 ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування

Рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
У розгляді клопотання прокуратури не брав участі член ВРП Прудиус, якому прокурори заявили відвід.
Водночас, самовідвід члена ВРП Павла Гречківського, у зв'язку зі знайомством з одним із адвокатів Погрібніченка, рада не задовольнила.
Погрібніченко виступив проти свого відсторонення і назвав справу політичною. Також, як і суддя Вовк, він заявив, що перебуває у відпустці.
Представники прокуратури наполягали на усуненні, враховуючи можливий вплив судді на інших суддів ОАСК, а також імовірну спробу знищити чи спотворити докази у справі.
Тобто, Порошенко мав коаліцію, щоби примати будь-які закони.
Що стосується Зеленського, то і він скоро матиме більшість в Раді і виправить помилки папєрєдніка.
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
ЗЁ-логіка?