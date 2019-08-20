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Все про:затримання (2994) Кіровоградщина (161) СБУ (4648) ДБР (441)

 Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) у Кіровоградській області затримало співробітника Служби безпеки України (СБУ), якого оголосили в розшук за побиття чоловіка після конфлікту в кафе міста Гайворон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, співробітник правоохоронних органів перебував у розшуку з 25 липня.

"20 серпня з залученням спецпідрозділу "КОРД" Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області співробітника управління СБУ затримали", - йдеться в повідомленні.

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Зараз Заводський районний суд міста Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловіка підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР 01

Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143895
 
 
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когда у Зеленого быдла, прав больше чем у тебя, тогда и сотрудники СБУ звереть начинают..
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Криворізька шпана прийшла до влади, ****.
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**** в туле, а тебе шокодупонюху и лизу брехать стало всласть ...
не забудь детям своим передать свой "талант", шоб продолжили дело вонючего козла.
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На перший раз ідеш в еротичну подорож. Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР - Цензор.НЕТ 9273 Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР - Цензор.НЕТ 6795
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Такой смугленький, наверно на море был .
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И машинка у него приличная...На Ланосах за падло служивим ездить.
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Ще треба розібратися у суті конфлікту. Просто так і без мотивів СБУшник би не бив.
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А спецназ не хоче затримати найнебезпечніших ворогів України -так званий "опозиційний блок" на чолі з Медведчуком?
І на День Незалежності всю цю зграю повісити на площі в Києві?
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