 Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Під час виступу в парламенті, присвяченого політичній кризі, започаткованій "Лігою", Конте сказав, що подасть прохання про відставку президентові Серджо Маттарелла, який повинен буде вирішити, чи оголошувати дострокові вибори, чи спробувати створити нову коаліцію.
"Дорогі друзі з "Руху 5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", - сказав Конте в Сенаті.
Під час виступу Конте різко розкритикував свого заступника, лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом і звинувативши в безвідповідальності. Він сказав, що Сальвіні не поважає парламент, і нагадав про відмову виступити перед депутатами у справі про фінансування "Ліги" з Москви.
Нагадаємо, уряд "Ліги" і "П'яти зірок" на чолі з Джузеппе Конте було створено влітку 2018 року. Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні став главою МВС і віце-прем'єром.
Попередні парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня 2018 року.
🤑
🤣🤣
Возможо, пуйловские нефтедоллары не поделили.
пусть путлер -- и дальше развязывает мешок..
Что очччень бизнесу полезно- не успевают нагадить..
😁
"деморалізація-дезорганізація-дезінтеграція"
на італійцях таки перших досліди з інженерії розбрату ставляться (див. "Сільвіо та інші")
Сержу матом в рыло?
Разве он не написал его заранее, когда назначался премьером? Без даты...