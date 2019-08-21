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Все про:голодомор (187) музей (183) Нетаньяху (59)

 Сара Нетаньяху відвідала Меморіал жертв Голодомору в Києві. ФОТО

Дружина ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Сара 20 серпня відвідала Національний музей "Меморіал жертв Голодомору".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олексій Копитько.

Він зазначив: "Сьогодні перша леді Ізраїлю Сара Нетаньяху відвідала парк біля Меморіалу жертв Голодомору. Імовірно, було вирішено трохи пом'якшити інцидент із хлібом. А може, їй просто стало цікаво. Наскільки мені відомо, висока гостя до музею не заходила. Обійшла стелу в супроводі охорони, зробила кілька фото".

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Сара Нетаньяху відвідала Меморіал жертв Голодомору в Києві 01
Сара Нетаньяху відвідала Меморіал жертв Голодомору в Києві 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143917
 
 
 Топ коментарі
 
И есть новый рекорд от Зели --- 26 !!! машин в кортеже. Зелин типа "лисапетный батальон".

Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 5532
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По моему только в Украине, такой феномен отношений ко всем первобытным, разнообразным мистическим приметам и явлениям. Стародавняя вышитая одежда, полосатые ленточки, бетонные памятники, названия улиц, и т.д. волнуют Украинцев больше чем реальное материальное состояние. Дикость какая то, оценка человеческих качеств, по тому как он относится ко всевозможной символике. А вообще, разве не нелепость сам этот каравай, от которого откусят кусочек, а потом всё равно по любому выбросят? Так чего же Вы докопались к женщине из-за двух грамм, белков, жиров и углеводов которые всё равно пропадут?
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Вам интересно- почему докопались(с). Я вам это объясняю: потому, что очень попросили! В смысле- докопаться попросили. Кто? Я могу перечислить как властные структуры, так и прессу, в том числе- оппозиционную. Они все, почти мгновенно, отреагировали. Кто с наездом, на Сару, кто с опровержениями умысла. Этот же поток поддержал и сам супруг виновницы торжества, что ваааще- беспрецедентный случай! Я делаю вывод: кому-то очень надо был этот казус. Казус- который вовсе не случайный. А ведь самое верное было бы- просто не раздувать, просто помолчать чуток. Однако! Раздули, заострили внимание, обсосали детали. Зачем? А хрен зна, я- не из посвящённых в детали визита. Просто в глаза бросается заинтересованность!
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Ну да, этот случай, подозрительно похож на спектакль. Но он как раз и идеально подходит к местному менталитету.
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Местный менталитет? А вот если бы я, пребывая в Израиле, справил малую нужду под стеной плача, ко мне никто не докопался бы по этому поводу? А ведь для украинца хлеб это святое. Недаром у нас такая традиция встречать гостей хлебом солью, т.е оказывать им почет и уважение. Цвета нашего флага символизируют мирное, голубое небо и золотистое поле пшеницы из которой пекут паляницю. А она кусочек этого флага бросила на землю...
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у честі і гідності нема "кусочків" - вона кинула все цілком
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За честь і гідність люди життя свої покладають на вівтар війни. Але тобі цього не зрозуміти. Тобі аби супу пожерти з мацою...
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Скоро миром будут править искусственный интеллект. Даже роботы будут с вас смеяться. Ленточки, бетонные истуканы, хлебные крошки вас бесят. Вами легко манипулировать.
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Вы молитесь на те же ленточки, на трупик самого кровавого преступника 20 века, валяющийся на вашей главной площади, лепите скульптуры из говна и при этом считаете себя сверх нацией... Думаете роботы будут вами восхищаться?
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Так, корни общие. На России полно таких же почитателей символов. К счастью Российская рациональная элита, не строит сама себе препятствия, а наоборот их избегает не обостряя ситуацию, разваливая мавзолей и бетонных ленинов. А скульптуры петухов из замороженого навоза ничем не хуже Малевича с его черным квадратом.
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Шо то не слышал о продаже российских петухов из говна на аукционе Кристи...
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Да даже если бы ты справлял малую нужду под стеной гаража или автобусной остановки или даже детского сада, то всё равно до тебя бы докапывались. Всё дело в гигиене, а не в святости традиций. А символизировать почёт и уважение надо заботой и вниманием к человеку, а не флажками и хлебобулочными изделиями из муки воды и соли.
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То же самое, если бы эта **** бросала на тротуар не хлеб, а бумажки, окурки, обертку от мацы и т.д то до неё тоже докапывались бы. В таких случаях- официальный визит руководителя страны, дело как раз не в гигиене, а в святости традиций! Флажки и ХЛЕБ с солью, это и есть наше проявление уважение к человеку! А "хлебобулочные изделия из воды муки и соли" это маца, которую невозможно есть и место ей на полу- хоть птички поклюют.
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В чём то Вы правы. Некрасиво она поступила, это да. Но и зацикливаться и придавать этому происшествию сакральный смысл не надо. Вероятно, этот спектакль, специально для ваших струн души. Такой ход политтехнологов.
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Т.е. опять триклятые янки захотели поссорить два "братских" народа?))) А вот если бы израильские дипломаты, среди которых кстати много выходцев из бывшего совка, рассказали своим руководителям о наших традициях, то и не было бы никакого происшествия.
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Я не настолько умный, что бы всё просчитывать наперёд, но подозреваю, что какой то смысл в этом действии задуман. Даже, просто, несколько дистанцироваться и охладить братские чувства к тем, кто считает, что весь мир с нами.
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Ли Чхан Пук, а разве у вас на рассе не наблюдается еще более трепетное отношение ко всяким там символам, ленточкам, буквочкам, звездочкам и т.д. ?
Вот представьте - кацап кацапистый, который одним взглядом всю америгу порвет на трапочки, сидит в избушке на курьих ножках, у разбитого корыта, подле него миска с последним и единственным провиантом ***ем недосоленным... А над крышей хором газовый нефтепровод протянут, по которому перекачиваются бабки прямо из недр глубоких в широкий карман российской верхушки.
И о чем же думает среднестатистический лапотный индивид ? Он мечтает о вяликой россии, о путине, который возьмет Берлин - за сталина, за членина, за мать ее, россиюшку !
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Все хотят отобрать нашу нефть и за неё надо бороться. Потому, что это источник бюджета. А из бюджета платят пенсии и зарплаты, и избушки на курьих ножках и провиант для кацапистых кацапов.
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А она точно ваша ?
Вы же украли все у коренных народом. Уничтожили их, споили, выморили, заставили забыть их культуру и нагло черпаете блага из ихних источников ?
Вот вопрос - а нахрена бурятам кацапы ? Что вы дали взамен их рыбы, зверей, нефти, газа, золота, алмазов ? Свою тряпку трикалорную и фиговую идею о руцком шовинизме ?
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А, что же Бурятам, создавать свою армию, полицию, денежную единицу, медицину, образование? И зачем им это надо? В России вообще нет национальностей. Бубяты, Армяне, Украинцы как и все остальные, ничем не хуже других. Шойгу, Собянин, Матвиенко, Лавров не русские. Ну и что?
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Проблема только в этом ? Да создадут, не волнуйтесь... оставите им ихние миллиарды и создадут. Это вы загнетесь. А что национальности у вас нет, это правильно... у отродья рода человеческого нет национальности.
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Все уже давно перемешались. Левая нога и правое ухо, Бурятское, задница Русская, руки Украинские, мозги Еврейские, как Вы их разорвёте?
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українці не страждають на рукожопість..
хоча якщо руки ростуть з російської дупи, то і дивуватись нічому.
а розум у вас скоріш за все як у зайвохромосомних.
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Интересно у вас получается. Когда Владимир Ясное Солнышко, уничтожал, Мокшей Вепсов и прочих, То он нёс цивилизацию, а когда Чукчам дали свет, то это шовинизм.
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А он их уничтожал? И шо, всех уничтожил? А из кого же тогда состоит т.н. национальность русские, если не из мокши, вепсов, эрзя, мурома и пр финоугорских племён, которых якобы уничтожил Владимир Великий? А шо там вы чукчам дали? Они же как то жили до вас, без вашего "света"...
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Родственники Мокшей, Саамы построили Нокиа, потому, что до них Владимир не добрался, а братья Славяне ЗАЗ. Здорово да?
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Может причина построения Нокии не в Святом Владимире, а в том что родственникам мокшей в свое время повезло не остаться в составе россии ? Кстати, нечего на ЗАЗ пенять, коли у самого рожа в ВАЗе...
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Если б хотели то обвалили цены на нефть и забрали её у вас даром. Кроме как барыжить углеводородами вы ничего более не умеете. Ах да- ещё грабить, убивать и мародерничать. Но это у вас в крови.
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Обвалить цену на нефть, это ударить по союзникам. Норвегия, Аравия, Америка, Канада, пострадают в первую очередь.
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Зато умрет очередная империя зла, как сдох совок. Санкции ведь тоже приносят убытки союзникам. Но вам то они больше вредят...
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Не умные мысли у вас. Вы трезво посмотрите на реальности. Например на сельское хозяйство, полки продовольственных магазинов и армию России. Совершенно очевидно же.
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Армия, да, согласен. На армию вы денег не жалеете и регулярно её нагружаете защитами "русского мира" борьбой с фашизмом, американской агрессией, интернациональным долгом и т.д. А вот на полках продовольственных магазинов у вас из съедобного разве шо белорусские креветки да рошеновские конфетки... а произведенные в россии продукты не пригодны в пищу, в чем убедился оккупированный Крым. Там ещё помнят вкус украинских сыров, колбас, молочки...
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Диаметрально противоположное у меня мнение о качестве Украинских продуктов. И отзывы друзей и мои личные вкусовые рецепторы, подтверждают. Особенно сыры и молочка. И не спорь со мной. В крайнем случае, согласен на компромисс из поговорки, что на вкус и цвет, товарищей нет.
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Че то крымчане за продуктами ездят на материковую Украину. И это несмотря на то, шо по керченскому мосту фуры везут продукты питания российского производства. В Крыму молочные продукты даже врачи не рекомендуют давать детям. А вашу колбасу не едят местные собаки... Ты ещё скажи что краснодарские или тверские вина лучше грузинских, а вода из клязьминского водохранилища превосходит Боржоми.)))
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в тобі гавна стіко, шо твоє місце у вигрібній ямі
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У вас и говно, тоже символ. Постоянно, по любому поводу, используете это слово.
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И эти символы не простые слова. Вы их материализуете, при обливания себе подобных.
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каркающие порохоботы 100500-й раз дали прогноз скорого Апокалипсиса...
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*****

Быстро однако эта САРА -
переобулась !
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Сара обосрамс.. Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 3027 Потрібно тепер *до душу * !
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Так и Голодомор дело рук её соплеменников. Недаром она в музей не зашла- грехи не пустили видать...
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та гнати копняками її було зразу назад в той самальот - і на істірічєскую родіну
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видимо, потому, что там "геройствовали" комиссары преимущественно с еврейскими фамилиями... Безусловно, хватало и прочих других...
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вряд ли это тот памятник на фоне которого стоит фотаться
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Як на перший візит -- то це нормально. Хоч важко зрозуміти прокол дружини Натаньяху із короваєм. Жінки високих офіціалів, тим більше керівників держав, повинні старанніше готуватись до подібних візитів, тим більше що тих дружин неодмінно порівнюватимуть із попередніми високими державними гостями, які вели себе бездоганно як на високих гостей, таким чином наближуючи до більш широких і дружніх стосунків між нашими країнами.
Якось так -- побачимо далі...
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