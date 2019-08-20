 Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"З урахуванням того, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'явився на виклик слідчих, його було оголошено в міжнародний розшук", - сказано в повідомленні.
Крім цього, в САП пообіцяли оскаржити рішення Солом'янського районного суду столиці, який у вівторок, 20 серпня відмовився заочно заарештувати Вовка.
Адвокати ексглави НКРЕКП заявляють, що їхній підзахисний зараз перебуває на навчанні в Гарварді, інформує "Громадське".
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
последнимиз-за границы.
Кто ищет, тот находит.
Відсьогодні, нарешті, Верховний Суд працюватиме практично у повному складі. Для мене і як Президента, і як громадянина важливим і принциповим був і є баланс незалежності та відповідальності в найвищій судовій інстанції. Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу. На черзі - завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, завершення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, та добір нових суддів до першої та другої інстанцій. За прогнозами ці процедури мають завершитися трохи більше, ніж за рік. У судової влади багато завдань попереду. Чимала їх кількість лежить на плечах суддів Верховного Суду. Це і забезпечення єдності та прогнозованості судової практики, і завершення розгляду тисяч справ, рішення по яких вже зачекалися наші громадяни. Вірю, ми збудуємо справедливу правову Україну, де закон - єдиний для всіх. Слава Україні!
Георгий Тука
@tuka_george
·3 ч
Респект! Ось вона, перемога! І, хоч одна паскуда за це відповідатиме?!!
Суд обязал прокуратуру закрыть дело против министра времен Януковича
Власне, і чому я знову дивуюсь? Зєлібоби...
Голосеевский суд обязал прокурора прокуратуры Киева принять решение о закрытии уголовного производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом говорится в решении суда от 14 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок".
Суд пришел к выводу, что по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.
Общий срок досудебного расследования не может превышать 12-ти месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Напомним, уголовное дело против экс-министра Раисы Богатыревой было возбуждено 19 июня 2014 года. Генеральная прокуратура обвинило Богатыреву в растрате государственных средств в особо крупных размерах.
Вот почему....
Что те, что другие потеряв власть сразу дернули заграницу, чтобы избежать ответа за свои преступления.
Состав преступления в чем? В том что Зе гавкал на Роттердам а сейчас видит что обосрался но перед быдломассой нельзя терять лицо и надо хоть кого-то посадить?
Вчера состоялось совещание под председательством Президента Украины, во время которой были наработаны механизмы, которые помогут уменьшить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%", - написал он.
бо ти балбес, державні шахти - це корупційна чорна діра, але вони складають меншу частину видобутку в Україні