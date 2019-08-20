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 Політика України, Суспільство
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Все про:ООН (1244) Матіос Анатолій (329) Богнер Матільда (1)

 Важливо, щоб всі злочинці були покарані за вчинені на Донбасі злочини, - глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Богнер

Новий голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер зазначила, що всі винні в порушенні прав людини на Донбасі мають бути покарані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала на круглому столі "Військові злочини в контексті збройної агресії Російської Федерації проти України. Розслідування таких злочинів і взаємодія з міжнародними та громадськими організаціями під час їх документування".

Вона зазначила, що тема порушення міжнародного законодавства з прав людини, порушень положень міжнародного гуманітарного права і притягнення до відповідальності всіх злочинців і всіх, хто має відповідати за порушення з будь-якого боку, є дуже важливою.

"Для нас дуже важливо, щоб всі (винні) сторони були притягнуті до відповідальності, щоб всі злочинці були покарані за скоєні злочини. І те, що Військова прокуратура і всі правоохоронні органи займаються цим питанням, - це дуже добре", - зазначила вона, подякувавши Військовій прокуратурі за організацію круглого столу.

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У свою чергу Головний військовий прокурор Анатолій Матіос підкреслив, що відомство співпрацює з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, "яка дає натхнення і віру у верховенство права з приводу всіх порушень прав людини, які ми будемо фіксувати, не зважаючи на політичні перипетії та певне протистояння, і найголовніше - не зважаючи на неможливість проведення слідчих дій за лінією розмежування".

Нагадаємо, на брифінгу в перерві під час круглого столу Матіос заявив про оголошення заочної підозри так званому "міністру закордонних справ" ДНР "Никонорову, так званому "уповноваженому з прав людини" "ДНР" Морозовій, а також членам так званих громадських організацій "ДНР" . Їх підозрюють у фальсифікації свідчень жителів окупованих районів про злочини, нібито скоєні українськими військами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143835
 
 
 Топ коментарі
 
а я знаю как будет ,наши кинутся исполнять и посадят пару добровольцев .отчитаются . а рашке нихуя не будет .вот так будет
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ОПа! А як же амністія? Ця Богарт з Сайдіками, Макронами і іншими Меркелями не спілкується? Вона що, у монастирі живе?
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ОПа! А як же амністія? Ця Богарт з Сайдіками, Макронами і іншими Меркелями не спілкується? Вона що, у монастирі живе?
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а я знаю как будет ,наши кинутся исполнять и посадят пару добровольцев .отчитаются . а рашке нихуя не будет .вот так будет
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Украинцев будут садить за то что Родину защищали ?Гребанный мудила,таки сливает Украину.
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снова АТОвцев будут сажать в одностороннем порядке - типо - мы стремимся в гейРопу...
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І знову загроза нависла над добровольцями і учасниками АТО. " Апалченци" тут не причому - вони не винні, і мокшанським військ "іхтамнєт".
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А за преступления совершенные не на Донбассе значит не важно, что бы преступники понесли наказание?
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Найбільші злочинці,це керівництво Московії.Якщо ООН так не кажить,то це безхребетна організація,яка грає на стороні сильніших.
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А презики США, байдены и прочие уолкеры, подбрасывающие дровишки - в доле с ответственностью?
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І що зробить ООН?Може якісь міри прийме?Гола констатація факту:
"Х"ло вчинив агресію проти України,вліз та окупував Крим, блокуючи українські державні і силові структури,організував криваву бійню на Донбасі(13400 жертв),і що
ця агресія проти України і всі вбиті в цій війні на совісті агресора Путлера"
- нічого,окрім бла-бла не дає.Абсолютно беззуба та бездіяльна організація глядачів реаліті шоу,мета якої стерти всілякі кордони між країнами і все.
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