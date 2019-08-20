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 Політика України
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Все про:Бабин Яр (50) Нетаньяху (59) Олена Зеленська (20)

 "Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху. ФОТО

Дружина президента України Олена Зеленська провела зустріч з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху і поділилася з нею мрією зняти фільм про трагедію Бабиного Яру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Instagram Елены Зеленской.

"Вперше як дружина президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньяху. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе", - написала Олена Зеленська.

За її словами, пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого.

"Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру і не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця. Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія", - написала Олена Зеленська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 01
Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 02
Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143915
 
   
 Топ коментарі
 
Нормальная у нас 1-я леди, не то что позорище та дунька колхозная донецкая проффесора
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Большего вреда,чем выбрать клоуна-придумать сложно.
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та шо её троить ?

она давно отстроена. Назівается Кацапия.

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Что, не везёт тебе с половыми партнёрами, Элтон?
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Еврейки после 40 очень резко портяца. Прям все уродины становяца..Хотя... они и по молодости весьма уродливые...Наши украинки намного красивее.
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Елене Кияшко за сорок. Проверку прошла. )))))
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В них після 40 чітко проступають жидівські риси.
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как и все восточные женщины после 40-45 резко становятся некрасивыми, мужеподобными, евреи- это те же мусульмане, у них и язык и обычаи и внешность и еда - все очень похоже, хотя и строят они из себя "особенных, не таких."
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там всі химери розлетілись від сариної ґемби
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А ее муженёк им сбацал мурку на рояле? Показал ли свои браслетики?... "Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3532 "Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху - Цензор.НЕТ 835
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а Сара здавала позиції цахалу палестинцям?
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ВІДНОШЕННЯ ЗІРОК ШОУ-БІЗНЕСУ ДО МАЙДАНУ. СТАТТЯ ВІД: 13 ДЕКАБРЯ 2013
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kak-zvezdy-shou-biznesa-otnosjatsja-k-evromajdanu-222304/
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Для своїх таких =дорогих= гостей хазяїв хоч вдягнулася по-людськи ...
Не те, що у Францію чи Канаду.
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