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 Суспільство
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 Українці не їхатимуть з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, - Глава київської асоціації психотерапевтів Шевцов

Люди будуть мотивовані працювати на розвиток економіки України, якщо крім матеріальних будуть задоволені інші їхні базові потреби, вважає Олексій Шевцов

Важливою складовою мотивації українців залишатися вдома і працювати на розвиток економіки своєї країни є задоволення не тільки матеріальних, але й інших базових потреб, зокрема – потреба в безпеці. Таку думку озвучив 112.ua лікар-психотерапевт Олексій Шевцов у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

"Як потужний чинник, який міг би мотивувати українців віддавати перевагу роботі в Україні, я б виділив, насамперед, безпеку, яку повинні забезпечувати правоохоронні органи. Мені, як лікарю-психотерапевту, дуже часто доводиться чути від своїх пацієнтів, вони не відчувають себе захищеними в Україні. Це відбувається на тлі розгулу злочинності, про прояви якої люди чують зі ЗМІ, і відсутність відчуття сильної і готової захистити поліції. Багато мені говорять, що по-справжньому бояться виходити з дому, особливо у вечірній час. Регулярні повідомлення про мінування тільки підвищують градус страху – люди побоюються, що загроза може торкнутися їх або близьких. Серед факторів стресу - п'яні водії на дорогах, в тому числі і водії в нелегальних таксі, які не несуть ніякої відповідальності за життя і здоров'я пасажирів, які мають усі можливості робити з ними все, що завгодно і залишатися безкарними", - сказав 112.ua Олексій Шевцов.

За його словами, в європейських країнах українців привертає набагато вищий рівень безпеки, культури. Є очікування, що там їх праця буде цінуватися вище, ніж в Україні. "Приваблює і більш високий рівень медицини в ЄС. Фактор незадоволеності рівнем медичного обслуговування в Україні – один з тих, що чинять серйозний вплив на бажання людей виїхати", - сказав Шевцов.

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Крім інших факторів, важливим для людей є чистота на вулицях міст: відсутність сміття та людей у стані алкогольного сп'яніння на вулицях, на станціях метро, біля під'їздів, у яких люди живуть з сім'єю. Цього явища, тим більше в таких масштабах, звичайно ж немає в Європі, сказав експерт. "Мотивацією для людей залишатися в Україні може служити створення умов для їх дітей: українці не стали б так масово виїжджати в пошуках кращих можливостей, якщо б мали можливість влаштувати дитину в хороший садок, у школу з гідними умовами для розвитку. В країні потрібно створити умови для професійної реалізації: за кордон виїжджають танцюристи, музиканти, художники, вчені, які не знайшли гідного застосування своїм здібностям в Україні. Там вони отримують можливість для розвитку, яких не мали в рідній країні", - підкреслив Шевцов.

Важливе і створення умов, які допомогли б поліпшити демографічну ситуацію в країні. Зокрема, це збільшення виплат на дітей, гідний розмір виплат жінкам, які перебувають у декретній відпустці, пільги щодо медичного обслуговування, створення можливостей влаштувати дитину в хороший дитсадок.

Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143856
 
   
 Топ коментарі
 
Бред. В Европе не только "сообщения р минировании", но и реальные теракты. Вижу только экономическую составляющую- уровень ЗП, возможность заработать, уровень жизни, перспективы и т.д.
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этому психотерапевту нужен психиатр, зовите немедленно
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Скільки народу виїхало за 5 років правління петра?
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Та навіть повернулися ще й в полон іноземців узяли.
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А сколько денег прислали сюда те, кто выехал отсюда при правлении Петра? Наверное много, и наверное не все выехали навсегда. Кто-то вернется, кто-то поедет. Это процесс трудовой миграции и обусловлен лучшими условиями и зарплатами. А массовые потоки из стран бывшего СССР начались еще в конце 80-х., в период позднего СССР. Но тебя этот вопрос не интересует, правда? Тебе важен петро, а суть проблемы отходит на третий план.
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Сколько бы не выехало , большинство видимо довольны . Иначе не отдали бы Петру предпочтение на выборах . Українці не їхатимуть з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, - Глава київської асоціації психотерапевтів Шевцов - Цензор.НЕТ 8712 .
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Не більше ніж за правління кучми,Ющенка, овоча.
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Бред. В Европе не только "сообщения р минировании", но и реальные теракты. Вижу только экономическую составляющую- уровень ЗП, возможность заработать, уровень жизни, перспективы и т.д.
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подивіться на європейців - їх обличчя спокійні, люди часто усміхаються, доброзичливі, але й ділові, сконцентровані. Вони знають, що, якщо підуть в суд, то суд розбереться.
Чи є це все в Україні? - цього немає, суцільна депресія та апатія.
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этому психотерапевту нужен психиатр, зовите немедленно
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еге, невідомо хто незнати звідки - чи то ГО з непевною назвою, чи комерційна структура, рекламується на "Голосі", "АиФе", "Оборзєватєлє" і тому подібних 112 аналах
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ОЧЕРЕДНАЯ СТАТЕЙКА ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА. ПРИ ЧЕМ ТУТ БЕЗОПАСНОСТЬ? ДА, ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР, НО ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, КОГДА ВОПРОС КАСАЕТСЯ РАБОТЫ И ВООБЩЕ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СТРАНЕ.
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Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность.-Процесс обеспечения безопасности Зеленским пошёл.Уже вернулись с заработков Коломойский, Портнов, Боголюбов.
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як сказав би пан Палівець: таким ехпертам ціна - лайно
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бред, причина простая европейские цены и укр. зарплаты + полная импотенция служб правопорядка и полностью коррумпированная судебная система, и как следствие люди бегут из страны
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Безопасность народу? Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов - Цензор.НЕТ 3916
Может еще и кражи и грабежи начать раскрывать? Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов - Цензор.НЕТ 9140
Задача извести украинцев а не размножить.
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Безопасность может гарантировать только Бог! А государство должно заниматься Духовным развитием людей, а когда уровень развития народа дойдет до Европейского, тогда и безопасность будет европейская. Безопасность в среде больных людей возможно обеспичить только в специальных мед. учреждениях.
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Доверить государству духовное развитие, что педофилу детсад.
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Если в нашей стране продукты в два раза дороже (в аграрной стане, на минутку много выращивающей своего), зп в три раза меньше, чем в той же Польше, о какой безопасности идет речь?
Видимо очередной зебил вещает)
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Безопасность, это один из факторов качества жизни. В Украине все факторы, определяющие это самое качество, на очень низком уровне. Поэтому и уезжают люди.
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посетите британию))) погуляйте поздним вечером в лондоне,не в центре)) последняя мода - ножи и мачете
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Із якої палати він пише? Чергова маячня зебобів.
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Интересно он давно был САМ у психиатра? Он дурачок или как?
КАК молодая семья сможет заработать на квартиру при ипотеке ОТ 15% ? Как им жить? Может заряжать воду в банках ?
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Це буде іпотека на 20 років з місячною виплатою як за орендоване житло.
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Та ладно Візьми Львів. квартира 1 лям (не дорогу). Щомісяця - 16к оренда. Асилить молода сімя таку іпотеку?
Чи їй набагато простіше поїхати в Чехію, заробити 10% для першого внеску, та платити під 4-5%
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миграция рабочей силы внутри ЕС очень большая)) уже поляки снизили налоги для молодежи,а они все равно едут работать на запад)) литовское правительство призывало и своих возвращаться)) не хотят)) уже испанцы подтягиваются с итальянцами,с работой напряг)) где выше оплата,там люди и оседают.
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этот психобалобол работать в колхоз не желает ?
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Полный бред для зелохов. Какая безопасность? Пусть заставят работодателя в Украине платить нормально, они этого не смогут и не могут. А на зароботки пол Польши ездит и ни чего не ноют а наоборот. Так что уровень интеллекта Зе и его стада налицо.
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Шевцов абсолютно правий.
В нас немає правоохоронних органів чи судів, є цехи, як за феодалізму, в які збилися ремісники та замкунлися самі на свій цех.
Європейці часто усміхнені, бо знають, що, якщо виникне потреба, то суд розбереться в їх проблемах - там можна знайти справедливість. а наш суд може принизити учасника процесу,
Проблема ще й в іншому, - в безперспективності життя в Україні - немає світла в кінці тунелю.
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Какую безопасность? Презервативы что ли раздавать.
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Глава психотерапевтов, знает что такое безопасность
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Безопасность. Я боюсь ночью открыть окно. Днём этого не удается сделать, ибо во дворе адское количество ребятни от 2-3-х лет с мамочками и от 7-8-ми лет до 15-ти пацанов и девчонок, которые орут страшными голосами и матерятся, никого не стесняясь. А вот когда стемнеет, выползают различные "безопасные" личности. Они так ржут! Они так орут! Они ведут себя, аки одни в лесу, а не за столиком (будь они все прокляты вместе с отдельно стоящими лавочками) в спальном районе посреди двора. Полицию, скажете вы, вызывать. СИйчааас! Пока в трубке выслушаешь песенку, пока поднимут трубку, пока не расспросят о том, кто ты, сколько тебе стукнуло годков, ФИО, причина вызова, а уж потом... самое интересное. Если ты не желаешь указать вот это самое ФИО, капец. Полиция просто НЕ приедет. Вот и вся безопасность.
У нас тут давече толпа титушни в капюшЁнах бежала за двумя дерущимися, а их девки визжали и наблюдали... Кто-то с балкона кричал - вызову полицию. На него ноль внимания.
Такие дела, малята....
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До чого тут безпека, гідний рівень зарплатні та рівня життя зупинить трудову міграцію
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Правильно! Если человек занят на работе делом, то у него не остается времени на идиотские затеи. Особенно если предприятие работает в три смены, то человеку необходимо и отоспаться, и с семьей время провести. А что сейчас. Ни работы, ни семьи толком. Потому как жена уехала то ли в Испанию, то ли в Польшу... А муж... сам себе предоставлен, как и дети... Либо - наоборот - жена с детьми, а муж - в Польше сутками на заводе. С перерывами по 15 минут 4 раза за сутки - "пашет". За копейки по меркам Польши, но за приличную сумму по меркам Украины.
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Правильно! Именно ради безопасности, Украинцы готовы в'******* по 12 часов в сутки, под издевательство "пана"... Железная логика. Металлическая.
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"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.

За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і
середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС,
включаючи країни Східної Європи.

https://censor.net.ua/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
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Українці не їхатимуть з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, - Глава київської асоціації психотерапевтів Шевцов - Цензор.НЕТ 5529

А психолог уверен что украинцы находятся на 2 ступени по пирамиде Маслоу?
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у меня такое ощущение, что мы стоим у подножия пирамиды. ))
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В Європі зараз не так вже і безпечно жити.Запитати будь-якого українця,то перше що він назве.це високі зарплати.Звичайно правоохороні органи там кращі,але це не напершому місці,для наших громадян.
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При Кучме- массовая миграция в Португалию и т.д. При "ВАРОФКЕ"- возврат. При Порошенко- эпидемия трудовой миграции. Это нормально?
Кто тут будет чесать о рынке труда? Вы ослепли? От нищеты миграция. Сивочолові, заткніться. Побелки не хватит отбеливать своего божка.
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блин, у кого что болит, про то и говорит!
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