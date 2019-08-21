 Мешканця Хмельниччини засудили до року в'язниці з іспитовим строком за ухилення від призову на строкову військову службу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України", чоловіку призначили 1 рік обмеження волі. Водночас на підставі статті 75 КК йому встановили іспитовий строк в один рік. "Якщо протягом цього строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки (з’являтися для реєстрації в органах пробації і повідомляти про зміну місця проживання, роботи і навчання) - то призначене покарання відбувати не буде", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2018 року чоловік отримав повістку до війська. Призовна комісія визнала його придатним до служби. Однак у визначений час до призовного пункту він не з’явився. Поважних причин на те не мав.

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У суді чоловік свою вину визнав і щиро розкаявся. Суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе без реального відбування покарання.