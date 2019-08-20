 Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Петреня зазначила: "Сьогодні, 20 серпня, мав відбутися перехід першої хвилі нових в/ч на систему Харчування за каталогом у 2019 році.
І сьогодні я вже можу сказати, що переходу не буде і до кінця року. Хоча для цього все є. Нове обладнання закуплено, начпроди пройшли навчальні курси, введено штати для набору кухарів і працівників, і зроблено купу всього. Немає тільки продуктів. І є суд, який скасував наказ.
Словом, сумно це все. І більш ніж 250 частин як і раніше харчуватимуться як на фото 1-2, а могли б як на фото 3-4, деякі вже сьогодні (фотки свіжі, реальні)".
Остальное - за свой счет
И эти дебили питаются создать профессиональную армию
Как результат - недокомплект личного состава в большинстве частей достигает 50%
Проект контрактная армия о которой так долго оассказывал Рошен Алексеевич, накрылся медным тазиком
Коли ж він вже нажереться!!!
ты что курил? где купил?
В ином случае, он бы уже дней 100 сидел в тюряге
Ура!
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Ой-ёй-ёй you're in the army, мля...
Про 1 раз в сутки кто, вовка нашутил??? Обоснуй...
Условия привычные: жить в будке на цепи, бегать за «тарелкой», охранять дом, лаять из-за забора, выть на Луну, кукарекать по утрам.
Строгий ошейник, прививки, йодированную соль для лизания гарантирую. По субботам выходной день: носиться без цепи по лесу, собирать трюфеля. На ужин мозговая косточка и вершки буряка на десерт. Сосательные «барбариски» в качестве бонуса самым старательным.
Результаты экспериментов будут опубликованы в журналах «Animal Planet» и «Зооафиша», с фото героев, которым будет слава.
Хотя это вы явно или с ботофермы савушкина или бене-зеделильной ботофермы из нарвы, шо в эстонии, и у вас язык давно в опе у пуйла
Хотя... зачем рабам мозги.