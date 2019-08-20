 Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи

Про це повідомляє пресслужба представництва Світового банку в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва у четвер, 22 серпня 2019 року, з дводенним візитом. Це буде перший візит пана Малпасса в Україну після того, як 9 квітня 2019 він обійняв пост президента Групи Світового банку", - сказано в повідомленні.
Як наголошується, в п'ятницю, 23 серпня, пан Малпасс зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектора, фермерами і представниками приватного сектора.
За участю Малпасса обговорюватимуться плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на прискорення економічного розвитку, створення нових робочих місць і ширших можливостей для народу України.
За даними AgroPolit.com, одна з ключових тем візиту - ринок землі, хоча в офіційному плані питань до обговорення прямо не говориться про тему землі.
Як зазначає видання, керівництво Світового банку постійно рекомендує українській владі прискорити земельну реформу, а експерти банку виступали раніше консультантами уряду в питаннях земельної реформи. Зараз вони активно вивчають тему земельної реформи в Україні та її складових.
20.08.2019 Парадокс: после совещания в ОПУ выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечиваем самую низкую стоимость закупки угля
По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.
Соответствующий слайд на своей странице в «Фейсбук» опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов. Чтобы можно было сравнить цены, то на украинских государственных шахтах уголь продается по 2500 гривен за тонну, а его реальная себестоимость достигает 3966 гривны за тонну, а если импортировать из ЮАР, то придется заплатить 1811 гривен за тонну, в Колумбии и США он стоит еще дороже - 1913 гривен за тысячу килограмм.
Бутусов подчеркнул, что выяснилось в ходе заседания, что украинское государство загружает на свои склады более 49 тысяч тонн угля в день, а его фактический расход достигает 73 тысяч тонн в день. И если не пополнять эти запасы, то их хватит всего до средины октября.
Доноводились "порядков" дебилы.
а чего б и нет???