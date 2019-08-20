 Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського

Відповідний указ №606/2019 від 02 серпня 2019 року опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, департамент також відповідає за розгляд, обробку, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до президента України, Офісу президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.
Цим же указом президент постановив визнати такими, що втратили чинність, укази президента від 5 травня 2011р № 548 "Про першочергові заходи із забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених президентом України" від 17 листопада 2014 р № 883 "Про внесення змін до Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 548".
Может все таки к доктору сходишь?
Так она у него вместо головы...ночная...зеленая...с содержимым
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15 червня 2018 року.
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Психіатр чекає на тебе. Будеш брати лікарю на хабар коробку цукерок - не бери Рошен. Бо і так шанси вилікуватись маєш невеликі, а з Рошеном вони зовсім зникнуть.
"воровства денег из ПриватБанка" - Зеленский воровал деньги из ПриватБанка? Серьезно?
"обгаживания моей страны по разным курортам перед московитами" - если вы говорите о его словах во время выступления в Юрмале, то они мне тоже сильно не нравятся, но это не повод называть его "дебилом".
"подтиранием Конституцией в день инагурации" - не вижу никакого "подтирания". Коалиция в парламенте прекратила свое существование еще в 2016 году.
"Да и не президент он мне" - он был избран Президентом на законных основаниях. Поэтому он и ваш президент.
"кукла КАЛОмойского" - и какие у вас есть факты, которые бы свидетельствовали о том, что Коломойский управляет Зеленским?
"Список огромен." - из вашего "огромного" списка единственный адекватный аргумент - слова Зеленского во время выступления в Юрмале. Все. Остальное - домыслы и фантазии.
"А вот на каком основании вы оскорбляете Президента?" - а я его не оскорблял.
Не президент он мне. Он президент умственно отсталых в своем развитии слоев населения, % коих и был установлен в момент оглашегия ЦВК результатов выборов.
А по остальным пунктам вашего опуса погуглите. Или подождите немного, следствие по его деяниям не за Карпатскими горами. И сдрыснуть не получится.
Если людей, которые проголосовали за Зеленского, вы считаете умственно отсталыми, то кем вы считаете тех, которые проголосовали за Порошенко?
А по-друге - зебільний офіс мусить перейматися не тим як догодити "своїм" 13 мил дебілів, а як догодити НАМ, хто віддав голоси Пороху. Зе-офіс щодня має безперервно думати як підлеститися до НАС. Бо рушійною силою Майдану були і будеми МИ. Пойняв, троль? Свабодєн!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
https://v-n-zb.livejournal.com/10656144.html
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахьы составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
Источник: https://censor.net.ua/p3143797
Почитай, вдруг понравится?
Але найбільший + того дійства це фільтрація зомбування через ботів, гляньте на цн тут більше 80% московитів під українським ір
З числом ЗБІЛЬШЕННЯ деінсталяції таких антивірусів....
почему-то , против запрета наркотиков, никто не протестует (в основном)...
Последнее время их похищают...и назначают на посады в АП...СБУ...НБУ...))))))
куратор Фафа Ткачєнко
Вот к примеру ссылка на указ ***********..
https://www.president.gov.ua/documents/3472019-27305
Вместо двух должностей пресс-секретаря и советника, в штате АП появились должности: первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Это вообще несколько десятков человек, которые содержатся за счет избирателей. Это и заработная плата, и социальные льготы и гарантии, расходы и служебное жилье, расходы на передвижение и транспорт, компенсации за жилье и так далее....
1. В масштабах даже не слишком обильного укр. бюджета выплаты евреям-репатриантам пенсий не сильно большая сумма. Но вот всьо равно не может не радовать прагматичность Биби с Сарой. Они нам про блестящие перспективы и высокие надои, а мы им хоть и небольшие, но реальные деньги.
2. Люди приезжают редко, но метко, как грится. И Сару теперь мы не забудем. Но за этим забавными и не очень вещами скрыто кое-что совсем не весёлое. Резкая активизация "носителями ценностей" хороводов вокруг ***** и нашего ************ обещает горячий осенний сезон.
3. Мы можем только гадать, от кого притаранил весточку Биби. За какие места он с глазу на глаз пощупал нашего обоссыша. Тут может быть всьо что угодно. В отличие от нас в маскву Биби таскается довольно часто. Даже готов деда на палке поносить.
4. Ну и Трамп может использовать Биби в качестве курьера. То что израильтяне 20 лет ждали в Украине преза-еврея, шоб жеж сразу порадовать высоким визитом, я не верю. Все телодвижения новоизбранных теперь нужно рассматривать через призму кремльовских "астарожных надежд" на сдачу.
А слабо Министерство Зелёной Правды открыть?
ЭТО ЦЕНЗУРА.
- Шалои Изя.
- И вам здрасте Соломон Абрамови.
- А и де ви иаки работаете, Изя?
- Дядя устроил в оркестр украинских народных инструментов.
- И шо, там одни украинцы?
- Нет шо вы, все таки наши, правда есть один украинец, но вы же их знаете, они везде таки пролезут.
Назад в майбутнє! Вєрной дорогой ідьом тавар іщі