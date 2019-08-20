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 За кордоном
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Все про:Грузія (591) звільнення (616) телебачення (362)

 Двоє ведучих "Руставі-2" пішли на знак протесту проти звільнення їхнього колеги, який обізвав Путіна "п#здою моржовою"

Ефір головного інформаційного випуску грузинської телекомпанії "Руставі-2" перервався заявою ведучих про відставку. Вони сказали, що йдуть на знак протесту проти звільнення своїх колег новим керівництвом каналу.

Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі оголосили про те, що залишають телеканал, у прямому ефірі своєї програми "Кур'єр", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами ведучих, телеканал більше не є "територією свободи". "Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", - звернувся до глядачів Джоджуа.

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Після цієї заяви інформаційний випуск перервали.

За кілька годин до цього новий генеральний директор "Руставі-2" Паата Салія повідомив про звільнення кількох ведучих журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунію, який у липні в прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою".

"Це рішення чітко доводить, що редакційна політика каналу зміниться і обіцянка Паати Салії (нового гендиректора "Руставі-2". - Ред.), що нічого не зміниться, не є дійсною", - сказала Ната Дзвелішвілі, виконавчий директор Грузинської хартії журналістської етики.

"Починаючи з вересня, новинні програми "Руставі-2" змінять своє утримання. На жаль, у нас з'явиться ще один провладний канал - лояльний до політики уряду", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143908
 
   
 Топ коментарі
 
Дад и гитлер своих солдат не заставлял опускаться до споротых шевронов и закрашивать опознавательные знаки на технике.
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20 августа в Новой Москве 43-летний полковник из Керчи случайно выстрелил себе в голову, после того как пытался почесаться пистолетом

Об этом сообщают российские СМИ.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину, но вскоре отпустили. Наградное оружие полковника вопреки правилам не хранилось в сейфе.

Вечером, 19 августа, полковник решил похвастаться перед женой пистолетом, которым его наградили «за военные заслуги» в Крыму в 2014 году. Пистолет был заряжен и не стоял на предохранителе. В конце концов, полковник случайно выстрелил себе в голову, когда чесался.

Жена потерпевшего вызвала медиков, которые госпитализировали мужчину. Полковника спасло то, что пуля не задела жизненно важные органы. После медицинского осмотра врачи отпустили мужчину домой.

По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
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"пуля не задела жизненно важные органы"
Какие какие органы!!!??? Они там есть? Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 1766
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Якось довелося поспілкуватися з цілком адекватною москвичкою. Вона працювала лікарем-невропатологом у шпиталі мвс. І авторитетно заявила що анекдот про ментів "чему там болеть в голове - ну кость, кость!" цілком відповідає дійсності. Вона на цьому розуміється.
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Зате чітко і правдиво.
Нехай і з матом.
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На мой личный взгляд за такое нужно сначала сажать на 15 суток, а потом увольнять нахрен. И не важно кого он так обозвал ***** или Гитлера.
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Дома пускай обзывает как хочет. Левитан в 1941 вроде до мата в адрес мамы Гитлера не опускался.
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Важно.
Я ж знаю, що ви на хутіна працюєте, тому така у вас різка реакція.
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Не важно. Опускаясь до нецензурной брани но ТВ страна признаёт своё бессилие и убожество. Грузия таких журналистов должна гнать пинками, что она и делает.
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Ваша рашка ще і не до того опустилась.
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Ну вот лично и следуйте за своим кумиром - рашкой. Нехрен нормальных людей заставлять.
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Кто из нас защищает грязную похабную матершину в прямом эфире ТВ?
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Дад и гитлер своих солдат не заставлял опускаться до споротых шевронов и закрашивать опознавательные знаки на технике.
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Согласен. Но это ничего не меняет в обсуждаемой теме.
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Меняет. ***** моржовая сама заявляла, что оно существо из подворотни, потому с ним нужно на доступном ему языке общаться.
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Слідкуймо.
На цій темі попаляться прихильнички фуйла. Двое ведущих "Рустави-2" ушли в знак протеста против увольнения их коллеги, обозвавшего Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 264
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Прихильники Свина уже попалилися....
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На этой теме можно много поинтов заработать. Старайся
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тролику, тебе я давно знаю.
не відсвічуй, я інших пильную.
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Тримай свій поінт на ліверку, жебраче. Твій путін-***** і п...да моржова!😝
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Дмитро Корчинський
1 год ·

! ! !
Ситуація в Самборі набирає обертів і все це при повному мовчанні ЗМІ та церков. Сьогодні, єврейська громада, яка наполягає на знесенні хрестів з місця розстрілу християн, для робіт по демонтажу святинь найняла тітушок. За словами місцевих, більшість найманців - це так звані антифашисти з числа організації Автономний Опір, яка відома своїм ліворадикальними поглядами.
Всі хто має можливість, підтягуйтесь до Самбора та допоможіть християнам в скрутному становищі.

Для координації, пишіть Ігор Кузьо
https://www.facebook.com/100024576901261/posts/502827957213097?s=100024576901261&sfns=mo
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Он в зоопарке разглядывал пзду моржа и увидел в ней сходство с Путиным?
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Можно написать на эту тему диссер - чем моржовая п*зда отличается от х*йла?
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Не. В гугле хотел глянуть как она выглядит, а ему фото твоего ото на букву "п" (прикинь, совпало?!) выдало.

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на росії путіна називають "сказочним долбой"бом", в Україні-"х"йлом". все таки грузінський варіант точніше.
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Не. В гугле хотел глянуть как она выглядит, а ему фото твоего ото на букву "п" (прикинь, совпало?!) выдало.

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Цензор схоже кайфує -повторюючі громко у заголовку поганяло путіна
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Вот лохи, тоже мне повод, за хорошие бабки можно и овцой побыть.
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Надо было разлагать канал(страну) изнутри, как всякий хороший революционер. Грузинским властям даже не пришлось их увольнять. А они сбежали, да еще выставили остальных своих коллег приспособленцами.
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Моржи переживут, вот с моржихами да, неудобняк.
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Вторую буковку надо бы указывать, а то в Чехии есть хоккеист правый защитник Самуэль *****. Обидется ж может хоккеист за "моржевую", как даст клюшкой больно.
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За что уволили? Оно ж реально п.... м....... Но парни молодцы, поставили принципы выше карьеры. Пресмыкающимся не понять.
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