 Офіс президента хоче спростити працевлаштування і звільнення держслужбовців, - Нефьодов

Про це журналістам повідомив глава Державної митної служби (Держмитслужби) Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу", - сказав Нефьодов.

За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці

"Закон про державну службу не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників... Звісно, якщо ми будемо по шість-сім місяців бігати за кожним держслужбовцем - він може у будь-який момент піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно, - гадаю, тоді процес оновлення (митниці - ред) точно затягнеться", - прокоментував глава митної служби.

За словами Нефьодова, до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський.

"Тільки одного з цих керівників звільнено - голову Львівської митниці", - уточнив Нефьодов.

Нагадаємо, 6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей президент Зеленський закликав на той момент в.о. глави ДФС Олександра Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

Читайте також: Повне кадрове перезавантаження, - заступник голови ОП Гончарук назвав "головний фактор" для перемоги над контрабандою на митниці