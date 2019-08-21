 Сара Нетаньяху відвідала Меморіал жертв Голодомору в Києві. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олексій Копитько.

Він зазначив: "Сьогодні перша леді Ізраїлю Сара Нетаньяху відвідала парк біля Меморіалу жертв Голодомору. Імовірно, було вирішено трохи пом'якшити інцидент із хлібом. А може, їй просто стало цікаво. Наскільки мені відомо, висока гостя до музею не заходила. Обійшла стелу в супроводі охорони, зробила кілька фото".

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