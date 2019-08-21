 Сара Нетаньяху відвідала Меморіал жертв Голодомору в Києві. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олексій Копитько.
Він зазначив: "Сьогодні перша леді Ізраїлю Сара Нетаньяху відвідала парк біля Меморіалу жертв Голодомору. Імовірно, було вирішено трохи пом'якшити інцидент із хлібом. А може, їй просто стало цікаво. Наскільки мені відомо, висока гостя до музею не заходила. Обійшла стелу в супроводі охорони, зробила кілька фото".
Вот представьте - кацап кацапистый, который одним взглядом всю америгу порвет на трапочки, сидит в избушке на курьих ножках, у разбитого корыта, подле него миска с последним и единственным провиантом ***ем недосоленным... А над крышей хором газовый нефтепровод протянут, по которому перекачиваются бабки прямо из недр глубоких в широкий карман российской верхушки.
И о чем же думает среднестатистический лапотный индивид ? Он мечтает о вяликой россии, о путине, который возьмет Берлин - за сталина, за членина, за мать ее, россиюшку !
Вы же украли все у коренных народом. Уничтожили их, споили, выморили, заставили забыть их культуру и нагло черпаете блага из ихних источников ?
Вот вопрос - а нахрена бурятам кацапы ? Что вы дали взамен их рыбы, зверей, нефти, газа, золота, алмазов ? Свою тряпку трикалорную и фиговую идею о руцком шовинизме ?
хоча якщо руки ростуть з російської дупи, то і дивуватись нічому.
а розум у вас скоріш за все як у зайвохромосомних.
Быстро однако эта САРА -
переобулась !
Якось так -- побачимо далі...