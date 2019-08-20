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 Економіка
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Все про:Нафтогаз (573) приватизація (134) Укрзалізниця (784) Устенко (4)

 "Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом"

Великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати. Так вважає радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Таку думку Устенко озвучив в ефірі "Радіо НВ" у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як можна зрушити "наше судно з густої мілини", на якій воно зараз перебуває? Розвиток конкуренції, демонополізація економіки. Наявних "монстрів" має бути "вбито" і "розчленовано". Я маю на увазі НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". Ті "монстри", які заважають жити і дихати не дають, наприклад, Державна продовольчо-зернова корпорація, повинні просто піти", - сказав він.

Устенко вважає, що УЗ потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави "стратегічні й не дуже цікаві для бізнесу речі". При цьому "Укрспирт", на його думку, "має бути повністю приватизовано", а в Державній продовольчо-зерновій корпорації "смислового навантаження в принципі не існує".

"Я не сприймаю всі ці розмови – "не смійте говорити про приватизацію, коли ми перебуваємо на нижньому піку економічного циклу". Це правда, але, по-перше, ніхто не сказав, що завтра у світі буде усміхнена ситуація для всіх ринків і для Україна зокрема. Там теж є загрози і серйозні ризики. але що для нас краще? Чекати, коли ситуація на ринку стане кращою і ми тоді продамо й отримаємо більше грошей, але при цьому кілька років будемо продовжувати закривати очі на те, що вимивається наш державний ресурс?" - додав радник Зеленського.

Читайте також: "Банки мають бути продані в першу чергу", - заступник голови ОП Гончарук про велику приватизацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143882
 
   
 Топ коментарі
 
Надо евреям по дешевле продать , говори прямо
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он говорит правильно ,это паразитирующие монополисты,и рынком при них и не пахнет , но есть одно но ,что будет с мамкой кобеля,кто её содержать будет "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 226
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странно то как в НОРВЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГАЗ И НЕФТЬ ТАКЖЕ ТО ДОХОД КЛАДЕТСЯ В ФОНД БУДУЩЕЕ.ТАМ УЖЕ ПОРЯДКА 60 МЛРД...
ФРАНЦИЯ ТРАНСПОРТ В ЕВРОПЕ КРОМЕ РУМУНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.... В БРИТАНИИ ЧАСТНИЧНО ПЕРЕДАН В ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ С БРИТАНСКИМ БЛОКИРУЮЩИМ ПАКЕТОМ... ЭТО О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ..... ГАЗ НЕФТЬ ДА ТИПА ЧАТСНЫЕ ТО С ЖЕСТКИМ КОНТРПОЛЕМ ГОСУДАРСТВА ШАГ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ...
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Надо евреям по дешевле продать , говори прямо
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он говорит правильно ,это паразитирующие монополисты,и рынком при них и не пахнет , но есть одно но ,что будет с мамкой кобеля,кто её содержать будет
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Нафтогаз да,Укрзализныця нет. разделять будут всего на две части,государству дотационные пассажирские перевозки вместе с социальными электричками,а прибыльный грузовой и тяговый состав естественно растянуть по норам.
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странно то как в НОРВЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГАЗ И НЕФТЬ ТАКЖЕ ТО ДОХОД КЛАДЕТСЯ В ФОНД БУДУЩЕЕ.ТАМ УЖЕ ПОРЯДКА 60 МЛРД...
ФРАНЦИЯ ТРАНСПОРТ В ЕВРОПЕ КРОМЕ РУМУНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.... В БРИТАНИИ ЧАСТНИЧНО ПЕРЕДАН В ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ С БРИТАНСКИМ БЛОКИРУЮЩИМ ПАКЕТОМ... ЭТО О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ..... ГАЗ НЕФТЬ ДА ТИПА ЧАТСНЫЕ ТО С ЖЕСТКИМ КОНТРПОЛЕМ ГОСУДАРСТВА ШАГ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ...
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я с тобой согласен ,но это у них ,а у нас убытки госпредприятий вешают на карман народа , а прибыль идет в карманы далеко не народу и это неправильно и надо менять
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Миллер и ***** поддерживают. Прекращение исков как уже выигранных так и тех что в процессе.
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если советы уважаемого эксперта не дадут позитивного результата на протяжении 5 лет - он будет согласен себя убить и расчленить..)))? Так отож..
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Это надо было 5 лет назад начинать еще с Пороха.
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как любят говорить экономисты, я - кейнсианец..)) уменьшение коррупции и заказ на поезда могут больше поднять экономику..
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Диверсифиакация владелеьцев монополии!! А значит конкурентность и снижение цен!!Ну как-то так вещали про газ, электроэнергию и т.д.
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по ДТЭКу видно "конкурентность и снижение цены".вот и с Укрзализныцей так будет
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ДТЭК монополист, которого так же делить надо.
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кто будет делить и у кого здоровье лишнее?Укрзализниця государственная,а ДТЭК собственность "уважаемого". если Зе дернется то долго не проживет
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Від Устенко це просто вульгані та непристойні формулування. А по суті це теж складна справа, бо після розділу Укрзалізниці почнеться війна між її частинами і ніхто не буде їздити Укрзалізницею.
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каламойша скупить по частинам. для цього це і мутиться
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В Японии работают 3200 жд компаний .Опоздания поездов при этом исчисляются десятками секунд.
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В Японии все АЭС -частные компании.И Фукусимы -тоже.Глава компании застрелился после Цунами 2011.
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так они эти кампании построили сами.. пускай условный "ДТЕК" построит себе линию - нет проблем..
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А ви спробуйте порушувати законодавство в Японії, як це роблять в Україні. Наведіть японський лад в Україні, а потім розділяйте компанії.
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а з узеленськими так і зроблять, більше Майданів не буде. будуть мразь вбивати на місці
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А дальше что ? Убить и расчленить ВСУ ? "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 26 Зебилы вы хоть понимаете что вы натворили?
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ні, щойно говорив з зебілом, він навіть не усвідомлює, що сталось. повне зомбі!
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Кацап не бухай с утра,говорили же "Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 7239
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Згода - Укразалізницю розчленувати і продати, бо там свині в керівництві знахабніли зовсім, покупають собі письмові прибори з слонової кістки за грощі платників податків, а про Укавтодор чого мовчете? Цю тварину (укравтодор) треба вбити, бо падла скількі воно живе, стількі погані шляхи в Україні і світла не видно
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Такий ще розвал і на інших підприємствах і шахтах України.
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"Крупные государственные компании-монополисты, в частности, АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать." - правильно, если нет мозгов руководить, значит надо продать Коломойскому недорого. Мне интересно, как при Кирпе "Укрзализныця" из убыточной стала прибыльной? И билеты дешевели.
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Кирпу уважали и боготворили, а он души не чаял в своей "зализнице"..И убили его по приказу овоща за то, что он был серьезным конкурентом на предстоящих выборах...
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Ну...дурное дело не хитрое...убить...разломать...расчленить...это зебобикам запросто...как дурню с горы скатиться....а вот построить...наладить...этому в Трускавце не учили...
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" которые мешают жить и дышать не дают"
Ети казльі мешают нам жить. Десь я вже чув таке.
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Очередная приватизация, чтобы свои олигархи подешевле купили. А говорили "новые лица, конец эпохи бедности"...
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Это у них в крови - украсть, распилить и продать.
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Залізниця їм конче потрібна! Як заволодіють землею, як будуть возити зерно на свою историческую родину?
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Нефтегаз в процессе арбитражей с Газпромом и выполнения арбитражных решений нельзя трогать, а то результаты насмарку пойдут. Вот закончат тягомотину - тогда разукрупняйте и продавайте.

По УЗ надо аккуратно, вдумчиво.
А Укрспирт и продовольственно-зерновую, как и госбанки, давно пора на приватизацию
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Так у них задача снять штрафі с Газпрома.
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мрази зеЛЕные...скоро вы будете на ростове
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Убрать криминал в пагонах и ставленников ахмета с УЗ и для всей Украины будет счастье. При КИРПЕ Укрзализница пошла в стремительный РОСТ и, как локомотив потянула за собой всю экономику. С должности гендиректора УЗ КИРПА перешол на должность министра транспорта, а затем Кучма создал под него министерство Инфраструктуры. Кто имеет память, тот помнит этого человека. Его называли первым претендентом на пост президента Украины. Януковощ, скорее всего при помощи россии, подстроил его самоубийство (два выстрела в голову). А теперь вопрос? Какая тварь замахнулась на Зализницю, а другими словами на будущее наших детей?
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#Убить и расчленить# Це як раз поставлено на поток...А так щоб "Побудувати, создати та організувати" з цім ділом поки ніяк.
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"Сбивая прошлого оковы,
"Народа слуги" восстанут, а после
Мир будет изменён в основе:
Теперь ничто - мы станем всем!
Весь мир Петра сейчас разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был "слугой", тот станет всем"

Навеяло "Интернационалом"
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Всрилася масковська консєрва!! Упіймалася на гарячому!! Тільки й можуть що вбивати украіінський народ і росчліняти святу неньку Украііну!! При Порошенку такого вони собі не позволяли!! Прокляті зебіли!!
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Убить и срочно!
Газпром-то Нафтогазу должен денег,
а если его убить - то расеюшка выиграет купу бабла.
у них бедных уже имущество по миру в счет того долга арестовывают.
Надо спасать братиков малых неразумных...
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Газпром-Путин даст зелени детям авраама, пардон Зедебилу и сэкономит на возвращении народу Украины. Лучше одному дать но много, чем много многим.
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"Убить и расчленить" кого ? Настоящий живодер. Расчленить и поделить между детьми авраама, они пришли грабить дур...х хо...в, пардон 73%.
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А в якому місці пропаде монополія коли Укрзалізницю поділити на Укр.Західзалізницю, Укр.Південьзалізницю і т.д. Якийсь бобік може пояснити?
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Така умова Нетаньяху за гарантії кололої і зе?
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конечно нафтогаз нужно уничтожить - что бы ***********, не отдавала долги по суду, Украине.... "Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 8324
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