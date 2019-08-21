 Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сарган підкреслила: "Прокуратурою Київської області спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та слідчими ГУ НП в Київській області затримано 4 підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства двох жінок.

Як з‘ясовано, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив убиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства.



Життя двох осіб замовники оцінили у $50тис! Усіх причетних до резонансного злочину щойно затримано.



Нагадаю, мова йде про матір – 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали".

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Глава поліції Кіевшіни Андрій Небитов повідомив, що жінки живі.

Пізніше СБУ повідомило, що оперативники Служби безпеки України отримали інформацію, що житель Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для скоєння вбивства. Встановлено, що зловмисник "замовив" колишню дружину і її дочку через судові спории щодо поділу майна після розлучення.

"За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме та рухоме майно, у тому числі приватного літака. За вчинення вбивства "замовник", спільно зі своєю третьою дружиною, пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного "кілера". Для надання "доказів виконаного завдання" було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження "ліквідації жертв" замовнику зроблено відповідні постановочні фото і оприлюднено інформацію про їх зникнення. Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину. Також на одній із вулиць Броварів затримано посередника, а у власному помешканні його дружину, з якою він був у змові", - розповіли у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) тривають слідчі дії. Операція з викриття і затримання зловмисників проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

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