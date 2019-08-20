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 Політика України
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Все про:Світовий банк (78) земельна реформа (43)

 Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи

Новий глава Групи Світового банку Девід Малпасс приїде в Україну з першим візитом. Він зустрінеться з президентом Зеленським, міністром фінансів, керівництвом НБУ, представниками приватного сектора.

Про це повідомляє пресслужба представництва Світового банку в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва у четвер, 22 серпня 2019 року, з дводенним візитом. Це буде перший візит пана Малпасса в Україну після того, як 9 квітня 2019 він обійняв пост президента Групи Світового банку", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, в п'ятницю, 23 серпня, пан Малпасс зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектора, фермерами і представниками приватного сектора.

Читайте також: Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський. ВIДЕО

За участю Малпасса обговорюватимуться плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на прискорення економічного розвитку, створення нових робочих місць і ширших можливостей для народу України.

За даними AgroPolit.com, одна з ключових тем візиту - ринок землі, хоча в офіційному плані питань до обговорення прямо не говориться про тему землі.

Як зазначає видання, керівництво Світового банку постійно рекомендує українській владі прискорити земельну реформу, а експерти банку виступали раніше консультантами уряду в питаннях земельної реформи. Зараз вони активно вивчають тему земельної реформи в Україні та її складових.

Також читайте: Відкривати ринок землі потрібно, - Разумков про земельну реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143909
 
 
 Топ коментарі
 
Лише три місяці, завтра, а які грандіозні "здобутки". Ніхто не просирав країну, за такий короткий термін
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Оппппааа, засуетились... если по чесноку, я не сложил мнения... я понимаю, что земля - товар, и владение землей можит оживить экономику, банки, отношения...но проблема в том, что земельный рынок запускается в 1). Украине, и 2). Запускается еврейским мальчиком. Причем первым, кому было сообщено официально, явился прайм израиля, сара которого пренебрегла украинским хлебом... одолевают сомнения
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Денег не дадим но землю продавайте. Вытирать ноги так вытирать, так нас ребята, делайте нас разом.
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Вже полізли хижі зайди. Земелькою українською закортілося поласувати
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євреям не продать даже сотки.... видели, што не знают шо такое Хлеб
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Лише три місяці, завтра, а які грандіозні "здобутки". Ніхто не просирав країну, за такий короткий термін
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Интересно, а этот памперс Дэвид Малпасс то же маланец со стажем? Ну в смысле, в детстве то же был евреем? Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи - Цензор.НЕТ 6885
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Ну, взгляд у него с хитринкой...вот-вот ******...я бы ему палец в рот не положил...
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А де ЗеБіли? Зникли як почули про рехформу яка зробить українців ще біднішими?🧐
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ЗЕбилы готовы потерпеть, лишь бы ацвабадители пришли и тряпки аквафреши везде развешали, и шоб только па руцьки всё было. Ради этого ЗЕбилы готовы потерпеть...
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Еще веселого:

20.08.2019 Парадокс: после совещания в ОПУ выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечиваем самую низкую стоимость закупки угля


По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.

Соответствующий слайд на своей странице в «Фейсбук» опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов. Чтобы можно было сравнить цены, то на украинских государственных шахтах уголь продается по 2500 гривен за тонну, а его реальная себестоимость достигает 3966 гривны за тонну, а если импортировать из ЮАР, то придется заплатить 1811 гривен за тонну, в Колумбии и США он стоит еще дороже - 1913 гривен за тысячу килограмм.
Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи - Цензор.НЕТ 7983
Бутусов подчеркнул, что выяснилось в ходе заседания, что украинское государство загружает на свои склады более 49 тысяч тонн угля в день, а его фактический расход достигает 73 тысяч тонн в день. И если не пополнять эти запасы, то их хватит всего до средины октября.

Доноводились "порядков" дебилы.
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а вот тут то и не хватает референдума по земельному вопросу...
а чего б и нет???
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