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Все про:безпілотник (407) обстріл (5432) Донбас (12797)

 Найманці РФ обстріляли міні-БПЛА СММ ОБСЄ біля Первомайська і Смілого

Біля Первомайська і Смілого було відкрито вогонь зі стрілецької зброї, спрямований, за оцінкою, на безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії.

"Здійснюючи управління польотом міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на західній околиці Первомайська, спостерігачі чули 22 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м на північ - північний захід. За оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на відстані приблизно 750 м на північ - північний захід.

Керуючи польотом міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на північно-західній околиці н. п. Сміле (непідконтрольний уряду, 31 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули не менше 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 3,6 км на північ - північний захід. За оцінкою СММ, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на відстані приблизно 3,9 км на північ - північний захід. В обох випадках команда СММ благополучно приземлила БПЛА і покинула ці райони", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143900
 
 
 Топ коментарі
 
ага, порох был во всем виноват, а зеля ничего не должен. хитропопые зебики
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ты что, не замечаешь устойчивого перемирия, уже месяц длится
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похоже зебики по системе "один раненный в день" объявят что устойчивое перемирие достигнуто, еще с 21 июля, и как только заселятся в раду побегут принимать законы про амнистию и самоуправление сепаров. а потом и в конституцию изменения протянут, и будет у нас военная база парашки за нас счет
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Та не может быть? Неужели таки стреляют?
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ты что, не замечаешь устойчивого перемирия, уже месяц длится
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зачем будничные новости писать уже привыкли
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Сейчас порохоботы будут писать, что в этом Зеленский виноват.
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ага, порох был во всем виноват, а зеля ничего не должен. хитропопые зебики
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похоже зебики по системе "один раненный в день" объявят что устойчивое перемирие достигнуто, еще с 21 июля, и как только заселятся в раду побегут принимать законы про амнистию и самоуправление сепаров. а потом и в конституцию изменения протянут, и будет у нас военная база парашки за нас счет
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і чого вони сдристнули від обстрілів рогатих???
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Это неправда. Сам Путин по телефону сказал Зе, что боевики не стреляют.
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Конечно. Ни в Кремле, ни на Банковой выстрелов и артиллерии не слышно...
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Я куею... Обстреливают беспилотный, а он до такой степени слепой, что даже это зафиксировать не может....
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