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Все про:демонтаж (64) міст (252) ремонт (544) операція Об'єднаних сил (1496) Станиця Луганська (47)

 Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської

Українська сторона у вівторок приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Але окупанти в порушення домовленостей не стали розбирати свої укріплення.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"20 серпня об 11.00 годині, як було заявлено напередодні СММ ОБСЄ та Російській Федерації, українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення №1. Однак, російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж. Внаслідок чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи", - сказано в повідомленні.

При цьому терористи під загрозою застосування зброї не допускають українську сторону для ремонту зруйнованої частини мосту.

Читайте також: Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

У прес-центрі ООС зазначають, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями, розпочати практичні заходи по демонтажу фортифікаційних споруд на своїй території, та в подальшому надати можливість перейти до реальних дій по ремонту зруйнованої частини мосту.

Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143870
 
   
 Топ коментарі
 
нужно что бы Зеленский позвонил путину.....
Что бы повлиял на ту сторону....
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Гимн новой зе власти: Мы певцы и музыканты акробаты и шуты....
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ойц!

карпатський бокораш‏ @bokorash 19 часов назад

А ви помітили як пропало знаменитий ЗУБОЖІННЯ і його матір Тимошенко буренароджена?! Чи не вмерла випадково, чи не завонялась?
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Кстати да: куда-то «пропала» Юлия Владимировна...............🙁
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У маминій пельменній аншлаг, допомагає ліпити пельмені...
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нужно что бы Зеленский позвонил путину.....
Что бы повлиял на ту сторону....
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ОЖИДАЕМЫЙ - это - антисемитизм...нельзя...харам...
Можно:оевреемый
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Почему не было,было воровство и мародерство
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А что было при Порошенко? Разве тогда оккупанты выполняли условия каких-либо договоренностей?
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Ой яка неподіванка.
Мабудь погано на колінах перед "той стороной" стояли.
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Когда именно президент Зеленский стоял на коленях перед той стороной?
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Ось варто лише вимовити "стоять на коленях" і прибігли доказувати щось про Зеленського.
В посту про нього ані слова то...
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Що тут сказати. Треба гаранту дзвонити баканову на рахунок цих "чортів".
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Пральна. Чтобыв офисе преЗЮдента совершил сеанс экзорцизма. И если нужно - не один.
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Гимн новой зе власти: Мы певцы и музыканты акробаты и шуты....
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Украина нам до сраки... и в Сраюле мы свои...... Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификация у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 5467 припев... постоянный повторять 53 года.... чтобы на генном уровне запомнили кого НИКОГДА НЕ ПУСКАТЬ К БУДКЕ И КОРЫТУ...
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У Крылова есть на эту тему отличная басня "Щука и Кот"

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?»
Стал Щуке Васька говорить:
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

Не даром говорится,
Что дело мастера боится».-
«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».-
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.
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Гимн прежней власти: мы лжецы, барыги и воры
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Не хотят мост и цивилизацию, то и нечего их насиловать 😉.
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Також, НЗФ РФ під загрозою застосування зброї, якої на ділянці розведення не повинно бути, не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.
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И что теперь- кто то доложил о срыве перемирия, и о угрозе жизни военных и гражданских, со стороны НЗФ РФ . Зе в домике не читает уже facebook ООС
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Roman Burko
1 год ·

Фото сьогодні з мосту у Станиці Луганській. Як бачите, блокпост терористів і далі спокійненько стоїть впритул, на ньому чатують бойовики та майорить триколог терористів, який здалеку дуже схожий на російський прапор.
Нагадую, що цього блокпосту неповинно взагалі бути там згідно домовленостей за якими наші військові відійшли та виконали умови демілітаризації. З протилежного боку впритул немає ні українських блокпостів, ні прапорів. Чому так відбувається, давайте спитаємо у кого? Та одразу у Володимир Зеленський, бо він же і "пожежник", і "прокурор", і очільник держави, який завжди знає який чорт у всьому винен. То де той чорт, що дозволяє такому відбуватися?
І як там "формули Штанмайєра" по здачі національних інтересів України, вже працюють, чи тільки готується під них грунт?Оккупанты и их пособники сорвали синхронный демонтаж фортификация у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 2754
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ОБСЕ не фиксирует никакого нарушения или их никто не пригласил на этот мост. Ну просто не верится в просто сдачу Украины одним Зе .
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Та не будет там согласия...чужая по ментальности территория...чуждый по ментальности "народ дамбаса", чужое всё... морлоки...по Уэлсу... с кем договариваться? Какие уступки? К чему???

Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми...

Да, и скажите там великому и опытному политику-членомроялисту, шобы кучму прибрал... там всей функции рыжего - шобы трубы пинчуковские трубили...ничего, прживут на Франчучкины и элтанджонские гандоны
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Такие действия украинской стороньі , также , как действия российских оккупантов, нужно документировать вместе с наблюдателями от ОБСЕ. Пригодится...
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Не только вносить в отчет ОБСЕ, но и предпринимать ответные шаги по восстановлению статуса на момент перед отводом ЗСУ .
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 20 часов назад

Рубрика "а помните?".
А помните как постоянно в инфополе мелькало про какую то евроинтеграцию?
Про какое то нато?
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Не хотят - не надо. Пусть на вертолетах летают. Зеленский еще не наигрался в "миру-мир". Петя тоже мирился, но в основном в свой карман.
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Врать не надоело. И кто ты такой чтобы наезжать на моих президентов? Пошёл вон отсюда.
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Смотри не обосрись от большой любви к президенту.
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О хамло заявилось. И читать оно не умеет. Я написал о президентах, во множественном числе. Пошёл вон, провокатор.
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Спасибо мне ношенные после тебя не надо.
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Воистину, дураки не учатся даже на своих ошибках, 350 лет унижений прошли даром...
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Проблема в тому, що номальні люди страждають від цих рішень. Хоча можна було б знести блокпост на мосту одним-двома пострілами з танку, а на всі питання тієї сторони та ОБСЄ відповідати "тєпєрь їх там нєт"
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Путлер похерив Договір про міждержавний кордон.
1. Ст. 5 "Угоди"1991 року-зобов'язання шанувати територіальну цілісність кордонів.
2. Будапештський меморандум про гарантії територіальної цілісності(гарантом, разом з США і Великобританією.)
3.Договір від 31 травня 1997 року- підтвердження непорушності кордонів України.
4.Сухопутні кордони,ратифіковані парламентами.
А ви тут хотіли,аби терорист №1 світу вам заручників своїх віддав,та ще й роззброївся?Його викурювати треба,як лиса з нори,блокувавши безвіз,торг.відносини-барижні схеми(через треті країни),грошові потоки,що йдуть на війну,включаючи окуповані території з світлом,водою,бартером.Жирних гнид всередині країни ізолювати від будь-яких таємних стосунків та впливу на розпалювання ненависті,типу громадянського конфлікту,бо є контрольоване де-факто і неконтрольоване-чуже.Досить молитися на мародерів-нам своє робить!
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Для этого яйца нужны...а их нет... нет не только у слуги народа, но и у тех, кто воплотил в нем свои надежды...
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Вот какраз у клана "Кучка-Потрох 2000" золотые яйца были.Правда,в чужих гнёздах,как у кукушки,отложены.Плевать на них-с собой в яму истории не унесут,а х"ло-не вечен,сдохнет-никто и не вспомнит урода.
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Ты - Эзоп??? Шота до меня плохо доходит... похоже, пора в трускавецкий риксос ума набраться...
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Тикало витріть-лахтою смердить.Дешева рибка-херова юшка,тому на рейдера 90-х ніхто,окрім 5-ої анали й не ставив.Я за Зе не голосував-мені по приколу Президентська приставка до мого ніка-усім завдячую приставкою "Де" разом з моїм ніком.Тому такій лажі секти "Свідки покращення",коли де-факто є від 8 до 28 грн.за долар,я не повірю ніколи.Тай без різниці,хто горбатого до тину ліпить чи вошь,чи гнида,бо їх обох варто ізолювати.
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Штёпа, вот ты говоришь мало, но смачно...и когда ты говоришь, хочется, шобы ты еще шота сказал...я согласен с твоими постулатами...
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Та не жалко...будешь готовить, сдобри "табаско"...обращайся, еслишо...
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тупость это не когда чего-то не знаешь, а когда не учишься на ошибках своих предшественников. договориться захотелось? с рашкой? с ******? с ними можно договариваться только и исключительно для того чтобы их ****@ть. они это любят и только это и понимают, а всякое джентельменство при контакте с козломордыми неуместно.
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У недореспублик на дамбасе на тряпках, кроме запаха мочи, вроде тоже имеется двухглавая курица...
Отстаете от моды, дегенераты: так вас точно не заберут потом в лепрозорий, нарасие уже меняют плохую примету - курицу - на нормальный(вроде бы) пацанский значек...Окупанти та їхні спільники зірвали синхронний демонтаж фортифікацій біля Станиці Луганської - Цензор.НЕТ 6384
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Воу,воу, потише, горячие активные миротворцы. А то придумаете синхронно распилить танки. Мы вот свои распилили, даже единственный выставочный "Оплот", таперича ждем. ОБСЕ, их российская фракция, 80 офицеров ГРУ РФ из совместной мониторинговой миссии и еврогейские комиссары в восторге. Чего вы свои Т-72Б и Т-90 не пилите? Бурятов вытащите и пилите.
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Ну нарешті. Я довго чекав подібну новину. Початок добрий. Тепер треба просто повернути назад свої позиції - погралися в якоби пєрєміріє, досить.
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не допускают украинскую сторону для ремонта разрушенной части моста....

Разрушеная часть моста находится на украинской территории. Какое еще разрешение? От разрушеной части моста до сепарской территории метров 300. Или клоун уже сдал часть территории на этом берегу?
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