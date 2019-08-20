 Важливо, щоб всі злочинці були покарані за вчинені на Донбасі злочини, - глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Богнер

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала на круглому столі "Військові злочини в контексті збройної агресії Російської Федерації проти України. Розслідування таких злочинів і взаємодія з міжнародними та громадськими організаціями під час їх документування".

Вона зазначила, що тема порушення міжнародного законодавства з прав людини, порушень положень міжнародного гуманітарного права і притягнення до відповідальності всіх злочинців і всіх, хто має відповідати за порушення з будь-якого боку, є дуже важливою.

"Для нас дуже важливо, щоб всі (винні) сторони були притягнуті до відповідальності, щоб всі злочинці були покарані за скоєні злочини. І те, що Військова прокуратура і всі правоохоронні органи займаються цим питанням, - це дуже добре", - зазначила вона, подякувавши Військовій прокуратурі за організацію круглого столу.

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У свою чергу Головний військовий прокурор Анатолій Матіос підкреслив, що відомство співпрацює з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, "яка дає натхнення і віру у верховенство права з приводу всіх порушень прав людини, які ми будемо фіксувати, не зважаючи на політичні перипетії та певне протистояння, і найголовніше - не зважаючи на неможливість проведення слідчих дій за лінією розмежування".

Нагадаємо, на брифінгу в перерві під час круглого столу Матіос заявив про оголошення заочної підозри так званому "міністру закордонних справ" ДНР "Никонорову, так званому "уповноваженому з прав людини" "ДНР" Морозовій, а також членам так званих громадських організацій "ДНР" . Їх підозрюють у фальсифікації свідчень жителів окупованих районів про злочини, нібито скоєні українськими військами.