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Все про:вибух (1749) радіація (54) Росія (19411) ДСНС (2030)

 Після вибуху на полігоні в Росії радіаційний фон в Україні не змінився, - ДСНС

Радіоактивні повітряні маси могли досягти сходу і південного сходу України 11-12 серпня. Але радіаційний фон не зазнав ніяких змін.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"За прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з почащеним виконанням радіометричних вимірювань:

вимірювання потужності експозиційної дози 4 рази на добу.

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У такому режимі спочатку працювали метеостанції Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей, потім до них приєдналися метеостанції Одеської області.

"Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України у своїх звичних межах", - повідомили в ДСНС.

"У повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас", - додали в держслужбі.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143852
 
 
 Топ коментарі
 
У россиянина все должно быть прекрасно: и пальмовое масло, и тюремный срок, и радиоактивный фон, и выживший из ума президент.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Стихи на злобу дня:""Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?"
После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1706

После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5114

Четыре станции радиационного мониторинга перестали выдавать данные.
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Радиационный фон из Останкино надо тоже перекрывать, а облученные 12% ЗЖлобных - на дезактивацию.
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Судя по динамичной карте распространения радиоактивного облака, все ушло в Азию. А там народ привычный. На сей раз пронесло🤔
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Радиационный фон из Останкино надо тоже перекрывать, а облученные 12% ЗЖлобных - на дезактивацию.
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Повітряні маси завжди йдуть на захід бо планета крутиться на схід, тому мапа радіоактивного забруднення скорше за все фальсифікована! У нас є мапа забруднення від Чорнобиля - все забруднення пішло на Західну Європу разом з повітряними масами.Тому надіятись що все гівно полетіло в Казахстан можуть тільки повні ідіоти! Навколо Одеси рівень радіоаційного фону 25 мікрорентген, а раніше взагалі не фіксувався, тобто рівень збільшився мінімум в 25 разів, що відповідає даним з Фінляндії, де рівень радіації також збільшився після вибуху! Потрібні об'єктивні дані вимірів радіації, до даних ДСНС немає довіри!
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похоже, что от вращения Земли у вас сильно кружится голова а серое вещество в ней центробежной силой разметало по западной стенке черепной коробки. Вам - на Луну, к лунатикам. Після вибуху на полігоні в Росії радіаційний фон в Україні не змінився, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3351
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Ну фізику складно змінити, повітря навколо планети рухається трохи повільніше ніж сама планета, тому вітер завжди переважно східний.
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Брехня от мониторогов.Любо приборы допотопные.По карте видно ,что Украину захватило копытально Загрязнение проходило над Украиной 17-18 августа.А заявления сейчас проморгавших, в оправдание проспавших.Деньги жрут напрасно.Урезать ,как комитет интеграции в ЕС радовский.
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Та нет. дошло по карте и до нас и я теперь в глубоком недоумении дошло до юго-востока . а измеряли в Киеве. Чернобыле . Одессе . Харькове . Сумской \ про луганскую и донецкую я без слов\ **** чи зеле позвонили от ху..ла и попросили не измерять НА ЮГО-ВОСТОКЕ
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Ще раз переглянув карту. Ви праві, дійсно зачепило. 👍
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Да там Балаковская АЭС "сифонит" с момента запуска... Её тоже, "рукожопые" строили, гнали, чтобы отрапортовать к открытию очередного съезда ВЛКСМ. Делали "горячую прогонку", так пар перегретый, в машинный зал, прорвало - люди наружу выскакивали, а с них мышцы сваренные, отпадали... Дочка соседкина, там живёт до сих пор, приезжала, рассказывала... А когда Чернобыль грохнул, так дали команду в авиаполки - каждое утро проводить радиационную разведку. Подняли борт, в мае, на границе с Казахстаном. Докладывают: "Скачок радиации!". В Москве запрашивают ветер по Чернобылю - ветер на Швецию тянет. А радиация из Балаково, "дохнула"...Тут же, запретили замеры...
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Американцы мониторят каждый см.Всё знают,благодаря сетям. и спутникам.О Чернобыле узнали раньше Политбюро.Просто не раскрывают свои источники.
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Ну, теперь на победобесии кацапы могут ходить с макетами ядерных грибочков на палках и орать: "Можем повторить!"
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А почему цензор пишет в россии а не на россии???
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Стихи на злобу дня:""Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?"
После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1706

После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5114

Четыре станции радиационного мониторинга перестали выдавать данные.
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У россиянина все должно быть прекрасно: и пальмовое масло, и тюремный срок, и радиоактивный фон, и выживший из ума президент.
(C)
@NashaCanada
🤔
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Взрыв в Северодвинске: если использовали плутоний - шанса выжить нет

20 августа 2019

https://www.obozrevatel.com/russia/andrej-shipilov-vzryiv-v-severodvinske-esli-ispolzovali-plutonij-shansa-vyizhit-net.htm
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Ядерный взрыв в Северодвинске «аукнулся» Кирилловке и другим курортам на Азове: что об этом известно 20 августа 2019

https://fakty.ua/315059-yadernyj-vzryv-v-severodvinske-auknulsya-kirillovke-i-drugim-kurortam-na-azove-chto-ob-etom-izvestno
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Вот и я про это . по карте Приазовье накрыло .а эти **** зелебобики мне про Сумы и Киев чешут .
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Крисм і Дамбац таки зачепило. Рузгімір.
https://twitter.com/i/status/1163094836569882625

(мапа, гіф анімація)
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Хочу запитати панів з ДСНС: в якому місці був ваш язик 11-12 серпня???
Чому про це нам доводилося дізнаватись через десяті руки в інтернеті та перевіряти достовірність інформації кишеньковими лічильниками Гейгера?
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