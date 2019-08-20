EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  2976  23
Все про:відставка (540) спорт (758) велосипедисти (73)

 Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України

Олександра Башенка, який оскандалився у червні публічним хамством на адресу чемпіонки Європейських ігор Анни Соловей, звільнено з посади.

Про це повідомив у Facebook юрист Юрій Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Башенка звільнила позачергова конференція Федерації велосипедного спорту України! Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!" - написав він.

Юрист припускає, що Башенко оскаржить свою відставку в суді.

Читайте також: Скандальний глава Федерації велоспорту Башенко продовжує домагатися виключення Соловей зі збірної і як приклад наводить порядки в збірних РФ

"А завдяки "реформам" Мінмолодьспорту судові тяганини ще довго триватимуть у державних судах ... оскільки так і не впроваджена на всї Федерації юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при НОК", - додав Юрченко.

Також читайте: Федерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей

Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Анни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143837
 
   
 Топ коментарі
 
Какая разница чемпионка или не чемпионка. Он возомнил себя Богом и нахамил человеку.
 показати весь коментар
 
Дайте йому велосипед без сідла. Нехай котиться. Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 3318
Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 4139
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я знаю, где есть велосипед, которій не используется !
 показати весь коментар
 
-- Дуся! -- удивился монтер. -- Вы меня **********. Я человек, измученный нарзаном.(с)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При Парашэнко такого не было!
 показати весь коментар
 
Не вистачало ще щоб цього виродка не звільнили.
 показати весь коментар
 
 
рэформованый суд восстановит. Все зависит от толщины занесенного конверта
 показати весь коментар
 
 
Дайте йому велосипед без сідла. Нехай котиться. Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 3318
Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 4139
 показати весь коментар
 
 
Послушайте, а мне нравится когда всех увольняют. Когда работать будет некому, назначат на какую нибудь должность меня. Ох я и развернусь!!!! Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 5702
 показати весь коментар
 
 
У Вас был шанс стать Зе депутатом. Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України - Цензор.НЕТ 7284
 показати весь коментар
 
 
Какая разница чемпионка или не чемпионка. Он возомнил себя Богом и нахамил человеку.
 показати весь коментар
 
 
Пошел на повышение.Теперь будет возглавлять сборную велотандемов.))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
хотел написать то же что и дурист - его еще и восстановят, а оплатим это - кто?
правильно, Билл Гейтс Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины - Цензор.НЕТ 1268
 показати весь коментар
 
"Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей" - Бабченко, ОСКОРБИВШИЙ чемпиоку Соловей.
 показати весь коментар
 
Чимпіонка Соловей зарано святкує. Після такого "засвєта", на місці "********* велоспорту" їй потрібно залишити місячний пейзаж, а не звільняти одного з "господарів життя", що придбав колись собі посаду за невеликі кошти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вот и чудненько .
Совсем распоясались с"пете1" мародером .
Хотели и с " ЗЕ" потрогать Бога за бороду .
Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України - Цензор.НЕТ 7775
 показати весь коментар
 
 
Они уже, как тот Ватсон, "без трубки уже не мог".
 показати весь коментар
 
Ай вей.. саша боруховіч отримав сраною-лопатою-по-хуцпатій=пиці а воно ж було таким"богообраним" та най-най талановитим...
 показати весь коментар
 
 
ТАКИХ ЛОХОВ КГБЭШНЫХ, КОТОРЫ СИДЯТ В УКРАИНЕ И СРУТ, НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ, А НЕ УВОЛЬНЯТЬ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору