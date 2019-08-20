 ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків. ВIДЕО

Таке рішення ВРП ухвалив у вівторок, розглянувши клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення Вовка від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вища рада постановила у задоволенні клопотання заступника генпрокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності відмовити", - оголосив рішення глава ВРП Володимир Говоруха.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.
До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.
Чудны твои дела, хоспади!
Большинство(если так или иначе не все) этих преступников - членов ВСП назначены прямо или при содействии преступника - экс-Президента.
Имхо, как-то так...
А на практике бульдозером не сдвинешь!
не надо ля-ля.
Своего пьяного клоуна защищаешь?
даже не прошедшие Трускавец.
и он не пьет - он по коксу.
еще толстеньких помощников *********
В Харькове одного судью обезглавили, кстати... не насмехаюсь, не злорадствую, но констатирую факт...
Так что там убили не потому, что "судья", а банально при ограблении.
Если Порох привел в судьи такое дерьмо, может, скажешь, сколько коррумпированных судей уволил Зеля почти за 100 дней своей каденции, раз президент такой всемогущий?
А я-то думаю, зачем-же в своё время презЕдент приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко, а также члена дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Теперь понятно........
Зеленский не хочет "позвонить Баканову"?!
Рыбак рыбака видит издалека,
Рука-руку моет. Вор-вора кроет.
А 19 квітня, наступного дня, Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення щодо «Приватбанку» на користь Коломойського. «Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 №105, яким визначено перелік пов'язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», - мовиться у повідомленні НБУ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-rishennya-po-pryvatu/29891788.html
(как минимум)
хе-хе - вы зробылы цэ разом.
ЖУРНАЛИСТАМИ И АКТИВИСТАМИ НЕОДНОКРАТНО ПОДАВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ КАКИЕ УРОДЫ ТУДА ЛЕЗЛИ
.......................Это один и тот же,или разные?????
Ну надо и их тогда тоже отстранить , народ нанял их на работу , а они используют судебную власть в своих интересах , а не государственных, сами себя избирают сами увольняют это , что ЗАТ или ООО, так создавайте частные суды и зарабатывайте "копейку" если к вам придет клиентура., у нас же есть частные нотариусы, адвокаты, а за судебные "ошибки" будут без гонорара, а так на фиг с пляжа "товарищи".