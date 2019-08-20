 Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявило Міністерство закордонних справ
За його словами, спільна ідея президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху була у відкритті інноваційних офісів.
"На сьогодні не йдеться про перенесення посольства чи консульства (в Єрусалим, - ред.). Йшлося - це була спільна ідея і президента України, і прем'єр-міністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів в Єрусалимі і Києві, які займатимуться розвитком технологічного співробітництва", - заявив Надоленко.
У цьому контексті він зазначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він справді є "стартап-нацією", там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні потрібно постійно тримати руку на пульсі цих технологій.
"Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим", - зазначив посол.
Да набери в поиске о чем договорись зебобик и нетаньяху...и будет тебе счастье...
оба уничтожают нас
петя равно зеля
по 100 дням это уже понятно
А за Порошенко чтл либо рвать...не имеет ни какого смысла...
https://www.facebook.com/dmytro.baziv/posts/2299351360343976
Таковы законы демократических стран Европы и Америки, кстати, даже Россия платит бывшим своим гражданам пенсии ...
Ну да. Вроде бы там жиды, здесь жиды, но у украинских почему-то получается только в телешоу кривляться и чужое бабло пилить..
У Зе'бобіків чи у своїх братів по недорозуму, порохоботів?
Как могут зелёные воровать? Как????!!!
Я понимаю, если бы ты это сказал, ну, хотя бы, через полгодика...
Но говорите это сейчас, как свершившийся факт, когда они к власти приступают 29-го августа!
Дааа! Не зря люди говорят, что тупее порохобота нет существа...
І тільки ви одні говорите правду!
Зе-команда!....
Вот порохобот плачет....
Правда смешно..?
Вы сделали их разом...
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
·2 ч
Мне, как порохоботу, стыдно.
Стыдно. 5 лет Барыга и Мародёр Вальцман грабил страну, начисто забыв о зубожилых израильских пенсионерах.
И вот наконец-то справедливость восторжествовала.
Мы все в огромном долгу перед этими скромными людьми. Помните об этом, лохи...и не хнычте.
Шановні порохоботи! Ще раз мушу застерігти від поширення акаунту tZEinform
Це дуже якісний проект із вкидання дези та маніпуляції, який ведуть росіяни.
Президенты и премьеры ведущих стран мира , в последние годы, частые гости в Израиле, чтобы заключить договора с Израилем.
Многие пользователи не догадываются, что разработаны в Израиле:
- Процессоры Intel 8088, 80386, платформы Centrino и Core Duo
- накопители информации (флешки)
- Медицинская компания Medigus специализируется на диагностике и лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), одного из самых распространенных хронических заболеваний западного мира.
Для уникального миниатюрного эндоскопа Medigus создала самую маленькую на планете видеокамеру диаметром 0,99 мм.
- MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasure) - система для защиты воздушных судов от ПЗРК - переносных зенитно-ракетных комплексов.
- Trophy - система активной танковой защиты, которую уже закупила США
- Camero - радар, способный видеть сквозь стены, им оснащены израильские танки и самолеты.
Эти приборы используют более 20 стран, в США и Европе его применяет спецназ
и т.д. ....