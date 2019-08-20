 Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як зазначається, співробітник правоохоронних органів перебував у розшуку з 25 липня.
"20 серпня з залученням спецпідрозділу "КОРД" Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області співробітника управління СБУ затримали", - йдеться в повідомленні.
Зараз Заводський районний суд міста Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Чоловіка підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).
У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.
не забудь детям своим передать свой "талант", шоб продолжили дело вонючего козла.
І на День Незалежності всю цю зграю повісити на площі в Києві?