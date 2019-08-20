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 За кордоном
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Все про:Грузія (591) журналістика (832)

 Нове керівництво грузинського каналу "Руставі 2" звільнило журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"

Проти журналіста Георгія Габунії також подадуть судовий позов за завдані фінансові збитки телекомпанії.

Про це заявив новий гендиректор грузинської телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу каналу.

Зокрема, буде звільнений журналіст Георгій Габунія, який в прямому ефірі облаяв президента Росії Володимира Путіна. Габунія покине телеканал після того, як повернеться з відпустки.

Паата Салія також повідомив, що компанія подасть у суд на звільнених журналістів через збитки, які вони завдали.

Нагадаємо, телеведучий "Руставі 2" Георгій Габунія вилаявся на адресу Путіна в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе.

Також читайте: Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143845
 
 
 Топ коментарі
 
Швидко кацапи купили канал.Як Медведчук в Україні при Поросяті.
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похоже что и в Грузии появился филиал Г+Г
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про малороссов, которых у нас три четверти населения ничего не хочешь сказать?
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Швидко кацапи купили канал.Як Медведчук в Україні при Поросяті.
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Гибридная война. Ведется не только против Украины, но и против Грузии и Беларуси и т.д.
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А Зеленского уже три месяца как это устраивает и он ничего не хочет менять.
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ПРАВИЛЬНО!
ЧТО УВОЛИЛИ...
СО ШКОЛЫ ПОМНЮ, ПРАВИЛЬНО - "Х.У.Й. МОРЖОВЫЙ!!!" , а не....ТО , что он сказал....
ГРУЗИНЫ...
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похоже что и в Грузии появился филиал Г+Г
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Для петиков - да. У них каналы только Кривой и 5-й.
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А у тебя кацапчик только Интер и Г+Г. Дидов на палке носил ??
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5 прямий анал.
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Позор грузинам. Я вже давно помітив, що цей народ двулічний
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про малороссов, которых у нас три четверти населения ничего не хочешь сказать?
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Малоросів у нас 15%. Тих хто голосував за опзж і опоблок
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Значит Украину представлять на новой волне отправили патриоток?
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А треба було голосувати за пєтю? Який не виконав жодної із своїх обіцянок?
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Поблагодари Порошенко лишь за то что сейчас в Украине гривны ходят а не рубли.
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Ми Петру навіть зашморг у благодарність купим,з милом.
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Скорее мы зелепупу малороскому билет на росию купим
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СКОРЕЕ ТЫ СОСАТЬ БУДЕШЬ. И НЕ ФАКТ ЧТО КОНФЕТУ
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Не з'їжджай з теми. Сам знаєш про які 3/4 йдеться.
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Хочу, это отличные люди, готовые постоять за себя и умереть за свою свободу и идеалы. А кацапы ... это рабы, толпа, даже не народ, а толпа с рабским менталитетом. Рабокацапы одним словом.
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для "гордых" грузин деньги и страх тоже оказались важнее чести....
Мир катится в бездну деградации....
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нормальный кавказец, как и любой нормальный мужик не языком треплет а берет кинжал и вперед. Новое руководство грузинского канала "Рустави 2" уволило журналиста Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой" - Цензор.НЕТ 3583
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Таки да! Но вопрос в том что "деньги" и "страх" - это мотивация к поступкам других этических Систем Человечества. Идеальный вариант- когда эти Этические Системы развиты равномерно! Дело в том что и ради "Чести" тоже можно натворить бед не меньше! Это все- инструменты и как лубой инструмент - есть Мера его применения!как говрят - всему свое время, есть время для чести, есть время для страха а есть время для денег. Балланс и Гармония- позволяют человеку управлять этими инструментами! Так же как и "гнев", "ненависть" и "любовь". Все должно быть во время! А для этого надо - здравомыслие а не невежество! Вот и весь секрет.
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Журналист, как и дипломат, должен следить за своим языком. Что уместно в кругу друзей, не всегда уместно в эфире.
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так могли поступить только зелегрузины
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Габуния-красавчик,а руководство канала-продажные ссыкуны.
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И правильно. Ругаться матом даже в правилах Цензора запрещено.
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Человек правду сказал, а его увольняют, когда уже в Украине по всем каналам начнут называть вещи своими именами. Хотелось бы прочитать подобные новости про украинских журналистов, и почаще
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Материл же "Канал 24". Украинские СМИ сделали вид что ничего не было. Когда позорятся другие это одно, а когда сам, это совсем другое.
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Чудова англійська мова:
"poo"-срать(говно, дерьмо)..."teen"--подросток..

одним словом ----- засранец.,( анг)..
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клован-зрадник теж продаеє росіянам українські канали
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Тю, а що ви хотіли від грузин, якщо вони лише за московську мову у центрі Тбілісі морди москалям били, то за матюки московські взагалі "ецик пожиттєвий" можуть заподіяти!!!
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Не розумію чому з якогось )(.йла роблять таке велике цабе, припускаючи що справу про нього навіть може розглядати цивілізований демократичний суд?
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А когда в Украине наконец начнут бить за московську мову?
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Ну, ми москалів, взагалі, жмуримо на Донбасі. Може ви не знали...
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Від чого? Від прямої участі у цьому? ))) Мені просто не пощастило. Виявився не потрібним.
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Да я уже понял, что вы не хотите обсуждать эту тему, как всегда.
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Це не обговорення, а констатація фактів. Грузини - б'ють, ми - жмуримо.
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