 Учасник "Самооборони Криму" може вийти під заставу, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прокуратура АР Крим.

"19 серпня 2019 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що завдячуючи відомому рішенню Конституційного суду, суд надав можливість підозрюваному, який зі зброєю в руках приймав участь в окупації півострова, внести заставу в розмірі 321 120 грн.

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"Місяць тому інший слідчий суддя цього ж суду під час продовження запобіжного заходу розмір застави не визначав, врахувавши аргументи слідчого та прокурора про те, злочин підозрюваним було вчинено з погрозою застосування насилля", - заявили в прокуратурі.

У прокуратурі нагадали, що вказану особу 11 червня 2019 року затримано працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострову Крим.

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