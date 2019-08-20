EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  961  19
Все про:ООН (1245) радіація (54) Росія (19411)

 Дві російські станції моніторингу радіації, які відключилися після вибуху ракети на полігоні в РФ, відновили роботу, - CNBTO

В ООН зазначають, що всі держави-члени мають якомога тісніше співпрацювати з Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO).

Про це розповів на брифінгу в штаб-квартирі ООН представник генсека Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання власкора Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми всі бачили новини і повідомлення (про ядерний інцидент у Ньоноксі. - Ред.)", - відповів Дюжаррік на запитання, чи генсек в курсі ядерного інциденту в Росії.

Він додав, що секретаріат ООН поки не давав додаткової інформації щодо інциденту, і зауважив, що в системі ООН такими питаннями займається Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO).

Читайте також: Після вибуху на полігоні в Росії радіаційний фон в Україні не змінився, - ДСНС

"Важливо, щоб всі держави-члени співпрацювали з цією організацією настільки тісно, ​​наскільки це можливо", - заявив Дюжаррік.

Водночас, в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань сьогодні повідомили, що всі російські станції моніторингу радіаційного фону, які раніше вимикалися з невідомих технічних причин, вже працюють.

"Станції RUP 56 (Паладій) і RUP 57 (Білібіно) відновили діяльність в Росії і зараз завантажують дані в PTS", - повідомив виконавчий директор Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо.

Дві російські станції моніторингу радіації, які відключилися після вибуху ракети на полігоні в РФ, відновили роботу, - CNBTO 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Превентивні заходи вживаються, щоб не було несподіванок, - Путін про вибух ракетного ядерного двигуна під Архангельськом

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143903
 
 
 Топ коментарі
 
Две российские станции возобновили работу и несут в эфир запись Лебединого озера!
 показати весь коментар
 
Начальник управления информации Иркутской области назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичами, возмутившись внешним видом пришедших на встречу с президентом.
 показати весь коментар
 
ну дык,облако уже рассеялось в атмосфере.можно и попередавать...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Две российские станции возобновили работу и несут в эфир запись Лебединого озера!
 показати весь коментар
 
 
На любой балет у жополизов сергеева-градского ( новая фамилия в реестре путинской недвижимости) их рука самопроизвольно тянется к валидолу
 показати весь коментар
 
Начальник управления информации Иркутской области назвала пострадавших от наводнения быдлом и бичами, возмутившись внешним видом пришедших на встречу с президентом.
 показати весь коментар
 
 
Трамп поддержит возвращение раши в G8....
Сопля будет делать какое нибудь заявление?
Даю 24 часа и так далее....., или крысенок будет как всегда - "За нас решили, что мы могли поделать?"
Ведь он отвечает за внешнюю политику....
Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO - Цензор.НЕТ 810
 показати весь коментар
 
 
ну дык,облако уже рассеялось в атмосфере.можно и попередавать...
 показати весь коментар
 
 
0,022 мкЗв\ч было, не более, сам измерял, правда я далеко
 показати весь коментар
 
1 мая 1986 года в Киеве ещё меньше было. Такие же измерятели измеряли.
 показати весь коментар
 
 
В Питере в тот день был радиоактивный дождь, на демонстрации все вымокли, в том числе и я. Про Киев не знаю.
 показати весь коментар
 
#уйло апять фсе парєшал... в кацапії,пля, фсе спакойна...
 показати весь коментар
 
 
Россия всегда врала, врет и дальше будет врать, какие б на себя она обязательства не брала
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору