 Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7

Про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, більш доцільним було б, щоб Росія була там (у G7 - РЕед.)", - сказав Трамп.

Ця заява Трампа прозвучала незадовго до чергового саміту G7. Зустріч лідерів країн-членів G7 - Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії - відбудеться з 24 до 26 серпня в Біарриці (Франція).

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У червні 2018 року на попередньому саміті G7 - в Канаді - Трамп уже пропонував повернути РФ в G7, однак лідери низки інших країн "Групи семи" тоді не підтримали цю ідею.

Після саміту Трамп знову наголошував, що хотів би бачити Росію в складі цього клубу. "Ви запитали, чи хотів би я бачити Росію в складі групи. Я кажу, що хотів би бачити Росію в складі G8", - говорив він в ефірі телеканалу CNN.

"Я думаю, що буде краще, якщо Росія увійде до складу (групи восьми - Ред) ніж, якщо її там не буде", - додав Трамп.

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