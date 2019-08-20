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 Суспільство
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 Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня

Керівник проектного офісу реформ Міноборони Діана Петреня заявила, що через рішення суду 20 серпня друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ не відбулася

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Петреня зазначила: "Сьогодні, 20 серпня, мав відбутися перехід першої хвилі нових в/ч на систему Харчування за каталогом у 2019 році.

І сьогодні я вже можу сказати, що переходу не буде і до кінця року. Хоча для цього все є. Нове обладнання закуплено, начпроди пройшли навчальні курси, введено штати для набору кухарів і працівників, і зроблено купу всього. Немає тільки продуктів. І є суд, який скасував наказ.

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Словом, сумно це все. І більш ніж 250 частин як і раніше харчуватимуться як на фото 1-2, а могли б як на фото 3-4, деякі вже сьогодні (фотки свіжі, реальні)".

Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня 01

Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня 02
Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня 03
Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143884
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы хотят убрать барыжную еду с армии и вернуть ту которая была до барыги Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 214 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 3547 Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня - Цензор.НЕТ 6274 и
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ти дебіл чи прикидаєшся? оаск сформований за часів овоча, при повній підтримці тодішнього члена врю портнова. вовк доречі дружаня портнова. а оаск то ручний бєнін суд. тож вітаю Зе білят з цим. але їм похєр,вайна то ж бізнес парашенка, ані усталі, ані їх нє пасилалі, і вааще нада с расієй мірітса
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Зеленый Говнокомандующий убивает реформу Армии!

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.Нафига тебе ? Там же написано - прослужил . Уволился в 2006 ещё ..
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Кто нибудь в курсе, что контрактников кормят только 1 раз в сутки?
Остальное - за свой счет
И эти дебили питаются создать профессиональную армию
Как результат - недокомплект личного состава в большинстве частей достигает 50%
Проект контрактная армия о которой так долго оассказывал Рошен Алексеевич, накрылся медным тазиком
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Так а зеленый собирается хоть шото делать или нет? Рошена алексееча нет в кресле уже более 100 дней, а его призрак бродит коридорами офуса преЗЕдента... скажи вовке своему, хорош, мол, выёживаться...накорми солдата мясом, а не ***********
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Клятий барига!!!
Коли ж він вже нажереться!!!
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********** зеленский это факт, кормежка дерьмо- это факт. Но виновен Порошенко, а вот это не факт.
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Суд должен был быть реформирован при Порошенко, но не было сделано ничего - это факт.
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А чего ж Зеленский суды не реформирует? Чезанах?
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А у Зеленского разве уже есть для этого возможности? У него уже есть свое большинство в парламенте, свое правительство, как было у Порошенко?
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а у Пороха было свое правительство?
ты что курил? где купил?
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А Яценюк и Гройсман были в оппозиции к Порошенко?
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А потому что ЗЕ рулит Порошенко, ЗЕ их марианетка, так удобно
В ином случае, он бы уже дней 100 сидел в тюряге
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Если принять за правду утверждение зелеботов, что Порох- марионетка Путина, то отсюда, путем несложных упрожений, получается, что Зеленский-марионетка Путина.
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Самые главные спецы по жратве собрались. Наконец-то родная тема
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Вот хотелось бы посочувствовать, но не получается... Те же 73 процента военных голосовали "за новые литса в политике" и за клована. Порох им надоел - битте, кушайте-с...
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А пяти лет "потужних реформ" как будто и не бывало, да? Теперь у порохоботов во всем виноват Зеленский.
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Так они это и кушали, дерьмо твоё мародёрское. Пока ты и такие как ты утверждали, что это дерьмо отлично даёт силу армии, восстанавливает потерю крови ранеными, і дає славу Україні, а героям - славу.
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Подпиши контракт и тебя будут кормить 1 раз в сутки!
Ура!
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A vacation in the foreign land
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Ой-ёй-ёй you're in the army, мля...

Про 1 раз в сутки кто, вовка нашутил??? Обоснуй...
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Приму на временное содержание двух-трёх безработных порохоботов в качестве подопытных для медицинских экспериментов.
Условия привычные: жить в будке на цепи, бегать за «тарелкой», охранять дом, лаять из-за забора, выть на Луну, кукарекать по утрам.
Строгий ошейник, прививки, йодированную соль для лизания гарантирую. По субботам выходной день: носиться без цепи по лесу, собирать трюфеля. На ужин мозговая косточка и вершки буряка на десерт. Сосательные «барбариски» в качестве бонуса самым старательным.
Результаты экспериментов будут опубликованы в журналах «Animal Planet» и «Зооафиша», с фото героев, которым будет слава.
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реформований петрусем суд ще багато лиходійств спричинить
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все ребята, прошли времена пороха, сейчас армию будут только разваливать.
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Предлагаю зедебилу , большому любителю, как и у его кумира вазелина шестерочного,руцких хренов, чтобы не напрягать своих хозяев руцких- снять трусы, раздвинуть булки, стать раком и двигаться в сторону горячо любимой раши.
Хотя это вы явно или с ботофермы савушкина или бене-зеделильной ботофермы из нарвы, шо в эстонии, и у вас язык давно в опе у пуйла
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А нафига Зебилью армия?! Их предводитель 4(четыре) раза линял от призыва в армию во время войны скрываясь в Москве и Турции. Мечтает постоять на коленях перед х...лом, пососать... И эта мерзость, избрана!!! руководить Украиной. Зебилы! У Вас мозг есть?
Хотя... зачем рабам мозги.
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Удивительно, казалось, что Бутусов в последнее время стал слегка в чувство приходить, а тут такое количество кремлевских ботов и зеленодрысные ******, так что вменяемость цензора опять под вопросом. Бутусов, вы же военный эксперт, по крайней мере мните себя таким, вы что не видите всю эту подноготную ваших комментаторов на сайте- что это явные враги Украины? Или хотите войти в кремлевский пул СМИ? Думаете вы им нужны?
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40% вояк голосовало за ЗЕшляпу, теперь пусть помои едят...
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походу военнослужащие-зебилы неудачно ссыкнули против ветра.. ну, бойцы, попробовали "как в кинЕ"?.. - и шо, зеля - красава?
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Тисячу разів писали, що за Порошенка зуміли реформувати ЛИШЕ Верховний Суд і ТІЛЬКИ. А зелена сволота продовжує брехати, що Порошенко встиг реформувати ВСЮ судову систему. Ні, не встиг. І ніхто б не встиг, бо було не до того - треба було рятувати країну. Ницість, брехливість, просто ідіотізм зебілів вже і не вражає. Все перевертають з ніг на голову. Головна мета таки знищити Україну. яку було врятовано за Порошенка.
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Відносно суддів то колись в Одесі говорили що в борделі потрібно не ліжка міняти , а дєавачєк .
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