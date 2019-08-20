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 Чоловік вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами висотки у Харкові, - поліція

Повідомлення про виявлення тіла померлого на вулиці Бучми у Харкові надійшло в поліцію 20 серпня близько 15:10.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці виявили тіло 41-річного жителя будинку, який вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання і перебував на обліку в диспансері.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143875
 
 
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