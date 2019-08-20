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 Політика України, Події
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Все про:Богатирьова (93) Київ (6400) прокуратура (1841) суд (5448)

 Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Голосіївський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, ексміністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Відповідне рішення було прийнято 14 серпня та оприлюднено в Єдиному держреєстрі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, адвокат ексміністра Дмитро Бєляєв просив закрити справу через відсутність доказів винності у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування.

"Зобов'язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні в найкоротший термін здійснити дії для закриття кримінального провадження", - йдеться в рішенні.

Визначення не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту його проголошення і підлягає негайному виконанню.

Прокуратура столиці на фейсбук-сторінці прокоментувала повідомлення про рішення Голосіївського суду Києва: "20.08.2019 в ЗМІ була поширена інформація про прийняття Голосіївським районним судом м.Києва рішення за скаргою адвоката про зобов'язання уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо ексчиновника МОЗ України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України".

У прокуратурі також зазначили, що: "орган досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні знаходиться на території Дніпровського району столиці, у зв'язку з чим районний суд м.Києва не є уповноважений судом для ухвалення такого рішення".

Також читайте: Генпрокуратура викликає на допит екс-міністра Богатирьову

Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження.

Виходячи з вищевикладеного, столична прокуратура після отримання рішення Голосіївського райсуду м.Києва, яке поки не надійшло, представить ​​на нього апеляційну скаргу.

Голосіївський райсуд зобовязав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення 01

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Читайте також: ГПУ звернулася до суду по дозвіл на проведення заочного судочинства щодо Богатирьової

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143893
 
 
 Топ коментарі
 
Народ!!! Судя по всему не будет толку с судей! Может скинемся да наймем чистильщика, уборщика , пусть по убирает с нашей страны всяких богатыревых и судей которые закрывают глазки на подобное! И дешевле будет оптом и навсегда ! ОБНУЛИТЬ! 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000......
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бачу голобородько вже реформував порошеновські суди Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение - Цензор.НЕТ 8050
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Через дамбаську акушерку люди тепер бояться вакцинувати дітей.
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Ну и фото! Будто гюрза на тебя с фото смотрит или гадюка . второе наверное будет точнее и внешне и внутренне.... фу - какая неприятная внешность!
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Ты что свой вдув на помойке нашел? Кто ее е....., когда мои собаки на охоте?
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на нее дело завели в 2014, кто 5 лет мешал ее посадить?
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Узколобый, ты не напрягай свою единственную извилину, а - то лопнет.

Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Запомни, тупота, реформу И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ шокопараша проводил под своим ЛИЧНЫМ контролем... другое дело что дебилу узколобому не хочется это замечать...
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Толстозадый, пукни и уймись. Вы, зелебобики, все, что происходило плохого при Порохе, и, даже до Пороха приписывали Пороху. Так что теперь утритесь и терпите.
До этих судов реформа должна была дойти в 2019-2020 году. При зюзе, я смотрю, до этих судов реформа так и не дойдет - богдан с портновым не допустят. Это ж на их соратников заведенные дела прекращают!
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не,это пэтепобеда.пэтя своих не трогал.всё ждали истечения сроков дос.расследования.вот и закрыли дело.
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ну все таки когда федорович появится?)) думаю к новому году прилетит
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Народ!!! Судя по всему не будет толку с судей! Может скинемся да наймем чистильщика, уборщика , пусть по убирает с нашей страны всяких богатыревых и судей которые закрывают глазки на подобное! И дешевле будет оптом и навсегда ! ОБНУЛИТЬ! 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000......
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А это не призыв ли к... я призывов страсть как боюсь...
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Информация к размышлению. Судья граждане Украины, портнов, богатырёва, ефремов, бойко,медвечук, рабинович и т. д. тоже граждане Украины. Думай тэ почему хреново живём .
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Комон зелібоби, не зупиняйтеся..Суки!
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Суды реформировал карамелькин,так ,что дякувати в козин.С банковой славо богу улетел пинком под зад.
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До манды ваши сьезды. Губаревцы уже 100 дней у руля, а Обама продолжает гадить в подьездах, не, стрелочник? Всему виной папиредники, скажи?
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О как новая власть вцепилась в "карамелькины суды". И не оторвёшь.
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Да нет это петя дул пьяные щечки,какая "успешная" судова рехформа,теперь кушайте не обляпайтесь.Зеля тут таки как раз не причем.
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Зачем он (Зеля) приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) и членов дисциплинарной палаты?
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Какое это имеет отношение к петиной "рехформе"?
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Суды руководствуются законом, который приняли при януковоще.
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В раде была соевая коалиция 5 лет,нужно было менять заколны овощза,а не грабить страну одев вышиванки.Так ,что мимо.
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бачу голобородько вже реформував порошеновські суди
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а реформирован муд одной из 100500 рехВорм великоворюжного рошена))))
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как или за сколько его можна было закрыть????????????????
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Нынче, батенька, расценки упали. Нынче большой, знаете ли, объём идёт. На объёме делают нынче, при этой власти, большие деньги.
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Они все страшные министры минздрава как и все наше здравохранение..
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Жесть........Сколько тон ботокса в этой «даме»?............😬
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Поздравляю! От всей души поздравляю дятлов. Дятлов проголосовавших за шоблу зелено-кало-региАнальных ублюдков.
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Оп-ля, и этот тут , шокодуполиз.
Что, научился печатать плакатики ? А ну-ка вот об этом напечатай. гидота парашная .

Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
"Добровольцы".
https://youtu.be/ax6BAZTSXfU
Суд над комбатом батальйону Айдар : https://youtu.be/2eHgjDUuGH8

И освобождал его ...сам обоссавшийся югик-картаус: https://youtu.be/kwuYvXrD2JQ

Вот это рехвормы : особенно по освобождению от незаконного освобождения, а как тебе свинарчуковско-мародёрская рехворма, а насировская, а розенблатская, а рехворма по организации "сеток" на выборах ?
Шокопараша уже устроил свинарчука директором "Богдана":
Свинарчук-старший восстановился в должности директора "Богдана": оборонки было мало

https://znaj.ua/ru/politics/244425-svinarchuk-starshiy-ponovivsya-na-posadi-direktora-bogdana-oboronki-bulo-malo
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Та ясно, що зебіли винні, а хто проводив судову реформу ? До чого тут зе і зебіли, якщо судову реформу ініціював, підготував, проводив, забеспечував її виконання саме парашенко ?
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року.
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Ще одне підтверження судової вакханалії по українськи. Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення - Цензор.НЕТ 7479
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Відригується лихом петрикова судова реформа
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Глазки пусть, бл*дь, протрут. Красотка же на своей предыдущей должности накралась по полной. Её же и за руку схватили. А теперь что? Талоны на усиленное питание? Твою мать!
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Які талони? Вона і без них таку пику собі насмоктала.
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"...закрыть дело по причине отсутствия доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения и истечении сроков досудебного расследования." Источник: https://censor.net.ua/n3143893

А сколько раз госпожа Богатырева пришла на допрос в ГПУ? Как следователь мог качественно провести расследование?
Складывается впечатление, что у каждого чиновника есть свой собственный карманный суд.
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Барижний продажний суд виносить барижні рішення.Судді повинні сидіти. Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення - Цензор.НЕТ 9464
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Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити майбутній президент Наприкінці позаминулого року Порошенко ліквідував кількасот місцевих і апеляційних судів і формально створив замість них нові. Але серед них не було, наприклад, Окружного адміністративного суду Києва - одного з найбільш одіозних у країні, який відсторонив Супрун і поновив Насірова.Випадковість? Радше ні.Нам достеменно відомо, що в його адміністрації знали, що це за суд, і навіть висловлювали думку, що такі суди варто ліквідувати як "лідерів соціалістичного змагання" з корупції. Але щось стало на заваді.І це далеко не єдиний випадок.Так само Порошенко після Революції Гідності не відкликав призначених Януковичем суддів Конституційного Суду, які допомогли тому узурпувати владу. А нещодавно КС визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення.Судова реформа: що має зробити новий президент
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