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 Політика України, Суспільство
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 Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш

Суд щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року вирішив частково задовольнити клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

З 38 правоохоронців (колишні та чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій) та керівників миколаївського, одеського і чернігівського підрозділів "Беркуту", яких хотіли допитати адвокати, суд дозволив допитати 15 людей на вибір захисту. Також суд дозволив допитати працівників, які обслуговували спецтранспорт.

Крім того, суд дозволив допитати дніпропетровський "Беркут", керівний склад міліції станом на 20 лютого, а також усіх осіб публічних, про яких клопотали адвокати. Ці особи — міський голова Києва Віталій Кличко, генпрокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії ВР, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді Андрій Шевченко, радник експрезидента України Віктора Януковича Андрій Портнов, глава МЗС часів Януковича Леонід Кожара, міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки.

Нагадаємо, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко звинувачуються в скоєнні терористичного акту, навмисному вбивстві 48 осіб, закінченому замаху на вбивство 80 осіб, перевищенні влади, а також незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагають для обвинувачених вищої міри покарання, можливої в Україні, - довічне ув'язнення.

Читайте також: Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143850
 
   
 Топ коментарі
 
Типичный порохобот: от ответа на неудобные вопросы уходит, но при этом не забывает оскорблять избирателей, которые проголосовали за Зеленского. Тьху, гадость
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Цікаво, а чого за 5 років так нікого толком і не посадили?
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Да, парубия с пашинским уже никто не спасет !

Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 5423
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Цікаво, а чого за 5 років так нікого толком і не посадили?
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В нынешней команде зебилов много причастных к расстрелам на майдане Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 7143
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Типичный порохобот: от ответа на неудобные вопросы уходит, но при этом не забывает оскорблять избирателей, которые проголосовали за Зеленского. Тьху, гадость
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Ты неправильно представился. Ты не Зебил. Ты Дебил!
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А сам догадаться не можешь? Если беркутовцы, которые смылись в Парашу, "работают", не в каком-нибудь Мухосранске, а в Москве, то вопрос об их причастности к кровопролитию лично у меня сомнений не вызывает. А вот доказательств в подобном деле нет и быть не может.
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Страшнее. Он писал законы для януковищя.
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Значит портнов уже для вас зебилов стал патриотом? Я не удивлен
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Медведчук для Порошенко тоже кум и друг, что тут удивительного.
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Да, парубия с пашинским уже никто не спасет !

Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш - Цензор.НЕТ 5423
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Обицянка Лолиты пройти допрос в прямом эфире на детекторе брехни оказалась брехнёй
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Зрадофилы подтянулись. Рекой хлынуло дерьмо.
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А кто сейчас зрадофилы? Противники Пе, или Зе?
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Это просто те кто обсирает всех и вся. Всегда. Выбирают объект и обсирают.
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Так Луценко, Парубий, Лукаш, Портнов,Пашинский еще и в беркуте служили？ Ну и дела....😀😀😀Экс беркутовцы....Ну кто же мог подумать！😀😀😀😀
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Все Ви змішали в одну купу - і побратимів Луценка,Парубія,Пашинського - і регіоналів Лукаш з Портновим...Останні якраз звинувачують побратимів у тому,що вони стріляли в беркутівців...Одну пулю в беркутівців,другу в майданівців...І визирають з вікна,як там на Майдані,чи не затихає бува революція гідности...
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ну шо? хто вбивав бєзоружних бєркутов??? Луценко, парубій, клічко - уже поймани как організатори вооружонних бєспорядков. Щас суд швиденько розбереця
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