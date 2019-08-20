 Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського

Відповідний указ №606/2019 від 02 серпня 2019 року опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, департамент також відповідає за розгляд, обробку, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до президента України, Офісу президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Цим же указом президент постановив визнати такими, що втратили чинність, укази президента від 5 травня 2011р № 548 "Про першочергові заходи із забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених президентом України" від 17 листопада 2014 р № 883 "Про внесення змін до Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 548".

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