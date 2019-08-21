 Поліція Швеції розшукує двох українців за підозрою у вбивстві та викраденні автомобіля

Як повідомляє шведське видання expressen.se, 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили в міжнародний розшук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними поліції, 70-річний Герт-Інге Бертінссон був знайдений убитим у Маркариді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви - золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками - було помічено за 128 миль від Маркарида.

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Крім убивства Герт-Інге Бертінссона, двох українців перевіряють на причетність до зникнення у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.