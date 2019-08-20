 "Ми почали більше працювати зі Службою безпеки", - Ситник

Про це повідомив директор Бюро Артем Ситник в інтерв'ю OBOZ TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ.
"Мені приємно, що зараз ми почали працювати більше зі Службою безпеки України. Тому що ми працювали самі і в умовах тотальної протидії. Зараз, коли держава справді матиме комплексний підхід до проблеми подолання злочинності, зокрема у сфері корупції, то, звичайно, результати будуть набагато кращі", - сказав він.
Як один із прикладів співпраці НАБУ і СБУ Ситник назвав розслідування "Роттердам+".
"Як би там не було, експертний висновок, який ми півроку намагалися отримати щодо "Роттердам+", отримала Служба безпеки України. Зараз вперше за чотири роки ми отримуємо цікаві матеріали звідти, цікаву інформацію, яку ми можемо разом обробити і реалізувати", - зазначив директор Національного антикорупційного бюро.
а шас ему просят "расплатиться", а он такой "А салхфеток на столе не было.. Не буду платить!"
"... Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время, при условии, что такое приглашение последует от президента. Руководитель НАБУ напомнил, что глава государства может работать круглосуточно. Поэтому в данном случае обсуждать нужно не сам факт встречи. По мнению Сытника, необходимо анализировать наличие/отсутствие влияния данной встречи на работу того или иного органа...."
И всякие борцуны типа Соболева, Шабунина, Скрыпина, Дубинского и Лещенка как в рот воды набрали. А при Порохе уже был бы бешеный хайп.
причем, жить с отключенными мозгами для ЗеЭлектората это норма.. Совпадение?!.. нет! это норма!
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Что там НАБУ и СБУ об этом говорят?
Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?
В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ и СБУ в упор этого не замечают?
Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ упорно молчит в тряпочку.
Сотрудников администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.
Правда классно НАБУ и СБУ заработало, правда зебилы?
Это и при Мародёре было.
просто директор набу теперь не к Пете в Козин будет ездить, а в опен спейс к Зе и Богдану
Одновременно с этим глава НАБУ подчеркнул, что не ездил на празднование Дня рождения ни к кому из представителей власти. По словам Сытника, за последние 4 года у него были исключительно рабочие встречи. С новой властью руководитель антикоррупуционного органа тоже контактирует.
В частности, Сытник рассказал, что у него было несколько встреч с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой.
Артем Сытник допускает возможность визита домой к Владимиру Зеленскому в вечернее время
чи це дійсно шось нове?
Мы кончили ночью в постели.
И трудно, трудно прятаться в тень.
И быть молчаливым и мудрым.
Юрий Луценко заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что он не понимает, почему Андрей Портнов ранее уезжал из Украины.
По словам руководителя Генеральной прокуратуры, обвинения были просто смехотворными с юридической точки зрения, и у него, как у генпрокурора, нет никаких вопросов к этому человеку.
Юрий Луценко выразил недоумение, комментируя решение Андрея Портнова уехать из Украины после победы Евромайдана. Генеральный прокурор подчеркнул, что он не понимает, почему юрист решил покинуть страну. Ведь обвинения, которые тогда были против него выдвинуты, являются просто смехотворными с юридической точки зрения.