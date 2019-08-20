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 Політика України
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Все про:законопроект (700) митниця (552) чиновник, урядовець (497) Нефьодов (75) Офіс Президента (60)

 Офіс президента хоче спростити працевлаштування і звільнення держслужбовців, - Нефьодов

Офіс президента України готує законопроект про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців. Його можуть внести до Верховної Ради нового скликання як невідкладний.

Про це журналістам повідомив глава Державної митної служби (Держмитслужби) Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу", - сказав Нефьодов.

За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці

"Закон про державну службу не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників... Звісно, якщо ми будемо по шість-сім місяців бігати за кожним держслужбовцем - він може у будь-який момент піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно, - гадаю, тоді процес оновлення (митниці - ред) точно затягнеться", - прокоментував глава митної служби.

За словами Нефьодова, до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський.

"Тільки одного з цих керівників звільнено - голову Львівської митниці", - уточнив Нефьодов.

Нагадаємо, 6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей президент Зеленський закликав на той момент в.о. глави ДФС Олександра Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143874
 
   
 Топ коментарі
 
Пора Вальцмана брать за вымя и ставить к стенке
Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7423
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Я даже боюсь представить себе что вы у зелепупа насосете. И в каком месте.
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Пора Вальцмана брать за вымя и ставить к стенке
Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7423
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Зеленський єврей))А ти за євреїв чи проти?
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Я його питав, а тобі відповім після його відповіді. Зрозумів, горлівець?
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Читай мою відповідь вище, а цей коментар у спам.
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Ali Hasan - он по ходу не понял что времена поменялись.... Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6416

Прыгает на хозяев не подумавши....
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Це точно, бо тепер його чекає фільтраційний табір Портнова🐸
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Був у Петра один сосок,але порохоботи насосали йому ціле вимя))
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Цікаво, що насосуть зеботи своєму газді?
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Я даже боюсь представить себе что вы у зелепупа насосете. И в каком месте.
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скорее оближут... вместо продукции бумажного комбинату....
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Не бійтеся, як казав В. А. Ющенко. Він натренований смоктати зелену плісняву.
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Ваше политическое кредо ..Всегда.. Офіс президента хоче спростити працевлаштування і звільнення держслужбовців, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1134 ну да вот давайте еще дурачье наберем тупое дебильное.... но главное что исправно бигают по суботам в Синагоги... Офіс президента хоче спростити працевлаштування і звільнення держслужбовців, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2140 я как гляну на этого среднего рода в прическе панка или обкарнавшего его кем то..после того как птички небесные еу сладко так заметали пометом то не нахожу слов.... и ЭТО ГОСУДАРСТВЕНЫНЙ СЛУЖАЩИЙ КАТЕГОРИИ ...." А"... хотя на фоне Зеленского там все такие должны.. быть...
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да не пойдет ни один нормальный человек на госслужбу за зарплату! и среди евреев не так много дураков, как некоторые думают. 50 000 - огласил Разумков. ГРН, граждане, грн... у кого-то еще есть вопросы почему люди в Европу на заработки едут?
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Вас иудеев понять можно. Ненависть к Хрисианам у вас в крови. Это вас и погубит.
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Звільнення дерржслужбовців вони спростили до зедебілізму. А от працювати з ними після цього можуть лише ті, хто збирається після їхньої каденції втікати з України.
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Почему вы называете его Нефьодов. У вас буква Ё потерялась?
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Увольнение упростить, снять неприкосновенность с депутатов и тогда Баканов с этими чертями быстро разберётся. Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5653
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Схоже "охвіс-презерватива" хоче спростити приймання на дер.жслужбу "зелених-ган-д-онів" - ото заживемо!
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урезать соц пакет, 100% оплата не более 1 месяца за год (совокупная нетрудоспособность), 50% оплаты 2--й меяц в году, третий месяц вообще без оплаты, а дальше либо инвалидность, либо как хочет, но гарантированное увольнение!
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Вища рада правосуддя (ВРП) не відсторонили колишнього главу Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка від виконання обов'язків судді у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.Про це у Facebook повідомляє прес-центр судової влади України.Таке рішення ВРП прийняла, розглянувши клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення Вовка від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.ВРП не відсторонила Вовка від головування у Окружному адмінсуді Києва 20.08.19 Прямий Офис Президента хочет упростить трудоустройство и увольнение госслужащих, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5684
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Ось так працюють сьогоднішні зелені чиновники
В июле глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что один из "смотрящих" Киева предлагал ему взятку. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что без показаний Богдана "в принципе нечего расследовать".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опросит главу Офиса президента Украины Андрея Богдана в связи с его заявлением о существовании в Киеве "смотрящих", один из которых якобы обращался к Богдану с предложением "разделить" бюджетные $40 млн.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил журналистам, информирует 20 августа УНИАН.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", сказал он.

Сытник не уточнил, когда планируется опрашивать главу Офиса президента Украины.

30 июля на брифинге глава Офиса президента заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Также, по словам Богдана, он недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать главу КГГА". Глава ОПУ добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы.

Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа", после чего обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

14 августа на опросе в НАБУ побывал Кличко.
https://gordonua.com/news/kiev/sytnik-soobshchil-chto-glavu-ofisa-prezidenta-oprosyat-v-svyazi-s-zayavleniem-o-smotryashchih-v-kieve-1208730.html
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А ось так хто працює? Читаємо:
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.

По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.
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Я це вже читав. Що ти хотів цим мені сказати?
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Та ти там в цій статті трохи вище щось там в адресу Портнова писав начебто... А Югік каже, що він - свята людина. Виходить ти оббрехав Портнова.
І кому вірити: тобі чи Геніальному прокурору України?
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Луценко говорив зовсім про інші події, які були під час каденції януковича. Тому ти накидав просто купу лайна не розбираючись у суті.
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Здрасті! Я тобі дослівну цитату навів. "Ви всьо врьоті! Я вам нівєрю!"?
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Цитату, яка не має стосунку до мого коментаря. Тому наводь свої цитати подалі від мене.
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Так твій коментар - також флуд, який не стосується теми статті.)
Добре, зливайся.)
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Ти не Адмін, щоб мене судити. Тому в спам.
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Ти допоміг їм прийти до влади, Димитрику.
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Лікуй *карієс* від батончиків бариги !
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Я не їм цукерок. Тобі це було відомо, але до твоїх хвороб додалася амнезія?
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Небезпечним шляхом ідем... Слухняний раб, це раб, яйця якого, повністю в руках господаря...
І ладно митниця... Сбу прокуратура поліція це також держ службовці... А що з ними можна буде творити? Боюсь нефьодов, або ті що його курують...ще ті аферисти...
Так і до тоталітаризму не далеко...
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Так і до тоталітаризму не далеко...

А что такое было при Пете когда доллар с 12 стал продаваться за 28?

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Не зрозумів питання... пєтя оголосив нефьодова переможцем конкурсу за два тижні до його завершення... І перед фінальним туром... При трьох живих кпндидатах...
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Когда дол. был по 12, Петя прижал одно место Коломойскому и тот начал выводить все с Привата через скупку дол. Вот эти 4,5 млрд. дол. Коломойского и сделали дол по 30 тогда.
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Все правильно, але Бєня вивів 5,5 млрд баксів.
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Ви дуже поганої думки про українську Державу...
За 2018 рік заробітчани перерахували в Україну 11 мільярдів доларів... За 2016 8мільярдів... А ви про якісь 4.5 мільярди...
Не пишіть нісенітнеці...
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І саме цікаво це спростити процедуру прийому.. нагадаю зараз у нас конкурси...
Пан нефьодов хоче єдиноначалия?) Конкурси йому не підходять?)

А помоєму він популіст, з яким ніхто крім відвертих злочинців, не хоче працювати... Бо в кінцевому результаті, нефьодов втече на історичну батьківщину... А людям жити в Україні...
Одне тільки його оголошення петьою порошенко, переможцем конкурсу за два тижні до його закінчення чого варте... А те що він за два місяці на посаді голови ДМСУ не зробив нічого крім таємних зустрічей з власовим... Говорить саме за себе...
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На святе посягають...антихристи -зебіли...Звільняти держлужбовців...Господи, верни розум зебілам а нам Порошенка!! При Порошенка такого не було!!
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