 Інцидент з короваєм - недоробка ізраїльського протоколу, - посол України Надоленко

Про це заявив у коментарі Укрінформу посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, коментуючи повідомлення ЗМІ, що Сара Нетаньягу буцімто виявила неповагу до України і викинула хліб, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що це (інцидент з короваєм - ред.) просто недопрацювання ізраїльского протоколу - там випадково не попередили дружину прем'єр-міністра щодо цієї традиції. До того ж, в Ізраїлі немає традиції такого дуже шанобливого і бережного ставлення до хліба, як в Україні - у них, наприклад, після Песаха весь хліб спалюється, тож, щоб ви розуміли, хліб - це не щось надзвичайне для Ізраїлю", - сказав Надоленко.
Дипломат додав, що коли переглядав відео з церемонії зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю в аеропорту Бориспіль, побачив, що в руках Сари Нетаньягу залишалися "якісь крихти, які вона просто струсила".
"Я думаю, що на це не потрібно звертати уваги. Нам потрібно звертати увагу на дійсно важливі речі - цим візитом було підтверджено дружбу між Україною та Ізраїлем і подальший розвиток нашої співпраці", - резюмував посол.
Як повідомлялося, деякі ЗМІ поширили інформацію, що під час офіційної церемонії зустрічі в аеропорту Бориспіль прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу його дружина Сара буцімто виявила неповагу до України і викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Було опубліковано відео офіційної церемонії зустрічі в аеропорту "Бориспіль" прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, де його дружина Сара викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.
Сам Нетаньяху у відеозверненні спростував ці заяви, зазначивши, що всі розмови про неповагу до України безглузді, а його дружина дуже поважає нашу державу і на знак поваги до неї навіть вибрала одяг у національних кольорах України.
И ничего.
Послу не мешало бы получше узнать законы и обычаи страны, где он посол. Перед Песахом все квасное (в т.ч. обычный хлеб) съедается и продается, после чего, за несколько часов до праздника, торжественно сжигается несколько маленьких кусочков квасного (напр., немного макаронов). Хлеб в еврейской традиции - единственная еда, которая по-настоящму насыщает. Гнать таких послов!
Порохоботы - это разновидность ватников, только с гражданством Украины.
И российских и наших объединяет склонность к садомазохизму.
А так же безраздельная преданность начальнику, переходящая\ в лакейство со стоянием на коленях и пением псалмов.
Если кто-либо начинает критиковать их божество, у порохобота начинается нервный тик, и он мгновенно хватает телефон, что бы сдать "врага народа" в СБУ или, лучше всего, напрямую господину Авакову.
Никакие коррупционные схемы и дикое повышение налогов с открытым крышеванием начальниками ворюг и барыг не могут поколебать их безграничную любовь к барину.
Порохоботы зависимы от нарко политического пиара, лапшой свисающего с их ушей.
Саакашвили, который борется за устранение коррупции в Украине и за устранение олигархов с политического поля с дальнейшей национализацией предприятий, является для них "агентом кремля и путина".
Ну, а то, что в Верховной Раде до сих пор заседает куча регионалов, деля казну и воруя, их не смущает!
Зелеботы - это разновидность ватников, только с гражданством Украины.
И российских и наших объединяет склонность к садомазохизму.
А так же безраздельная преданность начальнику, переходящая\ в лакейство со стоянием на коленях и пением псалмов.
Если кто-либо начинает критиковать их божество, у зелебота начинается нервный тик, и он мгновенно хватает телефон, что бы сдать "врага народа" в СБУ или, лучше всего, напрямую господину Авакову.
Никакие коррупционные схемы и дикое повышение налогов с открытым крышеванием начальниками ворюг и барыг не могут поколебать их безграничную любовь к барину.
Зелеботы зависимы от нарко политического пиара, лапшой свисающего с их ушей.
Порошенко, который борется за устранение коррупции в Украине и за устранение олигархов с политического поля с дальнейшей национализацией предприятий, является для них "агентом кремля и путина".
Ну, а то, что в Верховной Раде опять будет заседать куча регионалов, деля казну и воруя, их не смущает!
- А золото вам подойдёт?
- Давай быстрее, а то убьём тебя!
- Сарочка, золотце моё , выходи, за тобой пришли!
Євреї -60 (66,67% )
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%),
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%),
а вот жена, как особо одарённая, решила открыто пойти мужу наперекор.
Стюардесса умнее премьера и лучше разбирается в дипломатии.
В чем тут урок ?
Тора (Чис 15:17-21)
За те що вона зробила вона буде покарана! Тварюка носата!