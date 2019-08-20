 Башенка, який образив чемпіонку Соловей, звільнили з посади президента Федерації велоспорту України

Про це повідомив у Facebook юрист Юрій Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Башенка звільнила позачергова конференція Федерації велосипедного спорту України! Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!" - написав він.
Юрист припускає, що Башенко оскаржить свою відставку в суді.
"А завдяки "реформам" Мінмолодьспорту судові тяганини ще довго триватимуть у державних судах ... оскільки так і не впроваджена на всї Федерації юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при НОК", - додав Юрченко.
Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Анни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.
правильно, Билл Гейтс
Совсем распоясались с"пете1" мародером .
Хотели и с " ЗЕ" потрогать Бога за бороду .