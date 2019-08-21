EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  21341  50
Все про:замовне вбивство (47) Київська область (991) розкриття (4) Сарган (349)

 Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прес-секретарка Юрія Луценка Лариса Сарган оприлюднила інформацію, що вбивство двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом, розкрито. Підозрюваних у вбивстві затримано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сарган підкреслила: "Прокуратурою Київської області спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та слідчими ГУ НП в Київській області затримано 4 підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства двох жінок.

Як з‘ясовано, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив убиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства.

Життя двох осіб замовники оцінили у $50тис! Усіх причетних до резонансного злочину щойно затримано.

Нагадаю, мова йде про матір – 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали".

Читайте також: Розкрито всі 5 вбивств, скоєні за минулу добу в Україні, - Нацполіція

Глава поліції Кіевшіни Андрій Небитов повідомив, що жінки живі.

Пізніше СБУ повідомило, що оперативники Служби безпеки України отримали інформацію, що житель Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для скоєння вбивства. Встановлено, що зловмисник "замовив" колишню дружину і її дочку через судові спории щодо поділу майна після розлучення.

"За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме та рухоме майно, у тому числі приватного літака. За вчинення вбивства "замовник", спільно зі своєю третьою дружиною, пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного "кілера". Для надання "доказів виконаного завдання" було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження "ліквідації жертв" замовнику зроблено відповідні постановочні фото і оприлюднено інформацію про їх зникнення. Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину. Також на одній із вулиць Броварів затримано посередника, а у власному помешканні його дружину, з якою він був у змові", - розповіли у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) тривають слідчі дії. Операція з викриття і затримання зловмисників проводилась спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 01
Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 02
Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 03
Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 04
Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 05

Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 06

Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143914
 
   
 Топ коментарі
 
СБУ - респект та подяка за оперативну роботу з розкриття цих негідників.
 показати весь коментар
 
Что то Югик стал быстро преступления раскрывать, странно и 5 лет не прошло.
 показати весь коментар
 
взагалі то Югік нічого не розкриває, для цього є поліція, а не прокуратура
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Hellis‏ @13Hellis_13 8 часов назад

Рейдерство и отжимы чужой собственности новой властью, прикрытые фиговыми листками "решений" судов, скоро пойдут щупальцами в люмпен - низы, но в форме жесточайшего и кровавого бандитизма. Еще ни разу эта взаимосвязь не нарушалась.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вонючая проплаченная срань
 показати весь коментар
 
 
Сходи к доктору, предсказатель. Может еще не все для тебя потеряно?
 показати весь коментар
 
 
может быть...но для зелебенцев уже все потеряно.даже тарифы на комунуслуги Правоохоронці запобігли замовному вбивству двох жінок під Києвом. Усхі підозрюваних арештовано(оновлено) - Цензор.НЕТ 838
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что то Югик стал быстро преступления раскрывать, странно и 5 лет не прошло.
 показати весь коментар
 
 
взагалі то Югік нічого не розкриває, для цього є поліція, а не прокуратура
 показати весь коментар
 
 
Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию, что убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто.Источник:https://censor.net.ua/n3143914

Если Югик ничего не раскрывает (что в общем то соответствует действительности) то почему его пресс-секретарь обнародывает информацию о раскрытых преступлениях?
 показати весь коментар
 
 
СБУ - респект та подяка за оперативну роботу з розкриття цих негідників.
 показати весь коментар
 
 
При цьому варто звернути увагу, що негідники досить респектабельні люди, зовсім не схожі на кримінальних відморозків.
 показати весь коментар
 
 
да уж Бог посмеялся... а надо было САМОМУ ОТДАТЬ ЖЕНЕ аусть и бывшей... женщины бывают и твари и бывают отходчивые... может с помощью переговоров и компромисса могли найтиприемлемые условия..для всех сторон..а ткни себе ни людям и самое смешное той и дочеери ее которых он заказал они сорвали джек пот... 50% ей как бывшей жене вбраке а остальыне 50% пойдут как материально моральный платеж за заказное убийство... Правоохоронці розкрили замовне вбивство двох жінок під Києвом. Всіх підозрюваних заарештовано, - Сарган - Цензор.НЕТ 6498
 показати весь коментар
 
Е**...е Горячо любимый президент и нардепы! Дайте людям право на самооборону!!!
 показати весь коментар
 
 
В подобных случаях оно редко помогает.
 показати весь коментар
 
 
не надо.
На улицах и так отморозков хватает. Предлагаете выдать им оружие ?...
 показати весь коментар
 
Ну так не выдавайте им оружие- они и без вас его имеют! А мне нужно оружие что бы защищаться от этих отморозков!
 показати весь коментар
 
 
Муженек решил заказать жену и тещу урке и думал что не спалится? Метостазы критинизма..
 показати весь коментар
 
 
Та то не теща, то його жінка з дочкою. Чи то я не правильно зрозуміла?....
 показати весь коментар
 
 
Прям такий рівень,сама ГПУ,сама Сарган звітує. Мабудь мова йде не про простих. Жах,великі гроші то є зло. Маленькі гроші то є біда. Боже,дякую тобі,що мої рідні тихо посапують поруч живі та здорові.
 показати весь коментар
 
"Виходім, *****..." - це новий стиль старої міліції?
 показати весь коментар
 
 
Для чего этот прокурорский срач? Чтобы не возникало вопросов почему не сидит настоящее ворье?
 показати весь коментар
 
жаль тільки що не попередили убивство - а так все круто(якщо це справді убивці а не лашня для погонів)
 показати весь коментар
 
И еще одна новость из области криминала.
Но сначала преистория.

28 июня 2019

"Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищают Украину

В частности, в гражданство Украины приняты:
Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, ___ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ___, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, ___ЛЕВАНИ ХУЦИШВИЛИЛ, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа."
 показати весь коментар
 
 
20 августа 2019

"Двое из троих задержанных по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний ТЕНГИЗ ЗАНАДЗЕ и 33-летний Леван Хуцишвили.

Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти.

Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а ЛЕВАН ХУЦИШВИЛИ, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции."

По словам главы Наполиции области Андрея Небытова, трое задержанных в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка. Там они напали на хозяина и его жену, связали их и вынесли из дома ценные вещи, крупную сумму денег, а также угнали автомобиль "Лексус".

Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт - с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.
 показати весь коментар
 
 
Тобто вже є результат помилкового надання громадянства
 показати весь коментар
 
 
Статья на LB.ua

Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии.

https://lb.ua/society/2019/08/20/435164_kieve_voditel_nakrichal.html
 показати весь коментар
 
Да уже и Цензор опубликовал эту радостную для порохоботов новость.
 показати весь коментар
 
Что радостного в том, что украинское гражданство раздают недостойным?
 показати весь коментар
 
Для порохоботов радостно то, что это сделал клоун, а не барыга.
 показати весь коментар
 
Что-то похоже на то, что девочки скоро объявятся. На живца ловили, урка и доложил. Машину нашли,про тела ни слова, но зато сразу раструбили, что убийство.
 показати весь коментар
 
 
Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.Источник: https://censor.net.ua/n3143914
 показати весь коментар
 
Вообще то в новости прямо указано. Попробуйте прочитать еще раз Правоохранители предотвратили заказное убийство.
 показати весь коментар
 
Было другое название и статья, обновили
 показати весь коментар
 
это если бы жена Илона Маска ракеты делила.
 показати весь коментар
 
 
Цензор, ну не лепи ты такую чепуху. Люди которые не разбираются в юридических тонкостях, от такой статьи входят в ступор. Напиши, что это была спецоперация, вроде той, что с Бабченко. Женщины живы, быдло задержано. Предварительная квалификация замах на вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення ( ст.15, ст.115 ч.2 п.п. 6 і 11 КК України). Все.
 показати весь коментар
 
 
А что, из быдла может бизнесмен вырасти или политик?...не смешите мои тапочки!
 показати весь коментар
 
Именно быдло маланское так и пишет-«не смешите мои тапочки».
 показати весь коментар
 
Двох чоловіків, яким Зеленський надав громадянство України, затримали за розбій у Борисполі. Троє громадян Грузії, двоє з яких раніше були високопоставленими співробітниками міністерства внутрішніх справ Грузії, проникли в будинок підприємця і погрожуючи власнику вогнепальною зброєю, зв'язали його, після чого забрали з дому гроші та викрали автомобіль. https://prm.ua/dvoh-cholovikiv-yakim-zelenskiy-nadav-gromadyanstvo-********-zatrimali-za-rozbiy-u-borispoli/
 показати весь коментар
 
Если кто решил совершить преступление, смело звоните 1@2 и специально обученные люди оформят все в лучшем виде, преступники будут наказаны, а "жертвы" преступления будут живее всех живых.
 показати весь коментар
 
Головне, що люди живі. А замовники через роки вийдуть із тюрми голі-босі і з чистим сумлінням будуть бомжувати на київських базарах. Сбушникам ще одну зірку на погони. Заробили чесно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору