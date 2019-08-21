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 Події, За кордоном
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Все про:вбивство (1881) Швеція (137)

 Поліція Швеції розшукує двох українців за підозрою у вбивстві та викраденні автомобіля

Поліція Швеції розшукує двох громадян України за підозрою у вбивстві 70-річного шведа і заволодінні його авто в місті Маркарид на півдні країни.

Як повідомляє шведське видання expressen.se, 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили в міжнародний розшук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними поліції, 70-річний Герт-Інге Бертінссон був знайдений убитим у Маркариді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви - золотистий Volvo XC 90 з фальшивими номерними знаками - було помічено за 128 миль від Маркарида.

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Крім убивства Герт-Інге Бертінссона, двох українців перевіряють на причетність до зникнення у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143920
 
 
 Топ коментарі
 
Так потихеньку і петін безвіз накриється мідним тазіком.
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А навіщо ЗеШмарклям безвіз? Їм і так добре. Вони страждають що не можуть тепер поїхати до Криму. То є їхня «мечта»☹️
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довольно оригинальный способ получить временный вид на жительство...
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Разнообразные интересы, у этой парочки герантофобов! Одному нравятся велосипеды, а второму авто. А отказывать себе, эти дяди не желают. Ну и... куда теперь, с трофеями? В принципе, там у Брейвика вполне сносные условия, даже для покуражиться.
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Тока не подумайте, что я не знаю, что Брейвик в Норвегии. Просто мне кажется. что условия не очень отличаются.
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Так потихеньку і петін безвіз накриється мідним тазіком.
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А навіщо ЗеШмарклям безвіз? Їм і так добре. Вони страждають що не можуть тепер поїхати до Криму. То є їхня «мечта»☹️
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Ха! Після перемоги Зеленського українці просто штурмують окупований Крим.
Полиция Швеции разыскивает двух украинцев по подозрению в убийстве и краже автомобиля - Цензор.НЕТ 1168
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При чому ЗЕбіли в повному розумінні цього слова.
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Прокляті зебіли вбивають шведів! При Порошенку такого не було!! Тепер у нас заберуть безвіз, який кровью і потом вистраждав для нас Петро Олексійович!! Вигонемо всіх зебілів у Крим!! Слава Украііні нашій ненькі! Слава Порошенку - нашому всеотцю!
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Без команди не смієшся, дрєссірований цуцик?))
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Я Квартал-95 юмору не розумію, тим більше коли перекладач тупий🤔
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Шо, уже дали команду, но ти не поняв юмора і всьо равно не смієшся?)) Де ж вас таких тупих ******** набирають?)) Дай вгадаю - Луганда? Домбабве?
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У нас різні рівні інтелекту. Не бачу навіть про що з вами дискутувати. Рядовий ЗеБіл🤔😱😄
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Мабуть якісь порохососи або "ахтивісти".
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довольно оригинальный способ получить временный вид на жительство...
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