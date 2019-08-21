 Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження, - Денісова

Про це повідомила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в лікарню ім.Семашка, яке, я сподіваюсь, дасть можливість змінити запобіжний захід на домашній арешт, тим більше, що захисники нещодавно надали всі необхідні для цього документи", - написала омбудсмен.

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Денісова заявила, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.