Велику Китайську і готові вже завтра запропонувати вам нове рішення. Слідкуйте за новинами з внутрішнього газового фронту", - написав глава "Нафтогазу".

Читайте: У серпні "Нафтогаз" знизить ціну на газ для населення на 5,5%

Раніше повідомлялося, що Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Вихід є, - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку не платити більше за газ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143925
 
   
 Топ коментарі
 
Коли вже знімуть цього виродка?!
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Конечно выход есть - закачивать газ в хранилища летом, а зимой продавать их людям. Для этого и нужны хранилища.
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А Вы знаете себестоимость?
Нафтогаз в 2018 году покупал у газ государственной добычи по 4849 гривен без НДС.В обьеме 15,2млрд кубов.Наценка Нафтогаза 1,9% и торговая надбавка 2,5 %.Добавьте еще расходы на доставку и распределение газа.Кстати,коэффициент населения к промышленности утвержден был 0.69.
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О да, это вам коболев рассказал или тоже в доле?
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тут спорить бесполезно,садить всех и греться у костра
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Речь идёт о цене, состоящей из себестоимости добычи плюс транспортировка, не более, украинцы не должны платить за собственный газ РЫНОЧНУЮ цену, недра принадлежат народу!!!! Всем скотам, кто втюхивает нам его по завышенной, рыночной цене, надо Конституцию вспомнить. Не надо нам ля-ля про рынок!!! Он только для производства и промышленности, то есть там, где вы, твари получаете сверхприбыли, нарушая все правила и нормы, охрану труда, эксплуатируя труд и низко оплачивая его, и продавая нам свою малокачественную продукцию по ценам выше европейских. За счёт того что вам уравняли цену на газ с бытовыми потребителями, для вас цена снизилась, а для народа повысилась. Коболева и его подельников надо сажать, это самое меньшее, с полной конфискацией у всех, включая мамаш, папаш, бывших и теперешних родственников. Это циничные негодяи, рвачи, воры...
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Вы хоть знаете себестоимость нашего газа? Там картина почти как с нашим углем.А хотя логика есть,посадить Коболева и сразу отопление будет бесплатным.Если вообще оно будет
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А почему вдруг себестоимость нашего газа в разы больше стала чем средняя по миру? Как так получается что американцы, например, платят за свой газ копейки? Может дело в том, что там нет нафтагаза и Коболева? Может дело в том, что там правительство РАБОТАЕТ!!! На страну, а не свои шкурные интересы??? Хватит из нас лохов делать!
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Что такое средння по миру?
В Катаре вообще копейки, в Штатах на Пермиане еще доплачивают. только забери.У нас большая себестоимость так как нужно финансировать greenfeeld (это разведка) большинство скважин истощены на 70-80%, требуются огромные инвестиции.То есть текущие капвложения делают пока себестоимость большой.А реальная отдача таких проектов в среднем лет через 5.\Но посадить Коболева и будет Вам счастье
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Тьі согласна пережить зиму БЕЗ отопления? Нашего газа с трудом хватает только на бьітовьіе нуждьі населения.
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Цей Кобалєв хоч вміє рахувати до десяти? Як на мене, то він звичайний дебіл.
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А висунули його на цю посаду пройдисвіти, що рахувати за його спиною вміють і дуже добре.
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Один тільки висновок Кобалєва, що взимку українці використовують газу більше, ніж влітку, є геніальним.
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ванька, если судить по тому кто он и кто ты , то очевидно что дебил именно ты.
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Звісно я, бо тільки дебіл совістю не торгує, це ж всі знають.
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место кобылева вместе с парашенкой в тюрьме...
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Ну идея правильная.Весной-летом купить можно в 2 раза дешевле,чем зимой.И дешевле,чем газ нашей добычи.Что нужно?Нужны средства.Один из путей ввести оплату за газ не только в сезон,а круглый год.Или даже предоплату.Хочешь,платишь за тепло заранее,например,со скидуой 30-40%.В чем он не прав?
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Очередной лохотрон. А если рыночная цена зимой снизится? Коболев вам об этом сообщит лично? Угу! Именно это он сейчас делает, во всем мире цена падает, а у нас растет., При чем на газ, который мы не покупаем! Он наш!!!!
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вы наверно бесплатно работаете? или сидите у кого-то на шее? т.е. ваши вопли - это вопли инждивенца.
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забили летом хранилища по 100 баксов за куб, зимой продадут нам по 300 баксов - вот и вся супер экономика от Коболева.
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100 баксов?Цену сами нарисовали?Про 300 тоже придумали?
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Констатация факта , что "Нафтогаз" вредная коррупционная прокладка , не утратила своей актуальности.
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геніяльна нахотка от каболєва - купіть у нас газ сьодні, а ми його вам поставимо взимку
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коболев мабуть натякає що газ зимою подорожчає а потім літом трохи подешевшає.

хочеться надіятись що зелені не такі дурні щоб залишати коболева і це все кодло що при порошенку "піднялось" - це було б поганими манерами продовжувати і надалі так брутально "доїти" українців.
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непонятная логика-зимой потребление газа больше-значит драть с людей нужно больше! Если потребление больше то и люди платят больше.
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Весь мир живет по такой логике и только у нас должно быть бесплатно
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І я знаю як українцям взимку не платити більше. Знять коболєва. А якщо посадити, то платити прийдеться менше. А якщо конфіскувати награбоване, то платити прийдеться значно менше. Не дякуйте.
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А начинку выдавить из пирожка и выбросить на помойку.
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РАЗШЕВЕЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ КУБЛО БЫВШЕЙ ВЛАСТИ! ждём посадок. оказывается и газ может быть дешевле...и электроэнергия тоже... и многое чего другого что ждёт скоро после начала работы парламента и министерств. ждём 29 число... будет здорово в раде!
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Зеля понизил европейские цены на газ почти в 2 раза в этом году?Силен
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Засиделся соевый ублюдок Кобелёв на своей должности! Пора идти на повышение - стать ПЕТУШАРОЙ МЕНСКОЙ ЗОНЫ!
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Я просто в шоке с этого "таварисча". А как же наши газовые хранилища? В них цена "прыгает"? Если хозяин купил мясо летом и поставил его в морозилку, то стоимость мяса возрастет ЛИШЬ на стоимость содержания в морозилке.
Газ украинской добычи. Зимой "как правило" также увеличиваются зарплаты у рабочих? НЕТ.
И еще "как правило", может мамке в майами снова премийку загнать? лямов 50 грн.
Почему Зеленский не уберет эту пародию с государственной работы?
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только для начала надо иметь средства для того чтоб в эти хранилища этот газ закачать
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ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ :позволить украинцам выкупать газ для отопления в летний период ,а хоть хранение государство возьмет на себя и выдаст уже купленный газ в зимний период
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Ну так разрешите летом людям покупать газ авансом по летней цене. А не по счетчику. А то придет проверяющий и скажет , что нельзя наперед.
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так, это, а где собственно "решение"?????????
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готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта", - написал глава "Нафтогаза".Источник: https://censor.net.ua/n3143925
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