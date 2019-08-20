 Розроблено інтерактивну карту замінованих територій Донбасу, - Міноборони. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Основною метою створення Інтерактивної карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - підкреслюють у відомстві.
Зазначається, що інтерактивна карта працює в тестовому режимі, інформація оновлюється. Ділянки, відображені на мапі задокументовано і містять докази наявності забруднення.
Інтерактивна карта територій, забруднених мінами і вибухонебезпечними предметами, розміщена на офіційному сайті Міноборони в розділі Протимінна діяльність.
Дебіли, бл...