 Після вибуху на полігоні в Росії радіаційний фон в Україні не змінився, - ДСНС

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"За прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з почащеним виконанням радіометричних вимірювань:

вимірювання потужності експозиційної дози 4 рази на добу.

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У такому режимі спочатку працювали метеостанції Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей, потім до них приєдналися метеостанції Одеської області.

"Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України у своїх звичних межах", - повідомили в ДСНС.

"У повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас", - додали в держслужбі.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

Президент Росії Володимир Путін запевнив главу франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.