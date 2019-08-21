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Все про:ОБСЄ (2226) обстріл (5435) Донбас (12807)

 Мирного жителя поранено внаслідок обстрілу Зайцевого 15 серпня, - СММ ОБСЄ

19 серпня на подвір’ї лікарні окупованої Горлівки спостерігачі бачили 56-річного чоловіка з перев'язаними ранами в області обох колін і на лівій руці.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чоловік повідомив спостерігачам, що 15 серпня, близько 18:30, він перебував на присадибній ділянці біля свого будинку №212 на вул. Маршала Рибалка у непідконтрольній урядові частині н. п. Зайцеве (50 км на північний схід від Донецька), коли почув стрілянину та сховався за криницею, де внаслідок рикошету куль він дістав поранення руки та ніг. Жінка (51–59 років), яка представилася дружиною цього чоловіка, розказала, що була в будинку, коли почалася стрілянина, та побачила, як після поранення її чоловік біг до будинку. Раніше, 16 серпня, медичний персонал лікарні в Горлівці підтвердив, що до них доправили чоловіка із Зайцевого. З міркувань безпеки спостерігачі не змогли відвідати цей будинок на вул. Маршала Рибалка", - йдеться в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143921
 
 
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Самый распостраненный вид поражения организма там - контузия головы руцким миром .
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Там нет мирных жителей. Кто не был - поедьте.
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Ну і що він заявляє, хто обстріляв Горлівку?
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8, откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. -------------------------------Напевно, Крим вже повернуто Україні а я й не знав?!
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Я чув цей спітч. З рижого кловуна усі обіржались у Америці. Ця заява коштує стільки як і бажання дурня купити Гренландію. Не звертайте на дурня уваги🤔
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Мабуть Хло за це висловлення йому дещо пообіцяв...
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Женщина (51-59 лет), представившаяся супругой пострадавшего, рассказала членам патруля Миссии, что она находилась в доме, когда началась стрельба, и видела, как муж бежал к дому, после того как он был ранен. Даже автомат бросил. Мирного жителя поранено внаслідок обстрілу Зайцевого 15 серпня, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8121
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