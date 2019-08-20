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 За кордоном
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Все про:Конте Джузеппе (7) Сальвіні Маттео (7)

 Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про намір подати у відставку у зв'язку з рішенням партнерів по коаліції з партії "Ліга" ініціювати вотум недовіри уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Під час виступу в парламенті, присвяченого політичній кризі, започаткованій "Лігою", Конте сказав, що подасть прохання про відставку президентові Серджо Маттарелла, який повинен буде вирішити, чи оголошувати дострокові вибори, чи спробувати створити нову коаліцію.

"Дорогі друзі з "Руху 5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", - сказав Конте в Сенаті.

Під час виступу Конте різко розкритикував свого заступника, лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом і звинувативши в безвідповідальності. Він сказав, що Сальвіні не поважає парламент, і нагадав про відмову виступити перед депутатами у справі про фінансування "Ліги" з Москви.

Нагадаємо, уряд "Ліги" і "П'яти зірок" на чолі з Джузеппе Конте було створено влітку 2018 року. Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні став главою МВС і віце-прем'єром.

Попередні парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня 2018 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143868
 
   
 Топ коментарі
 
Минус один любитель Хайла. Победа
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5-ти звездочные тоже пуйловики еще те.
Возможо, пуйловские нефтедоллары не поделили.
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За Марківа криваві відпрацював-можна і втекти,завчасно перевівши стрілки,але кажуть Бог не теля-бачить і звідтіля!
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При ПетРылло тама усьо было какалиционно!
🤑
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какой-то странный финт ушами - типа уши на зло маме отморожу...
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почему же... ************* "Лига", за кацапские деньги, выразила ему недоверие... что же, ждать, когда вынесут с премьерского кресла?
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5-ти звездочные тоже пуйловики еще те.
Возможо, пуйловские нефтедоллары не поделили.
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тогда... надеюсь, перед уходом, он все-таки успеет унести кассу!) Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку - Цензор.НЕТ 9938
пусть путлер -- и дальше развязывает мешок..
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Нет, эти с хылом ничего не имеют. Какие ещё нефтедоллары? - Чушь. Партия Сальвини в этом году выиграла во всех регионах на местных выборах и на выборах в Европарламент. Вот он и захотел править без 5 звёзд. Это Сальвини с ****** связан. По сообщениям Ит. сми, он получил от ***** 65 млн. для своей партии через ENI, что сам отрицает.
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Да тама парламенты долго не живут..
Что очччень бизнесу полезно- не успевают нагадить..
😁
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Как раз наоборот. Конте уходит в отставку, а Сальвини остается министром Внутренних Дел Италии.
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нє-а, це діє **********
"деморалізація-дезорганізація-дезінтеграція"
на італійцях таки перших досліди з інженерії розбрату ставляться (див. "Сільвіо та інші")
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подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле...



Сержу матом в рыло?
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Конте сказал, что подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле Источник: https://censor.net.ua/n3143868

Разве он не написал его заранее, когда назначался премьером? Без даты...

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За Марківа криваві відпрацював-можна і втекти,завчасно перевівши стрілки,але кажуть Бог не теля-бачить і звідтіля!
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Иногда находящиеся на содержании Кремля политики оказываются полезными для нас идиотами.
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Сальвини остается министром МВД Италии, а Конте как раз уходит.
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