 Найманці РФ обстріляли міні-БПЛА СММ ОБСЄ біля Первомайська і Смілого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії.

"Здійснюючи управління польотом міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на західній околиці Первомайська, спостерігачі чули 22 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м на північ - північний захід. За оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на відстані приблизно 750 м на північ - північний захід.

Керуючи польотом міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на північно-західній околиці н. п. Сміле (непідконтрольний уряду, 31 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули не менше 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 3,6 км на північ - північний захід. За оцінкою СММ, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на відстані приблизно 3,9 км на північ - північний захід. В обох випадках команда СММ благополучно приземлила БПЛА і покинула ці райони", - йдеться в повідомленні.

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