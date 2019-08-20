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Все про:розшук (306) Вовк (29) Антикорупційна прокуратура (947) Роттердам+ (28)

 Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП

Екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням того, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'явився на виклик слідчих, його було оголошено в міжнародний розшук", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в САП пообіцяли оскаржити рішення Солом'янського районного суду столиці, який у вівторок, 20 серпня відмовився заочно заарештувати Вовка.

Адвокати ексглави НКРЕКП заявляють, що їхній підзахисний зараз перебуває на навчанні в Гарварді, інформує "Громадське".

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Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП 01

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143891
 
 
 Топ коментарі
 
Петины подельники Вовк и Гонтарева сняли вышиванки и одели лыжи Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 2336
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Кашмар. При порошенко такого не было.
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Ну шо Вовк помог тебе твой Петя? Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП - Цензор.НЕТ 2613
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Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним из-за границы. Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 3161
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Петины подельники Вовк и Гонтарева сняли вышиванки и одели лыжи
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Звісно не було,бо при мародері ця малолітня **** сиділа в НКРЄКП і накручувала грабіжницькі ціни щоб збагачувати весь свинарник і ахмктку з фірташем. Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 7206
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Он только что разговаривал он-лайн с ведущей канала Украина.
Кто ищет, тот находит.
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А як без ешевих понтів прожити? Тоді ж доведеться щось робити...
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Поздно он объявил, что не доверят реформированным петром судам, после того как последний потерял власть. Жертва политических преследований Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП - Цензор.НЕТ 4577
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він не довіряє нинішній владі и судам що пляшуть під її дудку. бо петром реформовані аж два суди. але вам аби ляпнути
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Все обвиняемые верещат что не доверяют судам,но отвечать придется,Вовка изловят и выдадут Украине,расскажет кто ему поднимать тарифы приказывал Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 5061
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так высший суд же формирован и в итоге будет торжество правосудия,не?Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 1693
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А кто сказал что петро реформировал суды. Когда? Я что то пропустил?
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хто ж то всрався... хтож то був.
Відсьогодні, нарешті, Верховний Суд працюватиме практично у повному складі. Для мене і як Президента, і як громадянина важливим і принциповим був і є баланс незалежності та відповідальності в найвищій судовій інстанції. Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу. На черзі - завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, завершення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, та добір нових суддів до першої та другої інстанцій. За прогнозами ці процедури мають завершитися трохи більше, ніж за рік. У судової влади багато завдань попереду. Чимала їх кількість лежить на плечах суддів Верховного Суду. Це і забезпечення єдності та прогнозованості судової практики, і завершення розгляду тисяч справ, рішення по яких вже зачекалися наші громадяни. Вірю, ми збудуємо справедливу правову Україну, де закон - єдиний для всіх. Слава Україні!
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а цей зебіл такий далекий-далекий... Прочитав він текст (видать...); навіть зколіпастив; але що таке "судова реформа" - не втямив.
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Мурло розказаты тоби вышывата тупарыла, як проходила судова рэформа в Сігнапурі? Там достатньо було вищого суда Британії як останньої ланки вирішення справ, аби реформувати усю судову систему. Мавпи ******* звідки ви **** лізете усі такі розумні? Від казнокрадки якнки соколової чи андрюши свинополтави?
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И что не так? Из того дерьма что есть выбрали чуть чуть чище но тоже дерьмо ибо другого в стране нет. И кто виноват? Бинго! Конечно Порошенко!
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Почему порохатая свиношобла, если они такие выдающиеся реформаторы, разбегается по заграницам или сидит в СИЗО за миллионнын взятки? А, порохатыши?
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В них є мозок... І вони не хочуть повторювати долю Йулі Володимировни.
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А навіщо в погонялі Йуля, Жуля, Вона, Зубожіла... буква Ю ?!
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Аби менше по клавішах тарабанити - ТЮ.
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Случай у тебя чёткий ник. Ещё бы подошёл тебе - затычка.
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Гении всегда одиноки и редко находят понимание в обществе.
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а что, надо сесть ни за что, как Юля? Схерали?
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очередной мальчик в трусиках...один от януковича в рашке прячется алигарх...этот воспитанник другого президента... мальчик учится....хахаха студент облапошил в сговоре нас и страну на 19 миллиардов...((
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талантливые мальчики, пажи президентские...
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Кляті зебіли ще одну гарну людину зі світу зживають!! Хіба так можна? При Порошенку такого не було!!
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Ааааа!!!! Зрада зрадная!!! Рипресії палітичні!!!! Хлопчика у шортиках ахенти ******* розіпяти хочуть Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП - Цензор.НЕТ 384
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Георгий Тука

@tuka_george

·3 ч

Респект! Ось вона, перемога! І, хоч одна паскуда за це відповідатиме?!!
Суд обязал прокуратуру закрыть дело против министра времен Януковича

Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 9776



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Если ты думаешь что есть хорошие министры Януковича и плохие министры Януковияча то проблемы с мозгом именно у тебя
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Ясно, таки проблема з мозком... Навіть на елементарне питання не можеш відповісти.
Власне, і чому я знову дивуюсь? Зєлібоби...
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Дело против Богатыревой закроют в кратчайшие сроки
Голосеевский суд обязал прокурора прокуратуры Киева принять решение о закрытии уголовного производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом говорится в решении суда от 14 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок".
Суд пришел к выводу, что по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.
Общий срок досудебного расследования не может превышать 12-ти месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Напомним, уголовное дело против экс-министра Раисы Богатыревой было возбуждено 19 июня 2014 года. Генеральная прокуратура обвинило Богатыреву в растрате государственных средств в особо крупных размерах.
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возникает вопрос, так почему же с 2014 года ее не посадили то ? 5 лет прошло, тогда был другой президент
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потому что и тот презик и этот, и презик до порошенко, и раньше еще.... конченные ничтожества, выбранные мудрым украинским народом на честных, демократических выборах...
Вот почему....
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ПЯТЬ років Жора цього не бачив. Прозрів, соєвий сраколиз???
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Чем тогда по сути патриотическая власть сывочолого гетьмана Порки отличается от власти пророссийского зека Янука?
Что те, что другие потеряв власть сразу дернули заграницу, чтобы избежать ответа за свои преступления.
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Банда янукевича крала себе на карман, а патриотическая группа товарищей уважаемого Петра Алексеевича крала исключительно для того, чтобы защитить Украину и украинцев от пукина! Это же очевидно и понятно даже детям.
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Ааа, вот оно что? Крали так, чтобы если вдруг что, то Путену досталось бы как можно меньше!
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А ты что при краже свечку держал? И живой? Брехло.
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Да-да, вся страна слепая - никто не заметил, как петруня с ринатиком у них из карманов 19 млрд. вытащили.
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Да слепая. Г+Г, Интер, Ньюзван и 112 канал и обеспечили эту слепоту. Дела в суд, приговоры тогда поверю.
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Да не петя своим коштом усью армию восстановил Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 5707.Спросите у свидейтелей життя по новому Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 5707.
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так он у Гарварде...учиться? а чего ж оно еще не умеет???
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Давно их главного задержать надо, а то придется подавать в международный розыск.
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Вовка и Порошенко кормила вся Украина 16 млрд убытков
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Свалит Зе шобла не неё спишут до хера млрд. Спорим!
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Нам это всё знакомо. Свалит ЗЕ шобла и этот гавнюк вернётся в Украину.
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я чего-то не понимаю. По Роттердаму оказалось были хорошие цены на уголь, в 2,5 раза дешевле чем с государственных шахт. И После отмены Роттердама цены не понизились, наоборот для промышленности выросли.
Состав преступления в чем? В том что Зе гавкал на Роттердам а сейчас видит что обосрался но перед быдломассой нельзя терять лицо и надо хоть кого-то посадить?
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Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты.(с)
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Вовочка решил дотировать юыдломассу из бюлдета, ок. А причем тут Роттердам+?
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Зебіл... такий зебіл... оцей кадр Владимир Николенко... Він навіть не здатен подумати, що МВФ, пред тим, як надати транш, вимагатиме риноквих цін на електроенергію. Так само, як ще рік тому вимагали ринкових цін на газ.
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"я чего-то не понимаю. "

бо ти балбес, державні шахти - це корупційна чорна діра, але вони складають меншу частину видобутку в Україні
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ну до войны и частные шахти того же Звягильского продавали уголь государству по той же чене что и государственные. Сейчас основная цена угля идет в 3 раза дешевле. В чем преступление?
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И кто поедет в Гарвард одевать наручники подозреваемому . Или снова имитация работы саповцами .
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И кто поедет в Гарвард одевать наручники подозреваемому. Или снова имитация работы саповцами . Сытнику без брелочников полгода экспертизу не отдавали, не мог работать.
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В Брюсселе прячется, что наводит на мысли... Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП - Цензор.НЕТ 8507
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дебилы ненормальные. сколько существует эта страна, столько и ловит беглецов, вместо того, чтоб задерживать сразу. кумарят эти галимые новости и тупой народ
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