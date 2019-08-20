 Чоловік вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами висотки у Харкові, - поліція

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці виявили тіло 41-річного жителя будинку, який вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання і перебував на обліку в диспансері.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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