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 Політика України
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Все про:Київ (6400) Кличко (680) мер (175)

 Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва

Міський голова каже, що хоче довести до кінця плани, які зараз у реалізації.

Про це Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Київської міської державної адміністрації, він хоче довести до кінця плани, які перебувають в реалізації.

"Я хочу побудувати в Гідропарку український Діснейленд, і ми вже - напрацьовано багато речей, і вже є - не хочу багато говорити - напрацювання, для того, щоб вже стартувати з цим проектом. Я хочу побудувати меморіал Бабин Яр, над яким почали працювати ще три роки тому, і це дуже важливий не тільки київський, не тільки український, це світовий проект", - сказав Кличко.

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Також мер додав, що він хоче добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який він обіцяв жителям Троєщини, і до кінця наступного року вже планується відкрити це автосполучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроект, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі поділу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143902
 
   
 Топ коментарі
 
як киянин скажу: " Віталя ,бери брата і їхай подалі звідси.До фірташа поїдь , порадься.Шуфричу правий хук передай , а краще серію."
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Побачимо, але вас зебілів будуть гнати сцяними ганчірками і сраним віником🤗
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это точно...
Пускай он бы даже был лучший мэр всех времен и народов....
Наш мудрый народ окончательно свихнулся.... Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва - Цензор.НЕТ 1357
Много примеров по всей Украине, когда мэры, главы администраций старались для общин, строили объекты, дороги , парки - вообщем старались понравится избиратилям, целовали его избирателя в задницу...., а они отдали свои голоса заезжим зеленым проходимцам...
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Кто эти люди??? Которые строили дороги? Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва - Цензор.НЕТ 9807
Этот?
Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва - Цензор.НЕТ 722
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Не народ свихнулся, свихнулся СВЫНАРНИК. Уже 3 месяца вой стоит.....
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Виталик,иди лучше опять в бокс,там у тебя даже старого больше добиться результатов чем на посту мэра Киева. Не издевайся надкиевлянами.
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Денег мало, поэтому не интересно. Очень все скромно по сравнению с Москвой
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Видно что понравилась работа, которая приносит денег больше чем бокс и не такая сложная. Так сказать, втянулся и вошел во вкус. А в Киеве ж еще столько можно награбить и застроить высотками...
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Класний мер був, будемо дуже скучати, якщо він уже не буде мером. Цікаво чим буде займатися дальше спортцмем в разі як не буде в політиці.
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Боец Кличко с акционерами бизнес -проекта Украина Коломойским, Зеленским , Шефиром, Мендель не договорится.
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на ютюбі є канал "мюсли кличка". Звичайна ватна ригалівка заточена на обсирання іменно Кличка. Головний дописувач на каналі Артьом Пірожков з козломордого "камєді клаба".
Таке ось совпадєніє)
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Виталя, иди дальше в мэры - мы тебя поддержим, ибо есть за что.
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и я буду голосовать за КЛИЧКО.
чем за шестерку зелЕной падали.
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моя улюблена жабка
завжди для зелебобів її тримала Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва - Цензор.НЕТ 5851
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Признайся, що вона улюблена, бо на Ющерці запонки з бурштину, зі знищених "патріотами" волинських лісів.
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Довбику, вдруге питаю.
Зараз припинили вирубувати карпатський ліс та викопувати волинський бурштин ?
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Довбанко, вдруге відповідаю: а що, у нацюків вже кінчились "патріоти"? Ні. Навпаки - дуже зголодніли після розгромних виборів. Тому і рубають, і миють.
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А чого це патріоти миють та рубають, а не твій ЗЕ ?
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разве Кличко баллотируется в Усть-Салупинске?
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А може йому б краще свою школу відкрити,та готувати чемпіонів з нормальних пацанів?
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Так уже открыл и тренерует их пивом.
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Спасибо пидалику за Ривер мол, теперь и днепровская набережная стоит)
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Я голосовал за Кличко. Но на выборах мэра Киева буду посмотреть и на молодую, малоизвестную в политике кандидатуру Юлию Владимировну. : ))))
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Це не новина.Набагато більше-в інтерв'ю Яніні :https://www.youtube.com/watch?v=Kd28HJJ8El0
(якщо Кличко тупий,то Зеленський-амеба)
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виталик так много сделал он например нашел 92 млн грн бюджетных денег -наших налогов -на ремонт лесенки для туристов на подоле те 1 ступенька у него вышла 500 тым-разве это много? мелочь! и 600 млн на хрустальный мост тоже ля туристов, сейчас он нашел деньги опять на лесенку на андреевском спуске, но вот почему то он не нашел дс на кап.ремонт 7 школы и почему то не нашел деньги на строительство новой школы на ее месте А ОТДАЛ ШКОЛУ ПОД СНОС ВМЕСТЕ С ДЕТ.САДОМ РЯДОМ ПОД ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ ЧАСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА! ВИТАЛИК ТАКОГО НАГЛОГО ВОРОВСКОГО *** КОТОРЫЙ ****** ДАЖЕ ШКОЛУ ТУТ ЕЩЕ НЕ БЫЛА - ТЫ ПРОСТО ОБОШЕЛ ЧЕРНОВЕЦКОГО ! ТВОИ ДЕТИ ТУТ В ШКОЛЫ НЕ ХОДЯТ ПРОСТО ЗАКРОЙ ИХ ВСЕХ ГОВНО БОКСЕРСКОЕ И ИДИ НА Х
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ДЛЯ ВСЕХ ГОВНО ПАТРИОТОВ 8% а также тех наивных лохов верящих в священную кино-театральную--псевдо-войну слуг народа аля мафиози Богданчика не боись лохи, никто там никого не снимает не увольняет и даже не собирался этого делать -вас разводят поднимают рейтинги, ибо виталька давно ворует со всеми он всем друг и товарищ и особенно Богдану и его другану Вавришу для которого он даже изменил целевое назначение завода Арсенал для вавриша за что мог быть давно снят, но почему то "пснвдо-борец" с коррупцией этот Богдан и этот Зеленский его так и не уволили....верьте дальше в свои кинофильмы
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Не чіпай наш Гідропарк, краще йди собі - за порохом, на букви, які отримав порох від українців. Підалік, тікай з політики. Якщо в боксі тебе ще хоч хтось очікує - тікай туди. В політиці ти - труп. В політиці твоє ім"я пов"язане з київською мафією. В Києві твоє ім"я не вартує довіри ще менших відсотків, яких здобув твій подільник - порох. Підалік - тікай поки ще не пізно. Але, вже дуже запізно. Від себе ти втечеш. А від нас, з нашої пам"яті ти не втечеш НІКОЛИ, ворюга кінчена.
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Ну мабуть діснейленд там і не треба, але Гідропарк треба ще й як чіпати! Бо Гідропарк перетворився на бидлопарк. Там сплошні розливайки, генделі з блатним шансоном і концентрація гопоти зашкалює!
Чи може тобі таке подобається???
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НЕ знаю, куди ви заходите в Гідропарку. Я Цього не бачу. Раніше таке було, а зараз такого я не бачу. Багато років для мене і моєї сім"ї Гідропарк (Передмостова слобідка) є затишком і відпочинком після київської спеки, після роботи в дурнуватих офісах, після... Не знаю, де ще в європейських столицях є такий природний затишок в центрі мегаполісу, куди можна за декілька хвилин приїхати з усієї сім"єю і за годину-дві відпочити, як далеко за містом. Про купання в Дніпрі я просто мавчу, як риба об лід)) Наприклад, у мене Дніпро і його вода знімає втому, навантаження і негативну енергетику від таких, як ви буквально за декілька хвилин. Залюбки відвідуємо деякі харчові заклади Гідропарку. Декого знаємо понад 20 років. І жодного разу не пошкодували. От, краще не брешіть))
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Після того як києвляни два рази вибрали льоню космоса,то Кличко запросто може пройти.
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Саме так 25% відсмоктувачів у Петі говорили про вибори у парламент. Саме так ці 25% відсмоктали у Петі 8% "електоральної підтримки". Вибачте за правду. Кличко не пройде, бо програє ще більше ніж програв його розподільник у справі розподілу влади. Розподільника вже немає. То, чому має залишитися його продажний спідручник?
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Ти краще метро на Троєщину побудуй ,а не гідропарківський Діснейленд .
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После 73% голосовавших за ЗЕ, у Витали тоже есть все шансы.
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Так, у Підаліка є всі шанси отримати на виборах у Києві менше 8%. Ці шанси дорівнюють вже зараз 98%.
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