EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  926  14
Все про:освіта (614) школа (685) Міносвіти (497)

 Батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома - затверджено нові форми індивідуального навчання, - Міносвіти

Уже з вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання - сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Вони передбачають гнучкіший спосіб навчання та дозволяють створити індивідуальну освітню траєкторію під потреби кожної окремої дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні зазначається: "Одним із важливих принципів Нової української школи є дитиноцентризм і орієнтація на потреби кожного окремого учня. Для того, щоб сучасна освіта могла відповідати на будь-які суспільні запити, ми пропонуємо майже десять способів її отримання.

Наприклад, у червні набуло чинності Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, яким закладаються нові підходи до роботи вечірніх шкіл, запускається механізм мережевого навчання, чого не було раніше. Зараз набуває чинності нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Відтепер батьки матимуть можливість обирати спосіб та форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Вони також зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження.

У Положенні докладно розписано, як саме має бути організовано навчання для кожної з форм".

Читайте також: Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 млн дітей, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143901
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это правильно! Обучение дома по ТВ - канал Г+Г. Чтоб довести процент избирателей зе! до 124%.
 показати весь коментар
 
капец..они два раза в месяц в институты ездят..а тут домашнее образование!))), да они читать разучатся!!!)))
 показати весь коментар
 
Бл..ь. Когда уже это министерство начнет учить детей, а не изощряться в выдумывании всякой херни?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хорошо...
а стаж для пенсии родителям, особенно маме не нужен?
если обучать ребенка дома, то о 8-ми часовой работе где-то еще можно забыть...
а материальных благ семье хватит, если мама будет домохозяйкой?
 показати весь коментар
 
не-не...вы не поняли...не насильно, конечно по согласию...
просто - домохозяйка ничего не отчисляет в ПФ и естественно не сможет претендовать на пенсию ибо 10-12 лет ей надо будет учить ребенка дома, понимаете?
для пенсии в 60 лет необходимо 35 лет стажа, если женщина закончила ВУЗ в 22-23, вышла замуж и стала домохозяйкой с ребенком и обучает его дома ( 33-35 ) и потом пойдет работать чтоб заработать стаж...у нее это... не получиться 60 - 35 = 25 (не хватает уже лет 10)
поэтому так и рассчитано, что в 2028 году пенсию заслужат только 40-45 процентов (и то если повезет дожить)
 показати весь коментар
 
Вот это правильно! Обучение дома по ТВ - канал Г+Г. Чтоб довести процент избирателей зе! до 124%.
 показати весь коментар
 
 
у нас подобную систему ввели для дошкольной формы обучения-выплачивают родителям гдето 250 в месяц и воспитывай ребёнка сам.
что получилось в итоге:большое количество семей эмигрантов в силу тупо нехватки денег стали "воспитывать" своих детей дома в духе своих обычаев и традиций,в силу которых ребёнок идёт в школу во-первых без знания языка,во-вторых с искренней уверенностью что абсолютно все проблемы можно решить с помощю физической силы.
 показати весь коментар
 
 
в Україні 73% недорозвинутих. кого можуть виховати такі батьки?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Точно что - будут носить маечки с надписью "параша", как сынок известного песика.
 показати весь коментар
 
Это насильно? Отдавай в обычную школу.
 показати весь коментар
 
капец..они два раза в месяц в институты ездят..а тут домашнее образование!))), да они читать разучатся!!!)))
 показати весь коментар
 
 
Бл..ь. Когда уже это министерство начнет учить детей, а не изощряться в выдумывании всякой херни?
 показати весь коментар
 
 
Сложно представить все это, школа есть школа, это не только писать и читать, это еще и формирование коллективной работы, общение. Например вечерняя школа была для того чтобы получить атестат, не давая как таковых знаний, а индивидуальное, разве что у родителей есть много денег на репетиторов, в других вариантах это будет все в худшую сторону.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору