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 Політика України
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Все про:ВР (5337) Янченко (3)

 На перше засідання Ради запросять понад 60 гостей і додатково представників іноземних делегацій, - Янченко

На перше засідання Верховної Ради IX скликання запросять представників іноземних делегацій та інших гостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила майбутній нардеп від партії "Слуга народу" Галина Янченко на брифінгу 20 серпня, повідомляє "Гордон".

"Обговорювали порядок, хто буде запрошений. Запросили офіційних представників органів державної влади. Сьогодні, наприклад, обговорювали запрошення представників Національної академії наук, тому що це моральні авторитети для українського суспільства... Також будуть наші міжнародні партнери запрошені. Список досить довгий, це буде близько 60 осіб, може, більше. До речі, ми плануємо запросити всі представлені в Києві іноземні делегації, це теж близько 60 гостей додатково", - сказала Янченко.

Вона зазначила, що традиційно місця для гостей відведені на балконі і для всіх місць повинно вистачити.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143904
 
 
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Приятно, что новая(народная) власть открыта для мира.
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Дура. Представители Национальной академии наук не являются моральными авторитетами для украинского общества. Это совковые недобитки, во главе с мразью Патоном.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 часа назад

Якщо ви були в цирку, то розумієте, що клоуни ******* взаємодіяти з глядачами в перших рядах. Тому розумію прагнення СН посадити в перших рядах своїх тушок. Незабаром клоун має звернутися до ради із щорічним посланням. Ніхто не повинен зіпсувати настрій. Це ВПЕРШЕ така розсадка
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Первое заседание Рады 29 августа. 100 дней руления Зеленского 27 августа.
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