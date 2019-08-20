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 Події, Суспільство
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Все про:НАБУ (2071) СБУ (4648) Ситник (507)

 "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стало тісніше працювати зі Службою безпеки України.

Про це повідомив директор Бюро Артем Ситник в інтерв'ю OBOZ TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ.

"Мені приємно, що зараз ми почали працювати більше зі Службою безпеки України. Тому що ми працювали самі і в умовах тотальної протидії. Зараз, коли держава справді матиме комплексний підхід до проблеми подолання злочинності, зокрема у сфері корупції, то, звичайно, результати будуть набагато кращі", - сказав він.

Як один із прикладів співпраці НАБУ і СБУ Ситник назвав розслідування "Роттердам+".

"Як би там не було, експертний висновок, який ми півроку намагалися отримати щодо "Роттердам+", отримала Служба безпеки України. Зараз вперше за чотири роки ми отримуємо цікаві матеріали звідти, цікаву інформацію, яку ми можемо разом обробити і реалізувати", - зазначив директор Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: Справа "Роттердам+": 2 з 6 підозрюваних перебувають за кордоном, якщо вони не повернуться, їх оголосять у міжнародний розшук, - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143866
 
 
 Топ коментарі
 
это тот дурачок, что покушал/отдохнул на 150 000 грн, и забыл расплатиться..
а шас ему просят "расплатиться", а он такой "А салхфеток на столе не было.. Не буду платить!"
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Понятно за кого голосовал Сытник.
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Артем Сытник заявил журналистам Gazeta.ua, что он вполне может заехать вечером к Владимиру Зеленскому домой - если, конечно, от главы государства поступит соответствующее приглашение.

Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует.
В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время
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это тот дурачок, что покушал/отдохнул на 150 000 грн, и забыл расплатиться..
а шас ему просят "расплатиться", а он такой "А салхфеток на столе не было.. Не буду платить!"
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Они уже особо и не скрываются. После встречи дома у Зели:

"... Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время, при условии, что такое приглашение последует от президента. Руководитель НАБУ напомнил, что глава государства может работать круглосуточно. Поэтому в данном случае обсуждать нужно не сам факт встречи. По мнению Сытника, необходимо анализировать наличие/отсутствие влияния данной встречи на работу того или иного органа...."

И всякие борцуны типа Соболева, Шабунина, Скрыпина, Дубинского и Лещенка как в рот воды набрали. А при Порохе уже был бы бешеный хайп.
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НАБУ начало работать - у порохоботов начало подгорать. Совпадение? Не думаю. "Мы начали больше работать со Службой безопасности", - Сытник - Цензор.НЕТ 7843
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сразу заметно, что ты не думаешь..
причем, жить с отключенными мозгами для ЗеЭлектората это норма.. Совпадение?!.. нет! это норма!
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О, великий жопомыслитель нарисовался. Ты уже разучил методичку про политические репрессии? Скоро пригодится. "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник - Цензор.НЕТ 1452
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Електричество заводам папы Бени теперь стоит 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Что там НАБУ и СБУ об этом говорят?

Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?

В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ и СБУ в упор этого не замечают?

Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ упорно молчит в тряпочку.

Сотрудников администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.

Правда классно НАБУ и СБУ заработало, правда зебилы?
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Сотрудников администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций.

Это и при Мародёре было. "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник - Цензор.НЕТ 2027
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ахаха... набу начало работать "Мы начали больше работать со Службой безопасности", - Сытник - Цензор.НЕТ 4647 насмешили
просто директор набу теперь не к Пете в Козин будет ездить, а в опен спейс к Зе и Богдану
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Именно. И всё будет зависеть от воли Зе и Богдана. Ждём-с.
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ясно, що в НАБУ без СБУ не справляються, бо в СБУ - професіонали.
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Артем Сытник заявил журналистам Gazeta.ua, что он вполне может заехать вечером к Владимиру Зеленскому домой - если, конечно, от главы государства поступит соответствующее приглашение.

Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует.
В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время
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Прямо напрашивается открытым текстом 😀😀😀
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так краще, вчасно))), стукнути, шоби...далі зрозуміло...
чи це дійсно шось нове?
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Мы начали водкой утром.

Мы кончили ночью в постели.
И трудно, трудно прятаться в тень.
И быть молчаливым и мудрым.
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Ура-поцриоты, как вы прокоментируете это:
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.

По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.
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Еще совсем немного и Югик арестует Мародёра. Вот увидите.
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а в деле по коррупционным схемам в оборонке с кем Сытник тесно сотрудничал со Свинарчуком?
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Да,,да,а раньше вы работали на петра лексеича и не ломали голову с ротодамой+
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Ну так. Приємно ж працювати з "професіоналом" "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник - Цензор.НЕТ 5039
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Пора Вальцмана брать за вымя и ставить к стенке
"Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник - Цензор.НЕТ 9014
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