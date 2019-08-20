 Дві російські станції моніторингу радіації, які відключилися після вибуху ракети на полігоні в РФ, відновили роботу, - CNBTO

Про це розповів на брифінгу в штаб-квартирі ООН представник генсека Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання власкора Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми всі бачили новини і повідомлення (про ядерний інцидент у Ньоноксі. - Ред.)", - відповів Дюжаррік на запитання, чи генсек в курсі ядерного інциденту в Росії.

Він додав, що секретаріат ООН поки не давав додаткової інформації щодо інциденту, і зауважив, що в системі ООН такими питаннями займається Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO).

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"Важливо, щоб всі держави-члени співпрацювали з цією організацією настільки тісно, ​​наскільки це можливо", - заявив Дюжаррік.

Водночас, в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань сьогодні повідомили, що всі російські станції моніторингу радіаційного фону, які раніше вимикалися з невідомих технічних причин, вже працюють.

"Станції RUP 56 (Паладій) і RUP 57 (Білібіно) відновили діяльність в Росії і зараз завантажують дані в PTS", - повідомив виконавчий директор Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо.

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Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.