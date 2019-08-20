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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (256) Вовк Павло (54)

 ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити на два місяці суддю Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Погрібніченка.

Рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У розгляді клопотання прокуратури не брав участі член ВРП Прудиус, якому прокурори заявили відвід.

Водночас, самовідвід члена ВРП Павла Гречківського, у зв'язку зі знайомством з одним із адвокатів Погрібніченка, рада не задовольнила.

Погрібніченко виступив проти свого відсторонення і назвав справу політичною. Також, як і суддя Вовк, він заявив, що перебуває у відпустці.

Представники прокуратури наполягали на усуненні, враховуючи можливий вплив судді на інших суддів ОАСК, а також імовірну спробу знищити чи спотворити докази у справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143879
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже потужно "реформував" судову систему сивочолий.. Довго будемо вигрібати його лайно з авгієвих стаєнь, в котрі він перетворив Україну..
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де той сивочолий реформатор?
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Саме так. Довго будеш вигрібати лайно сивочолого зі своїх штанів, у котрі він тобі насpав. Усе життя.
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А розкажіть нам про засади комплектування ВСП.
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ну так сивочолий реформатор міг те реформувати в межах 144 реформ.
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А хто там у нас закони ухвалює? Невже Президент? Тоді чому новообраний ще не вирішив цю кричущу проблему за три місяці?
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Порошенку, якщо треба було - людину з освітою КПІ , то прийняли закон за 1 день і навіть публікацію зробили. Так, що свої казочки залиште при собі.
Тобто, Порошенко мав коаліцію, щоби примати будь-які закони.
Що стосується Зеленського, то і він скоро матиме більшість в Раді і виправить помилки папєрєдніка.
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Дуже потужно "реформував" судову систему сивочолий.. Довго будемо вигрібати його лайно з авгієвих стаєнь, в котрі він перетворив Україну..
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А розкажіть нам скільки і хто делегував у ВСП
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Закон України «Про Вищу раду правосуддя» набув чинності 5 січня 2017 року.

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
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Отже, по вашому виходить, що аж ДВОЕ членів ВСП, яких призначив Президент переважають лише ДЕСЯТЬОХ, яких обрав (портновський) з'їзд суддів. Отих суддів, які (за вашими ж твердженнямим) беруть хабарі, виносять неправосудні рішення тощо. Найчесніших адвокатів, прокурорів і представників ВНЗ можемо залишити у спокої бо їх рівно стільки ж від кожної гілки, скільки і від Президента...

ЗЁ-логіка?
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Саме так. Довго будеш вигрібати лайно сивочолого зі своїх штанів, у котрі він тобі насpав. Усе життя.
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Похоже, Порох настолько сильно рванул со старта, что у пустоголовых подгорает до сих пор и видимо будет еще долго тлеть... Тупорылый совок!
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Це не ВРП це вища рада вакханалії - ВРВ. ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування - Цензор.НЕТ 610
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