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Все про:обстріл (5435) поранення (1492) Донбас (12807) операція Об'єднаних сил (1499)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

20 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

- неподалік Талаківки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог тричі порушив режим тиші на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли:

- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів;
- біля Луганського - із гранатометів різних систем.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143923
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненому.
пс. Навряд чи це правдиві новини.
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через день.
наче орки в небо шмаляють.
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Так. Криють з гранатометів, а нашим хоч би що. Гадаю, відбувається приховування втрат. Всі ми пам'ятаємо як нещодавно в зведенні було без втрат, а потім в соцмережах спливло четверо загиблих Воїнів.
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Одужання пораненому.
пс. Навряд чи це правдиві новини.
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Я помітив що тепер у нас традиційно вже- ;один поранений;.
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через день.
наче орки в небо шмаляють.
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Так. Криють з гранатометів, а нашим хоч би що. Гадаю, відбувається приховування втрат. Всі ми пам'ятаємо як нещодавно в зведенні було без втрат, а потім в соцмережах спливло четверо загиблих Воїнів.
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певно зробили все, щоб більше така інформація не з'являлась.
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Так, бесіди з військовослужбовцями були. Більше того- телефони почали прослуховуватися. Мені друг- АТОшник, інвалід війни каже що і мій на прослуховуванні-їх вчили як розпізнати. Не маю причин йому не вірити.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень росіянам та ордловськім тварюкам!
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ще невідомо .що один..кількість приховують..а зведення дають через день-два..
не хочете воювати--здайте територію і нехай роблять "лднр" республіку і не гинуть і ранять хлопців..нахера той цирк..---по них луплять а хлопці у відповідь не бьють..
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ще можна булаб зрозуміти.як тактичний маневр--пересування наших військ..ротація..швидкий маневр підтягування великої зброї для наступу..і хлопці в окопах здержують--- а то ну ніфіга..наступу нема..відповіді потужеої нема..звільняти територію ніхто не збирається---нахера там хлопці сидять на передовій--щоб сепари як в тирі їх розстрілювали..таке коомандування треба за .яйця повісити..
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штабні хенерали не на передовій воюють а в Києві. з папірцями по штабу з кабінета в кабінет..і звання чергові получають і нагороди..
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кожен на своєму місці...перед виборами зеленський звинувачував порошенка в затягненні війни, а щаз у зеленського руки по лікті у крові....різник
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мало провозгласить перемирие, его нужно завоевать
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Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8353

тихої днини, Україно!
пораненому соколу ясному найскорішого одужання і повного відновлення...
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