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 Політика України
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Все про:доступ (21) Зеленський (2432) наказ (174) публічна інформація (2)

 Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким визначив Департамент доступу до публічної інформації Офісу президента спеціальним структурним підрозділом, що організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації.

Відповідний указ №606/2019 від 02 серпня 2019 року опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, департамент також відповідає за розгляд, обробку, облік, систематизацію, аналіз та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до президента України, Офісу президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Цим же указом президент постановив визнати такими, що втратили чинність, укази президента від 5 травня 2011р № 548 "Про першочергові заходи із забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених президентом України" від 17 листопада 2014 р № 883 "Про внесення змін до Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 548".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143846
 
 
 Топ коментарі
 
Штат офиса припездента раздувается как воздушный шар....дармоедов все больше и больше....
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Пускай этот дурачек для начала публично Конституцию почитает...которую он с первого дня нарушает
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Жители Кривого Рога боятся выходить на улицу...
Последнее время их похищают...и назначают на посады в АП...СБУ...НБУ...))))))
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Какая **** отправила на новую волну представлять Украину двоих малоросок?
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Какая-то шоколадная.
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До сих пор папередники вам гадят по ночам в штаны?)))
Может все таки к доктору сходишь?
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Зеленую?)))
Так она у него вместо головы...ночная...зеленая...с содержимым
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Красноармійський міськрайонний суд звільнив з-під варти громадянина РФ Ігоря Кімаковського, якого у червні 2015 року затримали на блокпосту на Донеччині зі зброєю та посвідченням снайпера самоназваної «ДНР».
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15 червня 2018 року.
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Психіатр чекає на тебе. Будеш брати лікарю на хабар коробку цукерок - не бери Рошен. Бо і так шанси вилікуватись маєш невеликі, а з Рошеном вони зовсім зникнуть.
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Геракл Платонович, "папередники" наделали за эти пять лет столько всякого дерьма, что теперь оно нам всем будет аукаться еще долго.
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Я извиняюсь но имею вам сеазать шо ЗЕленоватое го..но шоколадом таки не является. Ну ращве, что доя таких, как вы.
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На каком основании вы оскорбляете действующего президента?
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Основанний просто масса. Начиная с его вывода денег в оышор, воровства денег из ПриватБанка, обгаживания моей страны по разным курортам перед московитами, подтиранием Конституцией в день инагурации и т.д. и т.п. Да и не президент он мне, а фигляр и кукла КАЛОмойского. Список огромен. А вот на каком основании вы оскорбляете Президента?
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"Начиная с его вывода денег в оышор" - это вы сейчас о Порошенко говорите?
"воровства денег из ПриватБанка" - Зеленский воровал деньги из ПриватБанка? Серьезно?
"обгаживания моей страны по разным курортам перед московитами" - если вы говорите о его словах во время выступления в Юрмале, то они мне тоже сильно не нравятся, но это не повод называть его "дебилом".
"подтиранием Конституцией в день инагурации" - не вижу никакого "подтирания". Коалиция в парламенте прекратила свое существование еще в 2016 году.
"Да и не президент он мне" - он был избран Президентом на законных основаниях. Поэтому он и ваш президент.
"кукла КАЛОмойского" - и какие у вас есть факты, которые бы свидетельствовали о том, что Коломойский управляет Зеленским?
"Список огромен." - из вашего "огромного" списка единственный адекватный аргумент - слова Зеленского во время выступления в Юрмале. Все. Остальное - домыслы и фантазии.
"А вот на каком основании вы оскорбляете Президента?" - а я его не оскорблял.
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Некоторые мне и за Ющенко и за Януковича говорили шо они таки президент. Так они плохо окончили. Второй еще хуже чем первый. А этот, вы говорите, то же президент?
Не президент он мне. Он президент умственно отсталых в своем развитии слоев населения, % коих и был установлен в момент оглашегия ЦВК результатов выборов.
А по остальным пунктам вашего опуса погуглите. Или подождите немного, следствие по его деяниям не за Карпатскими горами. И сдрыснуть не получится.
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"Он президент умственно отсталых в своем развитии слоев населения, % коих и был установлен в момент оглашегия ЦВК результатов выборов." - оскорблять огромное количество людей только за то, что они проголосовали за человека, который вам не нравится, - это очень глупо.
Если людей, которые проголосовали за Зеленского, вы считаете умственно отсталыми, то кем вы считаете тех, которые проголосовали за Порошенко?
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Ти там, лахто, скажи авторам методичок що по-перше цією фразою ти себе спалив.
А по-друге - зебільний офіс мусить перейматися не тим як догодити "своїм" 13 мил дебілів, а як догодити НАМ, хто віддав голоси Пороху. Зе-офіс щодня має безперервно думати як підлеститися до НАС. Бо рушійною силою Майдану були і будеми МИ. Пойняв, троль? Свабодєн!
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OldCat, 1) По методичке пишешь ты и тебе подобные боты. Я виражаю свое мнение и думаю своими мозгами. 2) Называть людей "дебилами" только за то, что они проголосовали за Зеленского, может только тот человек, который сам является "дебилом". Или порохоботом - в последние месяцы эти слова стали очень близки по значению. 3) Бот убогий, какая нахрен "движущая сила"? Ты и тебе подобные боты могут только строчить свои глупые комментарии, больше ничего.
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Пускай этот дурачек для начала публично Конституцию почитает...которую он с первого дня нарушает
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https://rotterdam.com.ua/ счетчик украденных у нас денег по формуле "Роттердам+"
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"Слайды со вчерашнего совещания по энергетике в Офисе президента. Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Схема "Роттердам+Донбасс" особенно привлекает внимание", - рассказал журналист Ю.Бутусов
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахьы составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
Источник: https://censor.net.ua/p3143797

Почитай, вдруг понравится?
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Изучите Конституцию Украины, сравните с его деяничии и сами поймете ГДЕ.
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Скоро наш ТуЗЕк откроет при АП....Оруеловское Министерство ПРАВДЫ)))
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Однобокі графіки, слайди, новини, цензура інтернету, телебачення, радіо, смі....стоп так це россія
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А соцсети у нас при каком президенте начали блокировать?
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І дуже доречно, скажу більше, після закриття цього лайна в Україні менше вірусів, фішингу, реклам терористів, гідр, а з числом зменшення деінсталяцію таких "антивірусів" як каспєр та дрвеб то взагалі чистота! То вірно зробили!
Але найбільший + того дійства це фільтрація зомбування через ботів, гляньте на цн тут більше 80% московитів під українським ір Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 6251
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Очепчтка
З числом ЗБІЛЬШЕННЯ деінсталяції таких антивірусів....
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А разве это не та самая "цензура интернета", о которой вы писали?
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Еще поздно и спохватились! Соцсети вырастили поколение "вконтактике" а телевидение -- "Дома-2", со стерильно промытыми мозгами...
почему-то , против запрета наркотиков, никто не протестует (в основном)...

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Чем именно соцсеть "вконтакте" хуже, например, фесбука?
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фейсбук -- не знаю, только слово такое слышал... вконтакте -- был такой грех, пока тошнить не начало....
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и, чтобы два раза не вставать --- телевизора тоже нет!))
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Мережа створена ФСБ і знаходиться під його оперативним контролем . Тобі вдома потрібен прямий канал ФСБ ? Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1350
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А как же прямая связь с народом? Голобородько такого не одобрил бы.
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Штат офиса *********** раздувается как воздушный шар....дармоедов все больше и больше....
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Жители Кривого Рога боятся выходить на улицу...
Последнее время их похищают...и назначают на посады в АП...СБУ...НБУ...))))))
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еге, тут уже цензурно-наглядовий комітет підрихтували
куратор Фафа Ткачєнко
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А при Порошенко, конечно же, было мало дармоедов?)
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Тоже были...этот факт трудно оспорить...но поменьше их было....
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А у вас есть какая-то статистика? На каком основании вы делаете вывод, что их было меньше?
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Вся статистика есть в инете....о том что зебобик раздул штат своего типа офиса не знает только слепой и глухой....
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ну так предоставьте статистику, чтобы не быть голословным.
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Тогда вас не затруднит кинуть ссылку на эти данные. Например, на сколько процентов увеличился штат?
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Не затруднит...
Вот к примеру ссылка на указ ***********..
https://www.president.gov.ua/documents/3472019-27305

Вместо двух должностей пресс-секретаря и советника, в штате АП появились должности: первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Это вообще несколько десятков человек, которые содержатся за счет избирателей. Это и заработная плата, и социальные льготы и гарантии, расходы и служебное жилье, расходы на передвижение и транспорт, компенсации за жилье и так далее....
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Не кормите троля. Скоро будем кормить израильских пенсионеров. Зе и Нетаньяху договорились о том, что мы будем платить пенсии тем, кто выехал на ПМЖ в Израиль.
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Homer‏ @ItechVK 4 часа назад

1. В масштабах даже не слишком обильного укр. бюджета выплаты евреям-репатриантам пенсий не сильно большая сумма. Но вот всьо равно не может не радовать прагматичность Биби с Сарой. Они нам про блестящие перспективы и высокие надои, а мы им хоть и небольшие, но реальные деньги.
2. Люди приезжают редко, но метко, как грится. И Сару теперь мы не забудем. Но за этим забавными и не очень вещами скрыто кое-что совсем не весёлое. Резкая активизация "носителями ценностей" хороводов вокруг ***** и нашего ************ обещает горячий осенний сезон.

3. Мы можем только гадать, от кого притаранил весточку Биби. За какие места он с глазу на глаз пощупал нашего обоссыша. Тут может быть всьо что угодно. В отличие от нас в маскву Биби таскается довольно часто. Даже готов деда на палке поносить.

4. Ну и Трамп может использовать Биби в качестве курьера. То что израильтяне 20 лет ждали в Украине преза-еврея, шоб жеж сразу порадовать высоким визитом, я не верю. Все телодвижения новоизбранных теперь нужно рассматривать через призму кремльовских "астарожных надежд" на сдачу.
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Всех с кабинетов по камерам.... Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1937 это будет..но чуть по попизже (с)....
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Ну от. Була зрада, а тепер почалася зрада... ЗРАДАААА!
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Видимо не все троюродные кумовья Шмаркли пристроены. Понадобилось больше бюджетных мест🤔
А слабо Министерство Зелёной Правды открыть?
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Сокращение чинуш по Зеленскому. Много ещё родни, бизнес-партнеров и друзей детства у фигляра, региАналов и адвокатов бени.И все они хотят вкусно кушать.
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Специальный департамент Офиса Президента будет обеспечивать доступ к публичной информации

ЭТО ЦЕНЗУРА.
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это и есть свободный доступ к информации)))))))))))
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Всиречаются два еврея.
- Шалои Изя.
- И вам здрасте Соломон Абрамови.
- А и де ви иаки работаете, Изя?
- Дядя устроил в оркестр украинских народных инструментов.
- И шо, там одни украинцы?
- Нет шо вы, все таки наши, правда есть один украинец, но вы же их знаете, они везде таки пролезут.
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Спеціальний департамент Офісу президента забезпечуватиме доступ до публічної інформації, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3642
Назад в майбутнє! Вєрной дорогой ідьом тавар іщі
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Шапито 95 в масштабах всей страны только начинаеца..Эти ЗЕсепары кремлёвские нас порадуют ещё многими не смешными цырковыми номерами..Устраивайтесь поудобнее мы начинаем КВН.
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О да,это так важно!Страна ждала таких решений!Таких,можно сказать,всеобьемлющих и глубоких рехворм!
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