 "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник

Про це повідомив директор Бюро Артем Ситник в інтерв'ю OBOZ TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ.

"Мені приємно, що зараз ми почали працювати більше зі Службою безпеки України. Тому що ми працювали самі і в умовах тотальної протидії. Зараз, коли держава справді матиме комплексний підхід до проблеми подолання злочинності, зокрема у сфері корупції, то, звичайно, результати будуть набагато кращі", - сказав він.

Як один із прикладів співпраці НАБУ і СБУ Ситник назвав розслідування "Роттердам+".

"Як би там не було, експертний висновок, який ми півроку намагалися отримати щодо "Роттердам+", отримала Служба безпеки України. Зараз вперше за чотири роки ми отримуємо цікаві матеріали звідти, цікаву інформацію, яку ми можемо разом обробити і реалізувати", - зазначив директор Національного антикорупційного бюро.

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