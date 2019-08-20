 Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, співробітник правоохоронних органів перебував у розшуку з 25 липня.

"20 серпня з залученням спецпідрозділу "КОРД" Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області співробітника управління СБУ затримали", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР". ВIДЕО

Зараз Заводський районний суд міста Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловіка підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.