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Все про:Німеччина (1255) пограбування (407) українці (1070)

 Грабіжники в уніформі поліцейських зупинили українців у Німеччині і відібрали у них 15 000 євро

На німецькому автобані злочинці представились поліцейськими і зупинили мікроавтобус з українськими номерами. Вони попросили показати гроші, відібрали їх і втекли.

Пограбування сталося в ніч на вівторок, 20 серпня, на автобані біля міста Зігбург на заході Німеччини. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Люди в формі зупинили мікроавтобус з України. Вони представилися співробітниками поліції і перевірили пасажирів на наркотики. Потім вони попросили мандрівників показати готівку, нібито щоб переконатися в тому, що вони не мають фальшивих грошей. Коли українці дістали банкноти, грабіжники вихопили у них з рук 15 тисяч євро і заскочили в свій автомобіль.

Один із потерпілих спробував зупинити машину грабіжників, але злочинці збили його і зникли. Тепер їх шукають справжні поліцейські.

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Щоб туристи не упіймалися на хитрощі кишенькових злодіїв, німецька поліція випустила пам'ятку з 11 прийомами злочинців. Особливу пильність радять проявляти під час нестандартних ситуацій, наприклад, якщо вас чимось забруднили чи несподівано відволікли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143857
 
 
 Топ коментарі
 
Та не, скорей всего ваши ПЕдрилы.
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та небойсь русопереселенцы и шалят )))
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шакаладный подбарыжник, отодвинутый от корыта - нет?
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Зубожілих українців пограбували 😭
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Или русня или наши зебилы
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шакаладный подбарыжник, отодвинутый от корыта - нет?
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Поліцаї спілкувались мабуть українською Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро - Цензор.НЕТ 5418
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На каком автомобиле они были?.. Не помню на автобанах полицейских без служебного автомобиля... Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро - Цензор.НЕТ 8719
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На самом деле, они на автобанах маскируются, на гражданских ездят.
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Похоже это любимый трюк чернявых "немцев". Была история про немецкого гангстарэппера курдского происхождения Хатара, когда тот с подельниками точно также ограбил инкассаторов на пару миллионов евро и сбежал из страны.
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Мафия грабит эмигрантов и не только в Германии, а и по всему ЕС, поэтому нужно со своими соотечественниками зарубежом не общаться. А ещё богатые немцы совершенно не понтуются своим богатством в отличии от наших и попадает в такие ситуации реже.
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Немцы врядли таскают с собой наличку да и еще в такой сумме.
Я уже и не помню сколько когда брал наличные с собой, они просто не нужны.
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Да, вы правы. А с карточек грабитель не возьмёт ничего.
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О чем и речь.
Ну ладно, возьми тысячу евро наличными, остальное пусть лежит в каком нибудь Райффайзен Банк, если страшно с украинскими банками связываться, возьми там же карточку и всех делов.
В чем смысл таскания с собой наличными 15.000 евро?
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ну как, вот придет тебе на счет 15000 евро а потом налоговой объясняй откуда они. А если это зароботок то тут и налоги сразу нужно будет платить.
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На байку тяне ні назви напрямку ні фірми перевізника. Це щоб у фірми не перепитували і не вивели на чисту воду?
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Судя по новостям украинец за рубежом означает жертва.
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В ЭПОХУ РОБОТИЗАЦИИ ЗА ВОРОВСТВО СПОКОЙНО МОЖНО РУБИТЬ РУКИ !)
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