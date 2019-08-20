 Українці не їхатимуть з країни на заробітки, якщо держава забезпечить їм безпеку, - Глава київської асоціації психотерапевтів Шевцов

Важливою складовою мотивації українців залишатися вдома і працювати на розвиток економіки своєї країни є задоволення не тільки матеріальних, але й інших базових потреб, зокрема – потреба в безпеці. Таку думку озвучив 112.ua лікар-психотерапевт Олексій Шевцов у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

"Як потужний чинник, який міг би мотивувати українців віддавати перевагу роботі в Україні, я б виділив, насамперед, безпеку, яку повинні забезпечувати правоохоронні органи. Мені, як лікарю-психотерапевту, дуже часто доводиться чути від своїх пацієнтів, вони не відчувають себе захищеними в Україні. Це відбувається на тлі розгулу злочинності, про прояви якої люди чують зі ЗМІ, і відсутність відчуття сильної і готової захистити поліції. Багато мені говорять, що по-справжньому бояться виходити з дому, особливо у вечірній час. Регулярні повідомлення про мінування тільки підвищують градус страху – люди побоюються, що загроза може торкнутися їх або близьких. Серед факторів стресу - п'яні водії на дорогах, в тому числі і водії в нелегальних таксі, які не несуть ніякої відповідальності за життя і здоров'я пасажирів, які мають усі можливості робити з ними все, що завгодно і залишатися безкарними", - сказав 112.ua Олексій Шевцов.

За його словами, в європейських країнах українців привертає набагато вищий рівень безпеки, культури. Є очікування, що там їх праця буде цінуватися вище, ніж в Україні. "Приваблює і більш високий рівень медицини в ЄС. Фактор незадоволеності рівнем медичного обслуговування в Україні – один з тих, що чинять серйозний вплив на бажання людей виїхати", - сказав Шевцов.

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Крім інших факторів, важливим для людей є чистота на вулицях міст: відсутність сміття та людей у стані алкогольного сп'яніння на вулицях, на станціях метро, біля під'їздів, у яких люди живуть з сім'єю. Цього явища, тим більше в таких масштабах, звичайно ж немає в Європі, сказав експерт. "Мотивацією для людей залишатися в Україні може служити створення умов для їх дітей: українці не стали б так масово виїжджати в пошуках кращих можливостей, якщо б мали можливість влаштувати дитину в хороший садок, у школу з гідними умовами для розвитку. В країні потрібно створити умови для професійної реалізації: за кордон виїжджають танцюристи, музиканти, художники, вчені, які не знайшли гідного застосування своїм здібностям в Україні. Там вони отримують можливість для розвитку, яких не мали в рідній країні", - підкреслив Шевцов.

Важливе і створення умов, які допомогли б поліпшити демографічну ситуацію в країні. Зокрема, це збільшення виплат на дітей, гідний розмір виплат жінкам, які перебувають у декретній відпустці, пільги щодо медичного обслуговування, створення можливостей влаштувати дитину в хороший дитсадок.

Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.