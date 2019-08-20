 Двоє ведучих "Руставі-2" пішли на знак протесту проти звільнення їхнього колеги, який обізвав Путіна "п#здою моржовою"

Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі оголосили про те, що залишають телеканал, у прямому ефірі своєї програми "Кур'єр", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами ведучих, телеканал більше не є "територією свободи". "Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", - звернувся до глядачів Джоджуа.
Після цієї заяви інформаційний випуск перервали.
За кілька годин до цього новий генеральний директор "Руставі-2" Паата Салія повідомив про звільнення кількох ведучих журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунію, який у липні в прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою".
"Це рішення чітко доводить, що редакційна політика каналу зміниться і обіцянка Паати Салії (нового гендиректора "Руставі-2". - Ред.), що нічого не зміниться, не є дійсною", - сказала Ната Дзвелішвілі, виконавчий директор Грузинської хартії журналістської етики.
"Починаючи з вересня, новинні програми "Руставі-2" змінять своє утримання. На жаль, у нас з'явиться ще один провладний канал - лояльний до політики уряду", - додала вона.
Об этом сообщают российские СМИ.
Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили. Наградное оружие полковника вопреки правилам не хранилось в сейфе.
Вечером, 19 августа, полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму в 2014 году. Пистолет был заряжен и не стоял на предохранителе. В конце концов, полковник случайно выстрелил себе в голову, когда чесался.
Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.
По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
Какие какие органы!!!??? Они там есть?
Нехай і з матом.
Я ж знаю, що ви на хутіна працюєте, тому така у вас різка реакція.
ВІдколи ?
На цій темі попаляться прихильнички фуйла.
не відсвічуй, я інших пильную.
1 год ·
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Ситуація в Самборі набирає обертів і все це при повному мовчанні ЗМІ та церков. Сьогодні, єврейська громада, яка наполягає на знесенні хрестів з місця розстрілу християн, для робіт по демонтажу святинь найняла тітушок. За словами місцевих, більшість найманців - це так звані антифашисти з числа організації Автономний Опір, яка відома своїм ліворадикальними поглядами.
Всі хто має можливість, підтягуйтесь до Самбора та допоможіть християнам в скрутному становищі.
Для координації, пишіть Ігор Кузьо
https://www.facebook.com/100024576901261/posts/502827957213097?s=100024576901261&sfns=mo