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 Політика України
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Все про:Бориспіль (263) візит (678) Ізраїль (334) Нетаньяху (59)

 Інцидент з короваєм - недоробка ізраїльського протоколу, - посол України Надоленко

Інцидент у Борисполі з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю, найімовірніше, є недопрацюванням ізраїльської служби протоколу, яка не попередила Сару Нетаньягу про українську традицію.

Про це заявив у коментарі Укрінформу посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, коментуючи повідомлення ЗМІ, що Сара Нетаньягу буцімто виявила неповагу до України і викинула хліб, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це (інцидент з короваєм - ред.) просто недопрацювання ізраїльского протоколу - там випадково не попередили дружину прем'єр-міністра щодо цієї традиції. До того ж, в Ізраїлі немає традиції такого дуже шанобливого і бережного ставлення до хліба, як в Україні - у них, наприклад, після Песаха весь хліб спалюється, тож, щоб ви розуміли, хліб - це не щось надзвичайне для Ізраїлю", - сказав Надоленко.

Дипломат додав, що коли переглядав відео з церемонії зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю в аеропорту Бориспіль, побачив, що в руках Сари Нетаньягу залишалися "якісь крихти, які вона просто струсила".

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"Я думаю, що на це не потрібно звертати уваги. Нам потрібно звертати увагу на дійсно важливі речі - цим візитом було підтверджено дружбу між Україною та Ізраїлем і подальший розвиток нашої співпраці", - резюмував посол.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ поширили інформацію, що під час офіційної церемонії зустрічі в аеропорту Бориспіль прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу його дружина Сара буцімто виявила неповагу до України і викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Було опубліковано відео офіційної церемонії зустрічі в аеропорту "Бориспіль" прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, де його дружина Сара викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.

Сам Нетаньяху у відеозверненні спростував ці заяви, зазначивши, що всі розмови про неповагу до України безглузді, а його дружина дуже поважає нашу державу і на знак поваги до неї навіть вибрала одяг у національних кольорах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143883
 
 
 Топ коментарі
 
Кто мог предположить что Сара настолько дура?
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Шестикутні вважають що приїхавши до гоїв мона плювати на їхні традиції.
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Жена израильского премьера , наглядно показала всем, во что она ставит украинцев.И не надо рассказывать про незнание традиций, эти традиции знают все.Думаю, она не настолько тупая и хоть раз видела это по телику. Ну и наконец, за секунду перед ней, ее муж продемонстрировал , что нужно делать и как поступить.
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Так близькі люди: цілуються і інтим, а от зубну щітку взяти близької людини користуватися якось не теє. Відкусив, обслюнявив і в рот їй, вона що, гуска, мала ковтнути.
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Она от мужа наглоталась и не такого.
И ничего.
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"...после Песаха весь хлеб сжигается..."

Послу не мешало бы получше узнать законы и обычаи страны, где он посол. Перед Песахом все квасное (в т.ч. обычный хлеб) съедается и продается, после чего, за несколько часов до праздника, торжественно сжигается несколько маленьких кусочков квасного (напр., немного макаронов). Хлеб в еврейской традиции - единственная еда, которая по-настоящму насыщает. Гнать таких послов!
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Кто такие порохоботы?
Порохоботы - это разновидность ватников, только с гражданством Украины.
И российских и наших объединяет склонность к садомазохизму.
А так же безраздельная преданность начальнику, переходящая\ в лакейство со стоянием на коленях и пением псалмов.
Если кто-либо начинает критиковать их божество, у порохобота начинается нервный тик, и он мгновенно хватает телефон, что бы сдать "врага народа" в СБУ или, лучше всего, напрямую господину Авакову.
Никакие коррупционные схемы и дикое повышение налогов с открытым крышеванием начальниками ворюг и барыг не могут поколебать их безграничную любовь к барину.
Порохоботы зависимы от нарко политического пиара, лапшой свисающего с их ушей.
Саакашвили, который борется за устранение коррупции в Украине и за устранение олигархов с политического поля с дальнейшей национализацией предприятий, является для них "агентом кремля и путина".
Ну, а то, что в Верховной Раде до сих пор заседает куча регионалов, деля казну и воруя, их не смущает!
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Кто такие зелеботы?
Зелеботы - это разновидность ватников, только с гражданством Украины.
И российских и наших объединяет склонность к садомазохизму.
А так же безраздельная преданность начальнику, переходящая\ в лакейство со стоянием на коленях и пением псалмов.
Если кто-либо начинает критиковать их божество, у зелебота начинается нервный тик, и он мгновенно хватает телефон, что бы сдать "врага народа" в СБУ или, лучше всего, напрямую господину Авакову.
Никакие коррупционные схемы и дикое повышение налогов с открытым крышеванием начальниками ворюг и барыг не могут поколебать их безграничную любовь к барину.
Зелеботы зависимы от нарко политического пиара, лапшой свисающего с их ушей.
Порошенко, который борется за устранение коррупции в Украине и за устранение олигархов с политического поля с дальнейшей национализацией предприятий, является для них "агентом кремля и путина".
Ну, а то, что в Верховной Раде опять будет заседать куча регионалов, деля казну и воруя, их не смущает!
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....мне ПОНРАВИЛСЯ комент КЛОД2009 !!!! самый ТОЧНЫЙ !!!
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Действительно, достаточно было этой Саре извиниться перед украинцами(типа не изучила традиции), предки которых пережили не один голодомор и знают цену каждой крошке хлеба. И где извинения?
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Ночью в еврейскую семью ворвались грабители и стали бить Абрама, требовать деньги, драгоценности, какие у него есть. Абрам испугался, а потом говорит:
- А золото вам подойдёт?
- Давай быстрее, а то убьём тебя!
- Сарочка, золотце моё , выходи, за тобой пришли!
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Мне "нравится" к нам отнеслись неуважительно, но за Сару везде извиняются украинцы, а Сара вообще не считает нужным... это еще больше подтверждает их неуважительное отношение еврееев к украинцам! если нас не уважают, то зачем перед ними еще и унижаться? - Ганьба!!!
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Майже хоку : Сара -наче гівна в рот набрала!
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в этой истории (и вообще), откровенно, жаль самого премьер-министра Нетаньягу.. походу, это не первая подстава от дорогой супруги
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Сара не жінка Натаньяху, а засіб пересування🤗
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Да вроде бы официальный визит согласовывается до мельчайший подробностей обоими сторонами Да кто кому БОНИФАЦИЙ ой ЧУДИЛЫ
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Топтати Український Хліб це ізраїльська недоработка?
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Варто нагадати що саме жиди організували цей страшний злочин проти українського народу!
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Організовували і втілювали страшний ЗЛОЧИН ГОЛОДОМОР :
Євреї -60 (66,67% )
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%),
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%),
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Он увидел, что в руках Сары Нетаньяху оставались "какие-то крохи, которые она просто стряхнула". Дипломатия это искусство врать.


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Таке можливо тільки в слабких країнах.
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Для премьер-министра Израиля это обычай понятный и нормальный,
а вот жена, как особо одарённая, решила открыто пойти мужу наперекор.
Стюардесса умнее премьера и лучше разбирается в дипломатии.
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Здравия всем! В нашем Мире нет друзей и врагов- в нашем Мире есть только Учителя! Одни учат нас Добру, другие преподают уроки Зела, но в том и другом случае- все идет нам во Благо. Ибо все что не убивает нас физически- делает нас сильнее. И надо быть благодарным каждому за предоставленный урок.но проблема в том, что эти уроки не усваиваются большинством , тогда Всеаышний возвращает нас на круги своя, повторяя эти уроки снова и снова, пока не будут усвоены.
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Які смішні пітер-ряси-їх за 19-ть років так ніхто не опускав,а тут приїзд Нетаньяху заставив їх і власних матерей згадати,і Майданом пригрозити і хвилю антисемітизму підняти.Треба вже їхньому босові ще парочку статтей за таке доплюсувати-нехай готується перед новим вже прокурором лайно з свиноферми відмивати,бо це вже на міжнародному рівні та ще й на боці агресора.Може якраз до ратифікації кнессетом і цеховика замурують?
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Так что, в следующий раз заготовить тазик форшмака и стопочку водочки ?
В чем тут урок ?
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Холокост Украина признала, а голодомор устроенный соплеменниками Сары Израиль до сих пор не признает. Случайность? Не думаю! Доработать протокол т.е. убрать все украинские традиции, ведь слуги должны жить по правилам и законам истинных хозяев.
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І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до синів Ізраїлевих, та й скажи їм: як ви ввійдете до Краю, що Я впроваджую вас туди, то станеться, коли ви їстимете хліб того Краю, ви принесете приношення для Господа. Як початок діж ваших, калача (хали) принесете на приношення, як приношення току, принесете його. Від початку діж ваших дасте Господеві приношення, постанова для ваших поколінь!
Тора (Чис 15:17-21)

За те що вона зробила вона буде покарана! Тварюка носата!
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