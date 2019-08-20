 Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Відповідне рішення було прийнято 14 серпня та оприлюднено в Єдиному держреєстрі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, адвокат ексміністра Дмитро Бєляєв просив закрити справу через відсутність доказів винності у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування.
"Зобов'язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні в найкоротший термін здійснити дії для закриття кримінального провадження", - йдеться в рішенні.
Визначення не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту його проголошення і підлягає негайному виконанню.
Прокуратура столиці на фейсбук-сторінці прокоментувала повідомлення про рішення Голосіївського суду Києва: "20.08.2019 в ЗМІ була поширена інформація про прийняття Голосіївським районним судом м.Києва рішення за скаргою адвоката про зобов'язання уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо ексчиновника МОЗ України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України".
У прокуратурі також зазначили, що: "орган досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні знаходиться на території Дніпровського району столиці, у зв'язку з чим районний суд м.Києва не є уповноважений судом для ухвалення такого рішення".
Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження.
Виходячи з вищевикладеного, столична прокуратура після отримання рішення Голосіївського райсуду м.Києва, яке поки не надійшло, представить на нього апеляційну скаргу.
Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Запомни, тупота, реформу И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ шокопараша проводил под своим ЛИЧНЫМ контролем... другое дело что дебилу узколобому не хочется это замечать...
До этих судов реформа должна была дойти в 2019-2020 году. При зюзе, я смотрю, до этих судов реформа так и не дойдет - богдан с портновым не допустят. Это ж на их соратников заведенные дела прекращают!
Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента
Что, научился печатать плакатики ? А ну-ка вот об этом напечатай. гидота парашная .
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
"Добровольцы".
https://youtu.be/ax6BAZTSXfU
Суд над комбатом батальйону Айдар : https://youtu.be/2eHgjDUuGH8
И освобождал его ...сам обоссавшийся югик-картаус: https://youtu.be/kwuYvXrD2JQ
Вот это рехвормы : особенно по освобождению от незаконного освобождения, а как тебе свинарчуковско-мародёрская рехворма, а насировская, а розенблатская, а рехворма по организации "сеток" на выборах ?
Шокопараша уже устроил свинарчука директором "Богдана":
Свинарчук-старший восстановился в должности директора "Богдана": оборонки было мало
https://znaj.ua/ru/politics/244425-svinarchuk-starshiy-ponovivsya-na-posadi-direktora-bogdana-oboronki-bulo-malo
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року.
А сколько раз госпожа Богатырева пришла на допрос в ГПУ? Как следователь мог качественно провести расследование?
Складывается впечатление, что у каждого чиновника есть свой собственный карманный суд.