 Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"20 серпня об 11.00 годині, як було заявлено напередодні СММ ОБСЄ та Російській Федерації, українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення №1. Однак, російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж. Внаслідок чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи", - сказано в повідомленні.

При цьому терористи під загрозою застосування зброї не допускають українську сторону для ремонту зруйнованої частини мосту.

Читайте також: Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

У прес-центрі ООС зазначають, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями, розпочати практичні заходи по демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій по ремонту зруйнованої частини мосту.