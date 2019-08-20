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 За кордоном
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Все про:G-7 (160) Росія (19411) Трамп (1912)

 Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею повернення Росії в G7 у Велику Сімку, звідки її було виключено після окупації Криму та підтримки терористів на Донбасі.

Про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, більш доцільним було б, щоб Росія була там (у G7 - РЕед.)", - сказав Трамп.

Ця заява Трампа прозвучала незадовго до чергового саміту G7. Зустріч лідерів країн-членів G7 - Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії - відбудеться з 24 до 26 серпня в Біарриці (Франція).

Також читайте: Макрон: Умовою повернення РФ у G8 є припинення російської агресії в Україні

У червні 2018 року на попередньому саміті G7 - в Канаді - Трамп уже пропонував повернути РФ в G7, однак лідери низки інших країн "Групи семи" тоді не підтримали цю ідею.

Після саміту Трамп знову наголошував, що хотів би бачити Росію в складі цього клубу. "Ви запитали, чи хотів би я бачити Росію в складі групи. Я кажу, що хотів би бачити Росію в складі G8", - говорив він в ефірі телеканалу CNN.

"Я думаю, що буде краще, якщо Росія увійде до складу (групи восьми - Ред) ніж, якщо її там не буде", - додав Трамп.

Читайте також: Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143905
 
 
 Топ коментарі
 
Внешняя политика удалась новому президенту Украины !!!

Шо там следующее?

Оборона ?
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Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7 - Цензор.НЕТ 5102

как нам не хватает тебя Джон Маккейн!!!
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Оборона тоже уже удалась...14-0 в пользу орков уже...и похоже что это не предел...обстрелы каждый день...
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В двух словах
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Продуктовые санкции отменили, цены так и остались. Россия подымается, рубль падает. Тайга наша, картошка - израильская. Фашизм победили, а в Германии лучше. Газ добываем, а деревня на дровах. Духовность и скрепы, а каждый второй алкоголик. Русский мир строим, русский Донбасс долбаем. Медведю хорошо в тайге, а отобрал Крым. Деды воевали, а пенсии заморозили. Недра принадлежат народу, бабки принадлежат Сечину. Страна огромная, а целиком в жопе. В общем как-то так, если в двух словах…
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Я думал ,что в G7 приглашают экономически развитые страны ,так Китай экономически стоит выше рашки , рашке догонять и догонять Китай. Какая это мерзость -политика , чтобы угодить придурку с ядерной дубиной похерят страны которым этот придурок и в подмётки не годится.
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я думаю пу их крепка "атблагодарит"...шо нибудь взарвёт или патопит... Трамп заявив, що хоче бачити Росію в G7 - Цензор.НЕТ 1297
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А ще півгодини назад Трамп сказав, що через Афганістан Совєтскій Союз став Росією, назвав Афганістан "Гарвардом тероризму", що ІДІЛ знову набирає силу. Ще Трамп сказав, що економічний спад Америці не загрожує, що американські споживачі витратили 14 трильйонів доларів, що Америка найсильніша військова потуга у світі і ніхто навіть близько до неї не стоїть.
Завтра Трамп знову буде щось розказувати. Приятель Трампа, мільярдер Джефрі Епстін (Епштейн), в тюрмі повісився. Він приторгував молоденькими дівчатами серед своїх друзів.
Життя продовжується.
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Правильно.Зачемь с вилами на шакала ходить,если и в зоопарке можно поглазеть?Или питер-рясные,как всегда "чужими руками грань грести"?Америка "ихтамнетам" в открытой форме в харю плюнет и ракеты свои у ворот им натыкает,только вот боеголовки на более мощные перекрутит до официального приглашения.
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