 Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України

Про це повідомив у Facebook юрист Юрій Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Башенка звільнила позачергова конференція Федерації велосипедного спорту України! Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!" - написав він.

Юрист припускає, що Башенко оскаржить свою відставку в суді.

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"А завдяки "реформам" Мінмолодьспорту судові тяганини ще довго триватимуть у державних судах ... оскільки так і не впроваджена на всї Федерації юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при НОК", - додав Юрченко.

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Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Анни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.