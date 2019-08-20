 Офіс президента хоче спростити працевлаштування і звільнення держслужбовців, - Нефьодов

Про це журналістам повідомив глава Державної митної служби (Держмитслужби) Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу", - сказав Нефьодов.
За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби.
"Закон про державну службу не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників... Звісно, якщо ми будемо по шість-сім місяців бігати за кожним держслужбовцем - він може у будь-який момент піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно, - гадаю, тоді процес оновлення (митниці - ред) точно затягнеться", - прокоментував глава митної служби.
За словами Нефьодова, до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський.
"Тільки одного з цих керівників звільнено - голову Львівської митниці", - уточнив Нефьодов.
Нагадаємо, 6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей президент Зеленський закликав на той момент в.о. глави ДФС Олександра Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.
Прыгает на хозяев не подумавши....
В июле глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что один из "смотрящих" Киева предлагал ему взятку. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что без показаний Богдана "в принципе нечего расследовать".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опросит главу Офиса президента Украины Андрея Богдана в связи с его заявлением о существовании в Киеве "смотрящих", один из которых якобы обращался к Богдану с предложением "разделить" бюджетные $40 млн.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил журналистам, информирует 20 августа УНИАН.
"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", сказал он.
Сытник не уточнил, когда планируется опрашивать главу Офиса президента Украины.
30 июля на брифинге глава Офиса президента заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Также, по словам Богдана, он недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать главу КГГА". Глава ОПУ добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы.
Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа", после чего обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
14 августа на опросе в НАБУ побывал Кличко.
https://gordonua.com/news/kiev/sytnik-soobshchil-chto-glavu-ofisa-prezidenta-oprosyat-v-svyazi-s-zayavleniem-o-smotryashchih-v-kieve-1208730.html
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.
По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.
І кому вірити: тобі чи Геніальному прокурору України?
Добре, зливайся.)
І ладно митниця... Сбу прокуратура поліція це також держ службовці... А що з ними можна буде творити? Боюсь нефьодов, або ті що його курують...ще ті аферисти...
Так і до тоталітаризму не далеко...
А что такое было при Пете когда доллар с 12 стал продаваться за 28?
За 2018 рік заробітчани перерахували в Україну 11 мільярдів доларів... За 2016 8мільярдів... А ви про якісь 4.5 мільярди...
Не пишіть нісенітнеці...
Пан нефьодов хоче єдиноначалия?) Конкурси йому не підходять?)
А помоєму він популіст, з яким ніхто крім відвертих злочинців, не хоче працювати... Бо в кінцевому результаті, нефьодов втече на історичну батьківщину... А людям жити в Україні...
Одне тільки його оголошення петьою порошенко, переможцем конкурсу за два тижні до його закінчення чого варте... А те що він за два місяці на посаді голови ДМСУ не зробив нічого крім таємних зустрічей з власовим... Говорить саме за себе...