 Батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома - затверджено нові форми індивідуального навчання, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
У повідомленні зазначається: "Одним із важливих принципів Нової української школи є дитиноцентризм і орієнтація на потреби кожного окремого учня. Для того, щоб сучасна освіта могла відповідати на будь-які суспільні запити, ми пропонуємо майже десять способів її отримання.
Наприклад, у червні набуло чинності Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, яким закладаються нові підходи до роботи вечірніх шкіл, запускається механізм мережевого навчання, чого не було раніше. Зараз набуває чинності нова редакція Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. Відтепер батьки матимуть можливість обирати спосіб та форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби та хист. Вони також зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження.
У Положенні докладно розписано, як саме має бути організовано навчання для кожної з форм".
а стаж для пенсии родителям, особенно маме не нужен?
если обучать ребенка дома, то о 8-ми часовой работе где-то еще можно забыть...
а материальных благ семье хватит, если мама будет домохозяйкой?
просто - домохозяйка ничего не отчисляет в ПФ и естественно не сможет претендовать на пенсию ибо 10-12 лет ей надо будет учить ребенка дома, понимаете?
для пенсии в 60 лет необходимо 35 лет стажа, если женщина закончила ВУЗ в 22-23, вышла замуж и стала домохозяйкой с ребенком и обучает его дома ( 33-35 ) и потом пойдет работать чтоб заработать стаж...у нее это... не получиться 60 - 35 = 25 (не хватает уже лет 10)
поэтому так и рассчитано, что в 2028 году пенсию заслужат только 40-45 процентов (и то если повезет дожить)
что получилось в итоге:большое количество семей эмигрантов в силу тупо нехватки денег стали "воспитывать" своих детей дома в духе своих обычаев и традиций,в силу которых ребёнок идёт в школу во-первых без знания языка,во-вторых с искренней уверенностью что абсолютно все проблемы можно решить с помощю физической силы.