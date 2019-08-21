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 Політика України, Суспільство
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Все про:Верховний Суд (426) Львівщина (931) облрада (112)

 Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту не зачіпає прав, свобод та інтересів позивачів, - КАС ВС

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, є підставою для ухвалення судом рішення про відмову в позові.

На це звернув увагу Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, переглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" і фізичних осіб до Львівської обласної ради, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ВС.

Позивачі просили суд визнати протиправним і нечинним рішення Львівської облради від 18 вересня 2018 року за № 745 "Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області", яким, зокрема, вирішено встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України.

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ГО наполягала на тому, що має право на звернення до суду з позовом, оскільки спірне рішення стосується публічної діяльності позивача і громадян – членів ГО та її відокремлених підрозділів (розташованих у місті Львові), а також усіх інших фізичних осіб, права яких порушуються спірним рішенням, – як представників національних меншин, так і громадян України, які в повсякденному житті використовують і російську мову, і російськомовний культурний продукт, та є суб’єктами правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Верховний Суд зауважив, що, власне, саме спірне рішення визначає межі правовідносин.

Спірним рішенням фактично встановлена заборона на публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці в місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо російськомовних товарів та послуг, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їхнє демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги тощо), а також об'єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України.

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Суд вказав, що доводи позивачів про порушення їхніх прав, свобод чи інтересів є абстрактними, не містять жодного обґрунтування негативного впливу спірним рішенням Львівської облради на їхні конкретні реальні індивідуально виражені права, свободи чи інтереси та свідчать про незгоду позивачів з указаним рішенням, що не є тотожним порушенню права, свободи чи інтересу.

За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143918
 
   
 Топ коментарі
 
ДЕРУСИФІКАЦІЯ має стати національною ідеєю України на той час, поки Україну не буде дерусифіковано.
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И что это за нонсенс "русскоязычный культурный продукт". При таких раскладах там "продукт" никак культурным не может считаться.
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- Скожите пожалусто, как вьі относитесь к мовному закону в Украине? - ХАХЛЬІ! БИНДЕРЬІ! ХУНТА! ФОШИЗДЬІ! НИНАВИЖУ! ВЯДЕРНЬІЙПЕПЕЛ!

Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта не затрагивает прав, свобод и интересов истцов, - КАС ВС - Цензор.НЕТ 8070
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ДЕРУСИФІКАЦІЯ має стати національною ідеєю України на той час, поки Україну не буде дерусифіковано.
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ти забуло пра распятих рузьке мальчікав в трусіках на бірозах.
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Бачиш- діє. Мені взагалі мовна політика Литви подобається. Не знаєш державної мови- на тобі не паспорт а довідку.
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И что это за нонсенс "русскоязычный культурный продукт". При таких раскладах там "продукт" никак культурным не может считаться.
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Пушкін-негр, Чехов-українець, у Чайковського прадід-запоріжський козак.
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"русскоязычный культурный продукт" - Вы действительно правы.

В одном предложении три несовместимы слова...
Это примерно, как "Горячий лед", "Тихий грохот", "вежливый мордобой"....
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У меня вопрос а в Законе Украины "О органах местного самоуправления" предусмотрено ли полномочия областного совета устанавливать запрет на использование на соответствующей территории аудио или видео с русским звучанием на радио ????
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Ви не праві, громадяни всіх областей були , в тому числі і Крима та Донбаса. А російська і українська мова повинні мати рівні права в Україні, це означає , що російська повинна бути заборонена на 300 років , як свого часу українська
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а носії кацапської мають бути виморені голодом, вислані в сибір, розстріляні і закатовані, тоді буде чесно і тоді поговоримо про якісь права того угрофінського піджина, якщо залишиться з ким, бо там вже розмовлятимуть китайською
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в мене питання : чий Крим і хто розвязав війну на сході України?
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ти щось питаєш про українське, то пиши українською, на свому козлячому у себе на раші спілкуватися будеш.
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Комментарии патриотов на русском это тоже культурный продукт агрессора.
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Это, чтобы запоребрикам типа тебя, понятнее было.
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дарама ти, навіщо перед тою худобою прогинатись
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Людина, яка живе в
країні, але не спілкується мовою цієї країни, - або гість, або завойовник, або
несповна розуму (Шарль Бернар)

Рідна мова дається народові Богом, чужа - людьми, її приносять на
вістрі ворожих списів. В. Захарченко
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«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
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нет у россиян культуры, это народ-дегенерат
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- Скожите пожалусто, как вьі относитесь к мовному закону в Украине? - ХАХЛЬІ! БИНДЕРЬІ! ХУНТА! ФОШИЗДЬІ! НИНАВИЖУ! ВЯДЕРНЬІЙПЕПЕЛ!

Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта не затрагивает прав, свобод и интересов истцов, - КАС ВС - Цензор.НЕТ 8070
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шось мабуть у лісі сдохло. шо це суд так розщедрився )))
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Тут треба розуміть, що мють не думці "позивачі": вони не вимагають права знать і користуватись російською мовою, а права не знать і не користуватись українською...
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Це мова окупанта і їй не місце в Україні.
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допоки в нас розмовляють російською, доти москальня рахуватиме нас младшим браццкім народом.
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Мені до лампочки ким вони нас вважають. Головне ким себе вважаємо ми, тоді і всі так вважатимуть.
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Так до багатьох не доходить.
В них же не лише мова, а і мишлення подібне до російського.
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Молодцы львовяне. Российская попса по ФМ радиостанциям реально бесит, как и совкодрочерские фильмы по Интеру и прочим промосковским телеканалам. Лавка старьевщика.
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резюмируя:
вся портянка комментариев сводиться:
-"запретить русский язык , как запрещали украинский" - если бы украинский запрещали, вы бы о нем бы и не помнили. только принадлежность украинский земель Российской империи позволило сохранить украинский язык. на всех областях принадлежащих Польше, Венгрии, Германии, властей абсолютно не интересовал местечковый говор, была только один официальный (как многим тут хочется) язык. и он был не украинский. Так, что если бы не Российская империя, вы бы пили баварское, заедали кнедликами с кислой капустой и чисто говорили по польски, венгерски или на немецком. И даже бы не знали о таком мертвом языке как "украинська".
-"расстрелять, выслать, так же как они геноцидили украинцев"- это сразу "разжигание". и да , если бы высылали, как тут говорят, то наверное , вы бы не п**ли на форумах, а морошку собирали вдоль колючки
-"Людина, яка живе вкраїні, але не спілкується мовою цієї країни, - або гість" -судя по волнам переименований топонимики, это еще вопрос, кто гость.
-"бесит совкодрочерсое кино и музыка". а что еще смотреть и слушать? Певцов уровня сельского клуба (не все такие, но по радио сейчас только они). Фильмы на один раз?
-"не спилкуйся на козлячому"- если это про русский язык, то скажу сразу, в отличие от вас, манкуртов,я говорю на том языке, на котором говорили мои предки и перкрашиваться как многие не собираюсь. а по поводу козлячести...Напомнить как вас поляки называют?
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Росія це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика. Який був би рівень життя та культура у Польщі та Фінляндії, які так само, як і Україна були у складі Російської Імперії (на той час всі були у якихось імперіях), якби в них було стільки русскава язика, скільки зараз в Україні? Що було би з США, якби вони були російськомовними? Відповідь ти чудово знаєш. Так що засунь свій вілікій русскій язик у свою вілікую русскую ж.пу і не псуй повітря своїм русскім духам.
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Если государство тебя не уважает - имеешь полное моральное право не поддерживать финансово такое государство!
- Глазки-глазки, что вы делали?
- Мы смотрели-да-смотрели, чтоб собаки лисоньку не съели!
- А ты хвост, что делал?
- Я по пням, по кустам, по колодам зацеплялся!
- А, ты вот какой! Так нате же, собаки, ешьте мой хвост! Собаки ухватились за хвост и вытащили лису.
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