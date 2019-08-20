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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (256) Вовк Павло (54)

 ВРП відмовилася усувати від виконання обов'язків ще одного фігуранта справи про прослуховування - одеського суддю Шепітка

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України про тимчасове відсторонення судді Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітка, що є одним із фігурантів справи про прослуховування в Окружному адмінсуді Києва.

Таке рішення ВРП ухвалила у вівторок, розглянувши клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення Шепітка від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше у вівторок аналогічні рішення Вища рада правосуддя ухвалила стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та Ігоря Погрібніченка.

Дивіться також: ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків. ВIДЕО

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143892
 
 
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Ви ''зробили'' Україну, недолугі українці. З чим і вітаю.
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"Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента"
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посилання в студию,в чем проблема там 16 чел как двое членов могут повлиять на потужно реформований і незалежний орган?
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Суды, за деньги налогоплательщиков, выступили открытым фронтом против народа Украины, имея целью ликвидацию государства. Эти же цели и у Орды... И зачем нам такой суд? А ВСП - это вообще сборище уродов.
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хроника из рубрики уже привыкли к продажности судей((((((((((
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